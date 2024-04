Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 aprile

Cosa accadrà oggi? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Una nuova giornata è pronta a partire. Arriveranno notizie incoraggianti? Lavoro, amore e finanze ti riservano buone nuove? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 18 aprile.

ARIETE Il Sole aumenta la vostra vitalità e carisma, supportati da Mercurio per evitare ingenuità. Saturno vi incoraggia a arricchire il vostro patrimonio culturale. In amore, Plutone vi rende positivi e passionali. Sul lavoro, Plutone porta riconoscimenti. Con Mercurio, siete lungimiranti nelle finanze.

TORO Una giornata primaverile sotto l'influenza benefica di Giove, che vi dona energia e freschezza. Forti legami amichevoli, passione per viaggi e musica. Forma fisica vivace grazie a Marte. Plutone consiglia una dieta disintossicante per nati dal 21 al 25 aprile. Amore libero e appassionato per single, fiducia e stabilità per le coppie. Lavoro in comunicazione? Arricchite la vostra offerta. Opportunità in arrivo grazie a un team stellare. Prudenza negli investimenti, Saturno vi guida.

GEMELLI Venere in Ariete vi dà energia e efficienza, con grande forma fisica e attività dinamica. In famiglia e socialmente fate tempo per chi conta. In amore, comunicazione e risoluzione brillante di problemi di coppia. Lavoro apprezzato e guadagni soddisfacenti.

CANCRO Mercurio produce umore altalenante per i nati dal 2 al 10 luglio. Pianeti come Luna, Urano, Marte, Giove, Saturno portano ottimismo e forza, ma attenzione a tensioni relazionali. Amore intenso e caldo, alleanze inaspettate e viaggio desiderato in arrivo.

LEONE Piacevoli sorprese dagli amici, progetti nascenti e novità in famiglia, coinvolgimento e soddisfazioni. Buona forma fisica per attività sportive all'aperto. Astri favorevoli per intese amorose e successo professionale, possibilità di stabilità emotiva. Situazione economica favorevole per generosità e felicità con cari.

VERGINE Il vostro segno gode di un momento astrologico di produttività intensa, con Uranio e Giove a favorire avanzamenti personali e successi professionali. In amore, avvicinatevi ai sentimenti e gestite con cura le relazioni. Buone opportunità finanziarie in arrivo.

BILANCIA Sedurrete oggi con passione e istintività, grazie a Sole, Luna e duo Saturno - Nettuno. Lavoro serio e responsabile, evitate di essere sfruttati. Aiutate un parente in difficoltà, la vostra generosità sarà ricompensata.

SCORPIONE Con pianeti in Pesci, Saturno, Nettuno e Marte vi sostengono, potenziano iniziative e forza. Salute in forma, ma guardate il vostro fitness. In amore accettate cambiamenti positivi, nel lavoro date il massimo. Luna in Vergine vi suggerisce un gioco d'azzardo fortunato.

SAGITTARIO Mercurio in Ariete favorisce il lavoro di gruppo; Plutone in Acquario porta buonumore ai nati a novembre. Venere sprona l'amore con un tocco di poesia. Attenti all'eccessivo sforzo fisico, ma gli investimenti finanziari saranno gratificanti.

CAPRICORNO Entrate positive e creatività astrologica vi conducono al successo. Venere in Ariete potrebbe creare qualche alti e bassi emotivi. Attenzione alla salute respiratoria, soprattutto se nati a dicembre. Amore in crescita, lavoro impegnativo ma gratificante. Finanze in aumento, saggia gestione per il futuro.

ACQUARIO Oggi si prospetta una giornata serena per l'Acquario, con Venere, Sole e Mercurio nel segno dell'Ariete. Luna, Urano e Giove potrebbero creare qualche ostacolo, ma la maggioranza dei pianeti vi sostiene. In amore, chiarezza e approfondimento. Buone prospettive lavorative e possibilità di fortuna nei giochi per i nati a gennaio.

PESCI Una splendida giornata con Giove in Toro vi porta fiducia e benevolenza. Salute mentale e fisica migliorata, intelligenza intuitiva in aumento. Amore caloroso per nuove relazioni, lavoro produttivo e guadagni stabili da investire saggiamente. Decidete positivamente per il futuro.