Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 20 al 26 maggio

Tutto pronto, si parte per una nuova settimana! Sarà ricca di eventi fortunati? Lavoro, soldi e amore ti daranno soddisfazioni? Scopri cosa prospettano le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 20 al 26 maggio.

ARIETE L'oroscopo di questa settimana prevede un inizio un po' incerto ma presto sarà tutto risolto. L'energia e le emozioni saranno alte, portando armonia nel quotidiano. Potrete risolvere eventuali divergenze familiari, fare nuove conoscenze e godervi la vita. Le parole chiave saranno leggerezza, piacere e sorriso.

TORO Questa settimana vi invita ad essere curiosi e aperti al dialogo. Troverete accordo mentale con il partner e avrete successo nel lavoro. Siate attenti agli imprevisti e godetevi il tempo libero insieme. Sarà una settimana di opportunità economiche.

GEMELLI Questa settimana inizia con energia e nuove iniziative. Dal giovedì al sabato saranno valorizzati i vostri desideri, regalandovi momenti di piacere e serenità. In amore, flirt, passione e dolcezza. Lavoro impegnativo, ma senza imprevisti. Finanze promettenti, cogliete le opportunità.

CANCRO Settimana caratterizzata da un po' di scontento ma tanta chiarezza mentale. Sarà un periodo ideale per migliorare la vostra concentrazione e comunicare in modo efficace, anche se dovrete ancora lavorare sull'energia e la calma. Il lunedì e la domenica potrebbero portare momenti di tensione, quindi evitate discussioni e cercate di non stressarvi troppo. Le giornate centrali, invece, saranno ricche di novità, divertimento e tanti stimoli che sicuramente apprezzerete.

LEONE Questa settimana vi aspettano alti e bassi emotivi, ma avrete l'energia necessaria per affrontarli. In amore, seguite il cuore e usate poche parole ma molti gesti affettuosi. Risparmiare attenzione e concentrazione sul lavoro potrebbe portare a errori. Consultate un esperto per gli affari finanziari.

VERGINE Inizia la settimana con concentrazione e astuzia, gestendo impegni con precisione e abilità comunicativa. Emozioni contrastanti possono emergere tra giovedì e sabato. L'amore potrebbe portare dubbi, chiarite gli equivoci. Lavoro strategico e professionale, attenzione alle finanze, evitare rischi.

BILANCIA Questa settimana porterà novità emozionanti, enfatizzando l'amore familiare e la fiducia nel futuro. Problemi stressanti saranno risolti, ma rimarranno sfide emotive da affrontare con pazienza. Amore e lavoro vedranno cambiamenti positivi, mentre buone prospettive economiche si profilano all'orizzonte.

SCORPIONE Settimana complicata, imprevisti e incomprensioni. l'attività fisica sarà un'ottima valvola di sfogo. Praticate la meditazione o fate una passeggiata per ritrovare serenità. Weekend favorevole. in amore rallentano le emozioni, evitate discussioni. al lavoro concentratevi per ottenere risultati soddisfacenti. finanziamenti richiedono massima attenzione.

SAGITTARIO Situazioni altalenanti vi coinvolgeranno in dubbi sentimental-pratici. Ora, necessario discernimento e obiettività per evitare errori. Concentratevi sul quotidiano, evitate polemiche, sfruttate le opportunità lavorative. Attenzione alle spese e restare prudenti. Fortuna incerta, cautela necessaria.

CAPRICORNO In questa settimana sentirete sicurezza e comunicazione favorevoli. Attenzione a non essere presuntuosi e a evitare dispute in famiglia. Dialogo e sincerità sono cruciali in amore, efficacia e collaborazione al lavoro. Tenete i piedi per terra nelle finanze.

ACQUARIO Questa settimana sentirete alti e bassi, con momenti discordanti. Attenzione agli obiettivi e alla realtà. Giorni successivi piacevoli per emozioni positive. In amore, attenzione alla gelosia, poi scelte importanti. Confusione lavorativa, ma organizzatevi per evitare ritardi. Fiducia nelle finanze per un futuro prospero.

PESCI Questa settimana si prospetta positiva! Focalizzatevi sull'affettività, riflettete sulle vostre relazioni. Preparatevi a cambiamenti destabilizzanti tra giovedì e sabato. In amore, non esitate a esprimere i vostri sentimenti. Sul lavoro, generate idee e proposte vincenti. Siate prudenti nelle decisioni finanziarie.