Lego, il mosaico di Bergamo e Brescia entra nel Guinness World Record

Opera visitabile



Inoltre, l’opera da record in mattoncini Lego sarà visibile al pubblico fino al 1° novembre presso la Fiera Campionaria di Bergamo, e nel mese di dicembre nella chiesa di Santo Spirito in piazzetta Santo Spirito a Bergamo. L’iniziativa rientra nel progetto Build To Give del Gruppo Lego, attraverso il quale vuole ispirare gli appassionati del mattoncino e le loro famiglie a liberare la propria creatività per donare, grazie al gioco, il sorriso a chi ne ha più bisogno, soprattutto durante il periodo delle feste. In Italia, il progetto Build To Give è presente dal 2018 e prevede per quest’anno una donazione da parte del Gruppo Lego di 281.216 set. L’attività vede come main partner Fondazione ABIO Italia Onlus per il bambino in ospedale, che aiuta i più piccoli a superare l’impatto con l’ospedale attraverso il gioco, l’ascolto, il sorriso e ambienti a misura di bambino. A dar voce ai valori dell’iniziativa, Pietro Morello, Ambassador del progetto Build To Give e musicista impegnato in progetti umanitari, che ha partecipato in prima persona alla costruzione del Mosaico insieme ai bambini degli ospedali.