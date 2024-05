Oroscopo giugno 2024, previsioni e consigli mensili per tutti i segni

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati del mese di giugno che sta per arrivare? Scoprilo grazie all’oroscopo di Sky ascolta articolo

Cosa ti prospetta giugno che è ormai dietro l'angolo? Sarà un mese interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.

ARIETE Luna, la vostra guida planetaria, vi guiderà durante questo mese, cari Arieti, regalandovi energia e fascino. Le relazioni affettive saranno al centro dell'attenzione, mentre il lavoro potrebbe essere in secondo piano, a meno che non siate della prima decade. Scoprite talenti nascosti e ambizioni inaspettate. Venere vi regalerà momenti di tenerezza e passione, soprattutto dal 1° al 17 giugno. Dal 17 al 31, potrebbero emergere aspettative non soddisfatte, ma cercate di guardare dentro di voi per non proiettare frustrazioni sugli altri. Avrete energia e concentrazione fino al 20 giugno, ma la dissonanza di Mercurio potrebbe creare difficoltà nella comunicazione. Prestare attenzione alle date indicate per evitare possibili influenze negative. Grazie ai comportamenti virtuosi passati, inizierete a vedere risultati positivi nel vostro bilancio. Continuate ad avere fiducia e pensate ai prossimi investimenti con coraggio e lungimiranza.

TORO Il mese di giugno promette cambiamenti positivi per i nati nella terza decade grazie a Urano e Nettuno, mentre quelli della seconda possono aspettarsi una crescita costante. Chi è nato nella prima decade dovrà confrontarsi con le proprie ambizioni grazie all'influenza di Plutone. Dal 21 giugno, Marte e Venere porteranno un'impennata di vitalità a tutti e favoriranno incontri e decisioni importanti. Venere e Marte daranno energia ai nati nella prima e seconda decade, creando momenti di serenità con il partner. La terza decade potrà migliorare le relazioni attraverso una comunicazione più efficace. La terza decade manterrà costante l'energia positiva, mentre la prima potrà esprimere entusiasmo dal 10 al 21. La seconda decade si distinguerà dal 23 al 27 e la terza dal 28 al 31. Tutti avranno entrate in aumento, ma la terza decade potrebbe essere tentata da investimenti eccessivi. I più fortunati saranno comunque loro.

GEMELLI Carissimi Gemelli, il Sole brilla su di voi e Venere vi dona fiducia e vitalità iniziale del mese. Giove porta ottimismo e fortuna per alcuni, mentre Saturno rallenta la seconda decade. Venere e Marte renderanno il mese dinamico per la terza decade. Inoltre, Nettuno potrebbe confondere le idee per chi è nato alla fine del segno. Momenti di passione per la terza decade e condivisione per la seconda. Possibilità di nuovi incontri per i single. Al lavoro ritrovate determinazione e slancio, con prospettive positive e possibilità di nuove opportunità lavorative. Maggiore chiarezza e lucidità nelle situazioni finanziarie. Incrementi nei guadagni grazie all'impegno. Buon mese!

CANCRO Il mese di giugno porta buone notizie per i Cancro, con il Sole nel segno a partire dal 21, garantendo energia e vitalità. Saturno porta costanza e determinazione alla seconda decade, mentre Urano e Nettuno assicurano intraprendenza e creatività alla terza. Marte potrebbe renderli nervosi nei primi nove giorni, ma dal 10 la sua energia li aiuterà a portare avanti progetti con entusiasmo. Dedicare momenti al partner dal 18 al 25, favoriti per incontri e flirt. Dal 26 al 31, concedersi gesti affettuosi e parole dolci. Bisogna prestare attenzione alle parole fino al 9 per evitare incomprensioni. Energia al top dal 10, con Marte che aiuta a manifestare forza di volontà. Mercurio porta grande energia mentale e intellettuale nei giorni specifici di giugno. Fino al 10, cautela nei movimenti finanziari, ma favorevole per consolidare avanzamenti e nuovi investimenti.

LEONE Cari Leoni, il mese di giugno porta novità interessanti per voi. Dopo mesi di dissonanze astrali, Giove è ora vostro alleato, portando fortuna. La pulizia radicale che state vivendo vi prepara a nuove prospettive, con una dose extra di fortuna e ottimismo. Marte potrebbe fare capolino dal 10 in poi, ma mantenetevi fieri e calmi. Venere vi avvolge di fascino e amabilità, migliorando i rapporti amorosi e familiari fino al 17 giugno. Marte accende la passione, con colpi di fulmine per i single e armonia per le coppie della prima decade. I primi dieci giorni sono ideali, poi la motivazione cala. Curate i rapporti e siate mediatori. I Leoni della prima decade puntino in alto. La prima decade può rischiare in affari che portano benefici. Gli altri siano prudenti e parsimoniosi errori di comunicazione. Per quanto riguarda le finanze, evitate operazioni rischiose e cercate di essere prudenti nelle spese. Siate parsimoniosi per evitare brutte sorprese.

VERGINE L'oroscopo del mese di giugno per i nativi del segno astrologico della Vergine mostra Saturno che ostacola i piani della seconda decade, mentre Marte stimola azioni per tutti. Urano spinge alla proattività, mentre Nettuno induce a sognare troppo. Venere dissonante all'inizio del mese sarà compensata da Marte, garantendo passione e fuochi sotto le lenzuola. Venere in buon aspetto dal 18 porterà dolcezza e armonia. Mercurio porta gaffe e disattenzioni dal 4 al 17, ma successivamente assicura buon rendimento. Energia fisica costante e ritmi sostenuti dal 21 giugno. Attenzione alle spese impreviste, evitare facili guadagni per non cadere in trappole tese da Nettuno e Giove. Mantenete la vostra prudenza finanziaria da formiche.

