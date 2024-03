Lego a polizia Usa: non usate teste omini per censura volto arrestati

Le legge sulla protezione dell'identità introdotta a gennaio 2024

La polizia di Murieta ha affermato di utilizzare le teste degli omini Lego per conformarsi a una nuova norma introdotta lo scorso gennaio, il disegno di legge statale Assembly Bill 994, che richiede ai dipartimenti di limitare la condivisione delle foto segnaletiche sui social media, ordinando anche la rimozione delle immagini delle persone arrestate per crimini violenti entro 14 giorni (mentre la pubblicazione delle foto delle persone arrestate per crimini non violenti era già vietata da una legge del 2022). L'identità può essere rivelata solo in circostanze speciali, come nel caso in cui una persona arrestata possa essere una reale minaccia per la comunità.