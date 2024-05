Oroscopo settimanale, previsioni dal 13 al 19 maggio segno per segno

Al via una nuova settimana. Sono in arrivo novità interessanti per te e per il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza per una nuova settimana! Sarà densa di novità? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 13 al 19 maggio.

ARIETE Settimana con energia e determinazione, novità interessanti e decisioni importanti. Energia e tenacia in primo piano, comunicativa al top. Novità positive e emozioni altalenanti nel weekend. In amore, passione e determinazione. Sul lavoro, concretezza e soddisfazione. Finanziariamente, risultati attesi o necessità di cambiamento.

TORO La settimana inizia con piccoli imprevisti e malumori, ma la seconda parte si preannuncia interessante. Amore: nuove amicizie potrebbero diventare qualcosa di più, dialoghi profondi con il partner. Lavoro: superate gli ostacoli iniziali, buone notizie in arrivo, successo nei colloqui. Denaro: entrate in crescita, possibili buoni investimenti. Sembra che vi divertirete con viaggi, amicizie e nuove opportunità.

GEMELLI Inizio settimana positivo: energia in aumento, relazioni familiari più facili. Momenti di confronto e chiarimento da mercoledì in poi. Settimana tranquilla, ideale per rilassarsi e superare eventuali ostacoli. Amore passionale, lavoro concentrato, finanze in crescita.

CANCRO I giorni di confusione e tensione stanno per finire, con più disponibilità al sorriso e al dialogo. In amore, complicità e nuove amicizie potrebbero trasformarsi in attrazione. Sul lavoro, miglioramenti nei rapporti e maggiore serenità. Idee chiare per gestire i tuoi interessi con efficienza e puntualità, con possibili guadagni inaspettati.

LEONE Inizio settimana con attenzione e vitalità. Durante la settimana potrebbero emergere dubbi o confusione, ma alla fine sarete sollevati. In amore, dosare emozioni è fondamentale. Determinazione e chiarezza vi guideranno nel lavoro. Attenzione alle spese e agli investimenti, meglio chiedere consulenza.

VERGINE Questa settimana si prospetta positiva con eventi promettenti in arrivo. Sarà il momento di valorizzare le proprie abilità comunicative, mantenere la chiarezza mentale e cogliere opportunità favorevoli. Le stelle sostengono l'amore e prevedono successo sul fronte finanziario.

BILANCIA Iniziamo la settimana con un cielo capriccioso che potrebbe causare malumore e sensazioni negative. Tuttavia, già da martedì il sole tornerà a splendere, portando fiducia e chiarezza nelle situazioni. L'amore potrebbe essere un po' confuso, ma ascoltare le emozioni vi aiuterà a dissipare le ombre scure. Sul lavoro, la concentrazione tornerà alta e potrebbero arrivare novità positive. Per quanto riguarda il denaro, potreste ricevere una donazione o interessi da investimenti passati. Siate attenti alle opportunità che si presenteranno!

SCORPIONE Il lunedì, momento propizio per iniziare con entusiasmo e positività questa settimana. Attenzione ad una possibile confusione dal pomeriggio in poi, evitate l'indecisione. In amore, cautela contro equivoci sospetti. Lavoro: creatività e pragmatismo vi faranno superare le sfide. Denaro: evitate iniziative avventate.

SAGITTARIO Settimana promettente con notizie positive e divertimento iniziale. Possibili ostacoli familiari o domestici A breve tutto si risolverà. Domenica relax assicurato. Amore passionale ed energico, ottime previsioni per relazioni e conquiste. Professionali e garbati, vi distinguerete al lavoro. Moderazione e saggezza consigliate per la sfera economica.

CAPRICORNO Iniziate la settimana con qualche incertezza, ma pian piano la situazione migliora. Cambiamenti positivi sono in arrivo per voi, soprattutto a livello mentale e di comunicazione. Momenti alti e bassi vi aspettano in amor e lavoro, siate pronti a risolverli con trasparenza e determinazione. La vostra prudenza finanziaria vi porterà verso scelte intelligenti e fiducia nel futuro.

ACQUARIO Riflettete per capire cosa desiderate veramente e trovare la soluzione ai dubbi iniziali. Attenzione a possibili equivoci e ritardi in famiglia. In amore, evitate litigi per motivi futili. Nel lavoro, fase incerta ma positiva. Denaro: settimana da gestire con attenzione.

PESCI Questa settimana, attenzione ai cambiamenti celesti che influenzeranno la tua situazione personale. Ignorate i dubbi e le paure. Organizza un evento positivo per sorridere. Amore: comunicazioni chiare sono cruciali. Lavoro: novità importanti in arrivo. Denaro: opportunità da cogliere al volo.