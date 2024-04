Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 5 aprile

Quella appena iniziata sarà una giornata positiva per il tuo segno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Sarà una giornata fruttuosa o una negativa quella appena iniziata? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 5 aprile.

ARIETE Giornata discreta con sorprese positive, buon momento in famiglia e gestione domestica. Relax pomeridiano e serata al cinema. Buona forma ma nervosismo. Amore esuberante con Venere, attenzione a comportamenti possessivi. Lavoro coerente e rispettoso, evitate polemiche. Finanze favorevoli per acquisti specifici.

TORO Transiti planetari favorevoli per i nati ad aprile: energia, altruismo e generosità in aumento. Vitalità rafforzata, sport consigliati corsa, tennis, calcio. Amore appagante, intuito acuto al lavoro, attenzione alle spese e rischi di sperperi.

GEMELLI Oggi Ariete, Gemelli e Pesci sono favoriti da diversi pianeti, promuovendo iniziative personali e feste in famiglia. In amore, pianificate vacanze estive con entusiasmo. Al lavoro, guadagnate stima per la vostra affidabilità. Saturno vi aiuta a essere più prudenti nelle spese.

CANCRO Giornata con qualche difficoltà domestica e lavorativa, cose da risolvere con pazienza e generosità. Buona forma fisica grazie a Giove, amore coinvolgente non sempre perfetto ma adattabile. Confusione lavorativa per la terza decade, buone prospettive per la seconda. Problemi finanziari risolti con intuito e consenso.

LEONE La posizione di Venere nell'Ariete vi regala una giornata soddisfacente. La socievolezza vi dona carisma e nuove conoscenze. In amore, attenzione al dialogo per evitare disaccordi. Sul lavoro, momenti di rinnovamento e iniziative tattiche. Nelle finanze, seguite il vostro istinto.

VERGINE Vi godrete una primavera attiva e dinamica, con una spinta muscolare positiva per attività all'aria aperta. Urano in Toro vi avvicina al bricolage e alle riparazioni domestiche, mentre Giove stimola la creatività. Amore e lavoro richiedono attenzione ai dettagli e cautela finanziaria.

BILANCIA Giornata in crescita con Plutone in Acquario che facilita l'equilibrio emotivo. Saturno governa le Bilance nate dal 2 al 12 ottobre. Amore fortunato con la Luna e Plutone, lavoro richiede aggiustamenti, denaro generoso nelle prime decadi.

SCORPIONE Nativi dei Pesci, Saturno e Marte vi portano intuizione ed emotività. Nettuno vi rende creativi, influenti in famiglia. Marte vi dona sicurezza, autorevolezza. Serata di riflessione tra amici. In amore, siate audaci. Lavoro e finanze richiedono equilibrio.

SAGITTARIO Profilo astrale dinamico nel trekking e danza per i nati in prima e seconda decade, relax con serie tv per i più pigri. Amore richiede pazienza e sicurezza, lavoro necessita sforzo. Mercurio benefico per spese inaspettate per dicembre.

CAPRICORNO Trasportati dai transitivi di questo giorno di aprile, siete chiamati ad affrontare questioni familiari e relazionali con saggezza e comprensione. In amore, sintonia sentimentale e coinvolgimento mentale; nel lavoro, evitate distrazioni e siate apprezzati per discrezione e sobrietà. Sarà meglio evitare rischi finanziari inopportuni.

ACQUARIO Entrato Plutone nel vostro segno, la saggezza si accompagna alla calma interiore. Saturno influisce positivamente, rendendovi attivi e collaborativi. Prestate attenzione ai mali di stagione. In amore, momenti favorevoli per i single con Venere nel segno di Ariete. Ambizione e discernimento guideranno il vostro lavoro e le vostre finanze.

PESCI Oggi vi sentite in armonia con voi stessi, grazie a Venere in Ariete e Marte, Saturno, Nettuno. In amore, sensualità e eros sono potenziati. Sul lavoro, sarete brillanti e ricettivi. Per le finanze, attenzione ai possibili sprechi.