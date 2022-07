Shawn Mendes su Instagram: "Vi amo tutti e grazie per il supporto e per essere al mio fianco in questo viaggio” Condividi

Shawn Mendes, classe 1998, ha scritto una lunga lettera ai fan comunicando la cancellazione di tutte le date del tour: "Tornerò non appena sarà trascorso il tempo necessario per guarire".

Shawn Mendes ha annunciato la cancellazione delle prossime date del tour in un post sul profilo Instagram da oltre 69 milioni di follower. La voce di Stitches (FOTO) ha scritto: "Come sapete ragazzi, nelle scorse settimane ho dovuto rimandare alcuni show in quanto non completamente preparato per il peso che tornare di nuovo in pista avrebbe avuto su di me. Ho iniziato questo tour entusiasta di poter tornare a suonare live dopo una lunga pausa a causa della pandemia, ma la verità è che non ero affatto preparato a quanto sarebbe stato difficile tornare in tour dopo tutto questo tempo lontano".

Il cantante ha proseguito: "Dopo aver parlato di più con il mio team e aver lavorato con un incredibile gruppo di dottori, è chiaro che abbia bisogno di prendermi del tempo per me che non mi sono mai preso, per conoscermi e tornare più forte".

La voce di Treat You Better ha aggiunto: "Sfortunatamente devo cancellare il resto delle date del tour in Nord America, Regno Unito ed Europa. Eravamo speranzosi che sarei stato in grado di riprendere con il resto delle date dopo un po' di pausa ma a questo punto devo mettere la mia salute davanti a tutto. Questo non significa che non farò nuova musica, e non vedo l'ora di rivedervi in tour prossimamente".

Infine, Shawn Mendes ha concluso: "So che tutti voi avete aspettato tanto per vedere questi concerti e mi si spezza il cuore nel dirvi questo ma vi prometto che tornerò non appena sarà trascorso il tempo necessario per guarire. Vi amo tutti e grazie per il supporto e per essere al mio fianco in questo viaggio".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shawn Mendes (@shawnmendes) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie