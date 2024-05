Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 16 maggio

Una nuova giornata al via: sarà densa di eventi fruttuosi? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa ti aspetta dietro l'angolo, nella giornata di oggi? Lavoro, amore e finanze ti riservano sorprese gradite? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 16 maggio.

ARIETE Oggi vi aspetta un cielo positivo, con Marte e Plutone che vi donano stabilità e serenità. Saturno favorisce intese romantiche e sintonie profonde. Sul lavoro, siate grintosi e strategici per raggiungere grandi successi. Con Marte come alleato, osate anche nelle finanze!

TORO Giorno positivo, Plutone potrebbe causare contrattempi lavorativi. In amore, fascino irresistibile grazie a Venere e Luna; lavoro impegnativo, restate calmi. Consigli finanziari saggi per il successo.

GEMELLI Astri positivi caratterizzano la giornata: Marte favorisce la comunicazione e l'energia nella sfera amorosa, mentre Plutone stimola creatività e ambizioni lavorative, con Luna sconsigliata per le finanze. Risparmiate sul gioco d'azzardo e dedicatevi ad attività rilassanti.

CANCRO Oggi, pianeti positivi nel Toro rafforzano legami familiari e affettivi. Compleanni tra il 22 giugno e il 2 luglio saranno favoriti. Venere nel Toro porta gioia amorosa, Nettuno in Pesci suggerisce diplomazia al lavoro. Investimento fruttuoso in vista.

LEONE Il vostro segno zodiacale è sotto l'influenza di Marte, con Plutone in opposizione. Attenzione a evitare estremismi e conflitti ideologici. In amore, possibili cambiamenti di partner. Nel lavoro, perseguite obiettivi con tenacia. Evitate investimenti rischiosi.

VERGINE La Luna è amica e vi dona produttività in ogni campo; Venere, Mercurio, Sole, Giove e Urano sono dalla vostra parte. Amore passionale, lavoro con contatti utili e prospettive economiche promettenti vi aspettano. Osate con fiducia.

BILANCIA Marte porta alti e bassi, incontri soddisfazioni emotive ma anche ostacoli pratici. Fisicamente in forma con un fascino irresistibile. Amore favorevole per chi è nato nella prima decade, opportunità di corteggiamento in vista. Lavoro: attenzione a progetti creativi, possibili ostacoli da Marte. Luna favorevole per ripresa e fortuna professionale. Denaro: una somma attesa arriva, pianificate un viaggio estivo.

SCORPIONE Transiti favorevoli per il vostro cielo, forma fisica media ma attenzione ai malanni di stagione. Amore: possibili noie in coppia, meglio lasciarsi desiderare se single. Lavoro: competenza e orgoglio al lavoro, clima migliorato tra colleghi. Denaro: ritagliatevi per risollevarvi finanziariamente.

SAGITTARIO Le influenze celesti oggi vi favoriscono con lucidità e pianificazione, Plutone vi rende razionali in amore, Marte vi guida al successo lavorativo. Attenti a Saturno e Nettuno, ma pronti a vincere con Marte e Plutone nelle vostre finanze.

CAPRICORNO Le feste in famiglia richiedono la tua organizzazione; i consigli saggi ti porteranno stima e simpatia. In amore, scelte inaspettate ti intrigano, approfitta di un momento positivo per concederti il nuovo. Al lavoro, combina le differenze, sii sagace nelle trattative. Buona fortuna al Lotto.

ACQUARIO Inizi la giornata in forma e di buon umore, con energia da dedicare alla famiglia. Anche se l'armonia amorosa può essere difficile, accogli i doni del destino e sii prudente nelle finanze. Sul lavoro, resisti all'impulso di cambiare tutto subito.

PESCI Giorno favorevole per i nati a febbraio con intelligenza e concretezza. Salute e look impeccabili. In amore, opportunità inaspettata; nel lavoro, obiettivi ambiziosi da perseguire con determinazione e supporto. Attenzione alle finanze, evitate rischi e concentratevi altrove.