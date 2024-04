Oroscopo settimanale: previsioni dal 15 al 21 aprile, segno per segno

Inizia oggi una nuova settimana: sarà densa di notizie soddisfacenti per te e per il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Con l'arrivo del lunedì una nuova settimana è pronta per partire. Ti riserverà soddisfazioni? Lavoro, soldi e amore saranno dalla tua parte? Scopri cosa ti riservano le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 15 al 21 aprile.

ARIETE Questa settimana sarà necessario fare una riflessione sul passato per definire il futuro. Riceverete proposte divertenti e ci saranno nuove amicizie in arrivo. Settimana positiva in amore, complicità mentale con il partner. Nel lavoro stima e fiducia per un salto di qualità. Finanze promettenti.

TORO Questo periodo segna il passo verso il vostro compleanno. Valuterete i cambiamenti fisici e interiori, affronterete le sfide quotidiane con determinazione, e potrete attendervi una sorpresa nel fine settimana. Innamorati, creativi e attenti alle finanze: sarete pronti per tutto!

GEMELLI Settimana iniziale positiva, riflessione e pianificazione fino a giovedì. Da giovedì tensioni possibili, chiarite le situazioni ambigue. In amore dialogo e sincerità mentre a lavoro è tempo di cambiamenti. Scelte finanziarie sagge, attenzione nella seconda parte.

CANCRO Questa settimana richiederà uno sforzo extra. Potrebbe esserci un senso di stanchezza mentale e mancanza di concentrazione, ma cercate di non lasciarvi trascinare in discussioni. In amore, la passione sarà la chiave; sul lavoro, comunicate in modo diretto. Attenzione alle questioni finanziarie.

LEONE Settimana promettente in arrivo, senza tensioni né imprevisti. Mostrate il vostro lato migliore, ascoltate prima di parlare. Favoriti per risolvere i rapporti complicati e per evitare separazioni difficili. Buon momento per dichiararsi in amore. Efficienza lavorativa e abilità negli affari. Finanze prospere.

VERGINE Questa settimana vi godrete un po' di distacco dalle emozioni, un vantaggio in mezzo al caos circostante. Il calmo rifugio che sarete sarà frutto di impegno e costanza. Potrete trovare relax e riposo, nonostante la mancanza di energia fisica. Il week end porterà novità interessanti.

BILANCIA Confronti in vista questa settimana? Le stelle vi invitano a osservare e imparare dalle discussioni. In amore la settimana si prospetta nervosa, evitate interferenze per evitare incomprensioni. Attenzione ai dettagli nel lavoro ed evitate distrazioni. Periodo poco favorevole per gli affari, evitate spese superflue. Vivete intensamente ma con saggezza!

SCORPIONE Una settimana altalenante vi attende: momenti piacevoli alternati a imprevisti e discussioni. Dimostrerete grinta nel raggiungere i vostri obiettivi e eviterete inutili conflitti. In amore, passionali e determinati, pronti a lottare per ciò che desiderate. Sul lavoro, fiducia e determinazione saranno le vostre armi vincenti. Finanziariamente, attenzione a imprevisti in arrivo.

SAGITTARIO Le prime giornate saranno gradevoli e appaganti, con nuove esperienze che allargano gli orizzonti. Verso fine settimana potreste sentirvi ambigui, chiedete consigli e prendete decisioni chiare. In amore, siate sinceri e coraggiosi. Sul lavoro, motivate e entusiasmate gli altri. Buone opportunità finanziarie in arrivo.

CAPRICORNO Settimana intensa, stelle promettono sfide ma anche opportunità. Affrontate doveri e imprevisti con determinazione e calma. Evitate confronti familiari e sociali domenica, concentratevi su passione e lavoro. Prudenza nelle finanze, evitate firmare contratti rischiosi.

ACQUARIO Potrete trasformare le difficoltà in opportunità, grazie all'ingegno e alla concentrazione mentale. In amore, i nuovi amori saranno positivi e duraturi, mentre in carriera saprete usare bene le parole e la strategia. Con il sostegno del cielo, gestirete al meglio i vostri conti.

PESCI Questa settimana personalità forte e resiliente, pronta a superare qualsiasi ostacolo. Cambiamenti profondi potrebbero portare a nuove opportunità di successo e felicità in amore, lavoro e finanze. Chiarite i rapporti con il partner e siate decisi nelle vostre scelte. Buona fortuna vi attende!