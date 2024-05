Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 6 al 12 maggio

Parte oggi una nuova settimana. Sarà densa di novità positive per te e per il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Arrivato il lunedì è tutto pronto per una nuova settimana. Ti aspettano buone notizie? Lavoro, soldi e amore ti svolteranno le giornate? Scopri cosa prospettano le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 6 al 12 maggio.

ARIETE Energia e dinamismo vi guideranno verso scelte importanti e novità. Buona parte dei giorni scorre tranquilla, ma nel week end potrebbero arrivare richieste e rimproveri. Tutto si risolverà con pazienza e dialogo. Emozioni forti e passione vi renderanno affascinanti. Siate voi stessi e bilanciate le esigenze altrui per essere felici. Siate concentrati ed efficienti, non fatevi scappare nessuna opportunità. Chiarezza di idee vi aiuterà in ogni progetto. Non sottovalutate affari da mettere in cantiere, potrebbero portare guadagni interessanti. Acquistate con astuzia per risparmiare.

TORO In questi giorni la voglia di sognare vi solleva, dando vitalità. Giornate romantiche e infiammate, perfette per esprimere i sentimenti con gesti affettuosi. Possibile nuova attrazione per i single. Settimana favorevole per nuove proposte e strategie vincenti. Punti forti: empatia e creatività. Senso pratico negli affari, con intuito e immaginazione per innovativi investimenti. Attenzione alle spese e guadagni positivi in arrivo.

GEMELLI Il cielo promette una settimana ricca di grinta e chiarezza mentale, con possibilità di scelte importanti e momenti di svago. Momento ideale per coppie e single, con capacità di comprensione, passione e sensualità in vista. Settimana favorevole per trattative e lavoro di gruppo, con spirito collaborativo e capacità di distinguersi in colloqui. Pronti per un salto di qualità nelle finanze, con possibilità di guadagnare di più e investire con pazienza.

CANCRO Questa settimana potrebbe portare sia problemi che soluzioni per il vostro segno zodiacale. Siate pronti a affrontare le sfide e le incomprensioni con calma e determinazione. Le stelle promettono concretezza e tempestività nelle vostre azioni. Il weekend sarà un momento di relax e divertimento. Anche se incerti, non mettete in discussione la vostra relazione a causa di tensioni esterne. Sentitevi amati e coccolati dalle persone che vi circondano. Se avete un lavoro creativo, esprimete il meglio di voi. In caso di necessità di precisione, concentratevi per superare questo momento transitorio. Nonostante la distrazione, potreste ottenere guadagni inaspettati.

LEONE Le stelle promettono grande energia! Potreste raggiungere traguardi importanti, sia nello sport sia nella vita quotidiana. Tuttavia, dovete fare i conti con l'imprevisto. Siate chiari ma delicati nell'esprimere i vostri sentimenti. Sarete efficienti e veloci, ottimo momento per nuove opportunità lavorative. Fidatevi dei vostri progetti, ma attenzione alle spese extra e agli imprevisti.

VERGINE Questa settimana vi offre l'opportunità di dedicarvi alla riflessione e alla pianificazione, con possibili occasioni per realizzare i vostri obiettivi. Ricordate però di concedervi momenti di svago e piacere extra. Le stelle vi invitano a coltivare anche la dimensione edonistica della vita, per rendere più leggeri gli impegni quotidiani. Periodo tranquillo e dolce, ideale per lasciare andare le tensioni e abbandonarsi alle emozioni. Per i single, possibili novità interessanti in arrivo. Siate tempestivi nel concludere progetti e affrontare colloqui e telefonate. Potreste ricevere opportunità che aumenteranno la vostra soddisfazione professionale. La prontezza sarà fondamentale anche nell'ambito finanziario, con possibili entrate inaspettate o risparmi improvvisi dall'occhio di riguardo del caso.

BILANCIA Incominciate la settimana con determinazione. Potreste sentirvi stanchi e stressati, ma mantenete la calma e cercate di dedicarvi ai piaceri che vi rilassano. Fate attenzione alle parole per evitare incomprensioni. Siate comprensivi verso il partner e concentratevi sul positivo. Concentrazione e stanchezza mentale potrebbero causare errori, state attenti. Se avete bisogno di fare shopping per rilassarvi, fatelo con moderazione. Ricordate di non lasciarvi tentare da acquisti impulsivi.

SCORPIONE Le stelle promettono un mix di energie dinamiche e equilibrate, ideali per apportare cambiamenti. Prestate attenzione alle emozioni imprevedibili e prendete le distanze dagli attriti, potrebbero svanire presto. Momenti eccitanti in arrivo, sia per i single che per le coppie. Introducete cambiamenti e trasformazioni per sentirvi più appagati. Impegnatevi per un futuro stabile e migliore. Fatevi valere nel modo migliore possibile. Spese inaspettate potrebbero irritarvi, ma non perdete di vista il possibile miglioramento nel futuro.

SAGITTARIO L'oroscopo settimanale prevede un clima sereno, energia fisica e mentale e nuove amicizie in arrivo. Evitate discussioni sul denaro in famiglia per una tranquilla convivenza. Attenzione nella seconda metà della settimana. Le stelle vi regaleranno audacia, grinta e passionalità, aumentando la vostra loquacità. Sia single che in coppia, utilizzate queste qualità per vivere emozioni intense. Pieni di idee e dinamismo, sarete capaci di lavorare da soli o in gruppo. Accettate le nuove proposte, anche se richiedono flessibilità nel tempo. Pensate agli investimenti, ma evitate spese premature. Un cambiamento potrebbe portare buone opportunità finanziarie, ma state attenti a non svuotare il portafoglio.

CAPRICORNO Nervosismo iniziale che porta a decisioni decise. Mantenete comunque la tenacia, evitando di concentrarvi solo sul negativo per non trascurare il benessere generale. Il partner potrebbe essere fonte di complicità o di tensioni, con momenti intensi o di incomprensioni. Rischi di compromettere il lavoro per mancanza di pazienza, ma una gestione attenta potrà evitare problemi. Opportunità finanziarie concrete, ma attenzione alla razionalità per evitare trappole emotive. Concentratevi sull'essenziale.

ACQUARIO L'oroscopo di questa settimana offre prospettive intriganti: nuove amicizie, esperienze emozionanti e energia vitale. Concentratevi sul positivo e apritevi ai cambiamenti in arrivo. Giornate intense in arrivo, tra passione e possibili discussioni. Potrete migliorare la vostra relazione se sarete disposti a metterci il cuore. Buone notizie in arrivo, potreste ricevere un'imprevista promozione o creare nuove opportunità. Una settimana positiva per la vostra crescita professionale. Possibili spese impreviste legate a questioni familiari o domestiche. Affrontatele con serenità, sapendo che presto arriveranno nuove opportunità finanziarie.

PESCI Questa settimana, dedicatevi alle emozioni e seguite il vostro cuore per trovare risposte rapide e soddisfacenti. Ascoltate la vostra volontà autentica per essere veramente felici. Potrebbero verificarsi momenti speciali con il partner o nuovi incontri emozionanti. Siate pronti a vivere emozioni romantiche e costruttive. Affrontate con energia e determinazione i compiti da svolgere. Andate oltre la semplice routine e sfruttate al massimo le opportunità. Fate attenzione a concludere rapidamente gli investimenti importanti e a trovare soluzioni finanziarie vantaggiose.