Festa del Papà, 10 set Lego da regalare e regalarsi

1/11

Design unico e sistema pull-back per questi modellino di auto da corsa LEGO, da costruire insieme al proprio papà. La Porsche è fedele alla vettura che corre in Formula E: l'app AR di LEGO Technic, mediante la scansione del modello, consente di utilizzare la funzione pull-back per vederla prendere vita in gare adrenaliniche. Euro 47,50

LEGO 42137 Technic Formula E Porsche 99X Electric