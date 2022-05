Brano di Springsteen suonato da Shawn Mendes nello spot Tommy Hilfiger

"Dancing in the Dark”, la hit tratta dall'album “Born in the U.S.A.” e pubblicata come primo singolo nel 1984, è stata rifatta da Shawn Mendes per la nuova campagna del brand di moda statunitense. Nel nuovo spot "Classics Reborn" il cantautore, musicista e modello canadese suona e posa mentre indossa camicie e jeans del marchio fashion, omaggiando sia visivamente sia sonoramente il Boss. Questo è il primo risultato della vendita del catalogo di Springsteen

Una canzone di Bruce Springsteen è protagonista (infatti non è solo la colonna sonora) del nuovo spot di Tommy Hilfiger, come primo risultato della vendita del catalogo del Boss.



Si tratta di "Dancing in the Dark”, la hit tratta dall'album “Born in the U.S.A.” e pubblicata come primo singolo nel 1984. Per l’occasione è stata rifatta da Shawn Mendes, che offre una sua personale versione per la nuova campagna del brand di moda statunitense. Nel nuovo spot - intitolatyo "Classics Reborn" - il cantautore, musicista e modello canadese corre, suona e posa mentre indossa camicie e jeans del marchio fashion, il tutto omaggiando a livello sia visivo sia sonoro il Boss.



La versione firmata da Mendes aggiorna il classico del rock ammantandolo di un certo fascino pop. La track numero due di “Born in the U.S.A.” si vede quindi amplificare quell'atmosfera pop basata sui sintetizzatori dell'originale, con un risultato che ammoderna il sound e lo rende più al passo con i tempi e con le orecchie dei giovani.

Lo spot - della durata di 1.14 minuti nella versione estesa e di 75 secondi in quella breve - mostra Shawn Mendes mentre suona la chitarra elettrica, indossando un paio di jeans dal lavaggio chiaro (iconici sia per Tommy Hilfiger sia per Bruce Springsteen, che non potremmo immaginarci vestito diversamente).

Anche la camicia bianca senza maniche sfoggiata da Mendes in una scena rimanda chiaramente al tipico look del rocker più famoso d’America.

Per non parlare del dettaglio della bandana infilata nella tasca posteriore destra dei jeans, che cita platealmente la copertina di “Born in the U.S.A.” (dove però al posto della bandana c'è un cappellino da baseball rosso, sotto il quale si vede chiaramente l'etichetta rossa dei jeans indossati da Bruce Springteen, chiaro segnale che si tratta di un paio di Levi’s).

L'idea alla base di questa pubblicità sta forse proprio in una sorta di sfida che il brand specializzato in jeanseria, Tommy Hilfiger, vuole lanciare al suo competitorr, l’altro colosso del denim americano: Levi’s, appunto. Come per dire che adesso i jeans che vestono le rockstar sono di Tommy Hilfiger, anche se il rocker in questione non è certo la più famosa leggenda della musica americana. E questo non soltanto perché Shawn Mendes fa pop e nemmeno perché è canadese… Con tutto il rispetto per questo giovane e talentuoso artista, il Boss non a caso è proprio il Boss.



Potete guardare lo spot completo di Tommy Hilfiger con Shawn Mendes che rifà "Dancing in the Dark” di Bruce Springsteen nel video che trovate in fondo a questo articolo.