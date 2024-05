Top Spin 2K25, la vera simulazione del tennis

Il gioco messo in piedi dallo studio Hangar 13 ed edito da 2K a nostro avviso è il migliore di quelli in circolazione perchè mette al primo posto la simulazione del tennis nella sua vera essenza. Lo abbiamo testato su PlayStation 5. Ecco le nostre impressioni

Si può andare a punto anche con un top spin, ma questa volta con il titolo 2k25 è gioco, partita, incontro. Il gioco messo in piedi dallo studio Hangar 13 ed edito da 2K a nostro avviso è il migliore di quelli in circolazione perché mette al primo posto la simulazione del tennis nel sua vera essenza.

Top spin 2k25 non è sicuramente un gioco di quelli che accendi e vai... Qui occorre tempismo, pazienza e costanza. Qualità che ogni giocatore di tennis deve avere e così è in Top Spin 2K25. Bisogna prima affinare tecnica e abilità. Sarà la leggenda del tennis John McEnroe a seguirci negli allenamenti. Il primo obiettivo sarà imparare a bloccare l'indicatore della fascia verde nel punto giusto, poi toccherà al dosaggio della potenza e infine bisognerà direzionare bene la pallina con la leva del joypad.

Tutti i tornei del Grande slam

Quando per McEnroe saremo pronti potremo ad esempio iniziare la modalità carriera, creare il nostro personaggio e iniziare a scalare la classifica ATP. Per migliorare guardaroba e sbloccare bonus si usano i crediti conquistati con le vittorie oppure per velocizzare si mette mano alla carta di credito. Se non si vuole usare la modalità carriera si possono giocare moltissimi tornei in tutte le superfici scegliendo un proprio beniamino. Ci sono tutti e quattro i tornei del Grande Slam.

Per i fan di Sinner bisognerà forse aspettare. Infatti mancano alcuni giocatori da poter scegliere come Jannik, Djokovic e Nadal. Ma troviamo Federer, Agassi, Serena Williams e per l'Italia c'è Matteo Berettini. Abbiamo giocato a Top Spin 2k25 su PlayStation 5. La grafica è molto curata, anche i movimenti dei giocatori e l'effetto scenico ci hanno convinto.