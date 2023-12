Nintendo e Trenitalia, il primo treno dedicato a The Legend of Zelda

Vincitore del premio come miglior videogioco d’azione e avventura ai The Game Awards 2023, "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" ha rappresentato uno dei punti più alti di un anno cruciale per l’industria videoludica. Per celebrare questo successo, Nintendo ha collaborato con Regionale di Trenitalia trasformando un treno, un moderno Rock, in un manifesto della creatività del leader dell’intrattenimento interattivo giapponese ascolta articolo

Premiato come miglior videogioco d’azione e avventura ai The Game Awards di quest’anno, "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" è il titolo distribuito la scorsa primavera da Nintendo che ha contribuito a definire il 2023 come un anno tra i più importanti della storia videoludica. Per celebrare questo successo, Nintendo Italia ha collaborato con Regionale di Trenitalia per dare vita a un evento che coinvolgesse in prima persona i tantissimi appassionati del medium. Nella giornata del 13 dicembre, infatti, presso la stazione di Roma Termini, è stato presentato il treno Rock livreato “The Legend of Zelda”, un’iniziativa senza precedenti nata per portare la personalità creativa di una delle saghe di videogiochi più amate di sempre a spasso per tutta la regione Lazio. Durante la conferenza di inaugurazione, sono intervenuti il Direttore Marketing di Nintendo Italia Stefano Calcagni e Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale Trenitalia ai quali sono seguite le tante attività speciali con i content creator del momento Cydonia, Sabaku no Maiku e Pokétonx e i momenti unici con Ambra Pazzani, Kafkanya e i tanti cosplayer e fan del videogioco.

Centinaia di partecipanti all'evento Il treno regionale Rock ha ospitato centinaia di passeggeri durante l’evento che ha permesso loro di vivere in prima persona la magia dell’affascinante regno di Hyrule. Il piano inferiore della carrozza 3 del treno è stato interamente personalizzato con grafiche ed elementi ispirati ai personaggi e alle ambientazioni di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in una perfetta rievocazione dell’atmosfera che ha contraddistinto già dal primo capitolo la rivoluzione della saga di The Legend of Zelda. Qui, la stessa atmosfera è stata portata in vita da un parallelismo con le bellezze e le località d’Italia raggiungibili proprio con il treno livreato che, per l’occasione, si sono trasformate in luoghi presenti nella Hyrule del videogioco.