BILANCIA Il periodo dei nativi della Bilancia si apre a nuove opportunità, soprattutto per chi è nato all'inizio del segno. Plutone e Giove portano venti favorevoli per mettere in luce talenti nascosti e perseguire obiettivi ambiziosi nei prossimi anni. Venere dona fascino e vibrazioni positive, favorendo nuove relazioni e rafforzando legami esistenti. Le prime decadi rinvigoriranno le unioni esistenti e potrebbero incontrare l'anima gemella. Mercurio influenzerà i ritmi di lavoro, con una fase positiva fino al 17 giugno seguita da una più complicata. Concentratevi sulle relazioni professionali per ottenere successo. La fortuna sorride alla prima decade, con opportunità favorevoli anche a livello finanziario. Le altre decadi devono mantenere la guardia alta per non perdere il ritmo. Le stelle sono favorevoli per la Bilancia: sfruttate al meglio questo periodo di crescita e cambiamento!

SCORPIONE L'oroscopo per gli Scorpioni questo mese porta ancora tensioni e incertezze dovute alla dissonanza dei pianeti. È importante trovare modi per rilassarsi e mantenere la calma. Verificate la solidità dei vostri progetti e cercate stabilità. Amate il rischio, ma state attenti a non compiere mosse sbagliate. Marte alimenta gelosie ma Venere favorisce un buon feeling con il partner. Mercurio assicura concentrazione e comunicazione fluida. Energici e ammirati dai colleghi. Altalena nei guadagni e spese, ma miglioramento nella gestione finanziaria dopo l'opposizione di Giove.

SAGITTARIO Caro Sagittario, giugno potrebbe non essere il vostro mese migliore, con i pianeti in opposizione che possono influenzare il vostro umore e la vostra energia. Tuttavia, c'è sempre un lato positivo da considerare. Chi è nato nella prima decade potrebbe progettare passi importanti con il partner, mentre i nativi della seconda potrebbero essere inclini alla gelosia. Anche i nativi della terza decade potrebbero preferire rifugiarsi nelle fantasie, ma verso la fine del mese il sereno tornerà. Evitate progetti troppo impegnativi e concentratevi su ciò che sapete fare meglio. Non prendete decisioni affrettate e state attenti alle gaffe, specialmente tra il 4 e l'8, il 9 e il 12 e dal 13 al 17. Non lasciatevi trascinare dalle tentazioni di spendere troppo, anche se potreste sentirvi spinti a farlo. Cercate di frenare e non lasciatevi ingannare dalle false promesse di buone occasioni. Ricordate che verso la fine del mese la pressione diminuirà e vi sentirete più leggeri. Mantenete la calma e continuate a guardare avanti!

CAPRICORNO Il segno del Capricorno è ancora sotto i favori delle stelle questo mese, con buoni aspetti planetari che promettono cose positive. Anche se ci sono alcune sfide da affrontare, come l'opposizione di Venere e la dissonanza di Marte, queste non dovrebbero essere un ostacolo insormontabile. Marte potrebbe portare inquietudine all'inizio del mese, ma verso la metà potrebbe trasformarsi in passioni scatenate sotto le lenzuola. Attenzione alla comunicazione con il partner per evitare fraintendimenti. Avete tutte le risorse necessarie per affrontare le sfide lavorative, ma attenzione alla comunicazione troppo diretta, potrebbe creare tensioni. Mantenete un approccio umano nei confronti dei colleghi. La terza decade vedrà buoni risultati, soprattutto dopo il 10 giugno, mentre gli altri potrebbero rimanere un po' delusi. La raccolta dei frutti potrebbe richiedere ancora un po' di pazienza. In sintesi, il mese promette bene per il Capricorno, con alcune sfide da affrontare ma anche opportunità di crescita e successo.

ACQUARIO Cari amici dell'Acquario, giugno vi riserva buoni aspetti che vi daranno grinta e rinnovata energia. Urano potrebbe causare improvvisi cambiamenti nei progetti, ma non lasciatevi abbattere: potrebbe essere un'opportunità. Plutone e Giove portano intraprendenza e fortuna, mentre Venere, Mercurio e il Sole rendono la vita quotidiana più gioiosa e filosofica. Venere favorisce incontri romantici e relazioni sincere, soprattutto per la seconda e terza decade. Comunicate con sincerità e autenticità. Routine senza intoppi, ma spazio per mostrare amabilità e guadagnare stima. Buon momento per richiedere finanziamenti o un aumento. La fortuna comincia a sorridervi, soprattutto se siete della prima decade.

PESCI Questo mese per i Pesci sarà un periodo di alti e bassi, con grande positività e qualche preoccupazione. Il vostro segno è influenzato da Nettuno, Urano e Saturno, ma Giove porterà qualche turbamento per la prima decade. Ecco cosa vi riserva il futuro nelle tre principali aree della vita. Cercate di essere più presenti e attenti al vostro partner, per evitare incomprensioni e malumori. La terza decade potrà godere di momenti romantici, mentre la seconda potrebbe avere qualche difficoltà a comunicare. La creatività e la lungimiranza saranno le vostre migliori alleate per affrontare le sfide lavorative. Siate assertivi e concentrati per raggiungere i vostri obiettivi. Attenzione però all'ipersensibilità che potrebbe ostacolare le relazioni professionali. Evitate rischi e speculazioni, puntate sul risparmio e sulla gestione oculata delle finanze. La terza decade potrà permettersi qualche investimento più audace, mentre gli altri Pesci dovrebbero mantenere la prudenza fino alla fine del mese.