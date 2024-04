Oroscopo settimanale, le previsioni dall'1 al 7 aprile

Una nuova settimana è da poco iniziata: sarà ricca di soddisfazioni per te e per il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky

E' già iniziata una nuova settimana: sono in arrivo novità positive ed interessanti? Lavoro, soldi e amore ti proporranno svolte interessanti? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'1 al 7 aprile.

Questa settimana, il segno zodiacale potrebbe vivere momenti di vivacità, divertimento e novità. La routine potrebbe sembrare più scorrevole, permettendovi di concedervi momenti di svago. Possibili nuove conoscenze potrebbero allargare i vostri orizzonti e ampliare le occasioni di divertimento. Durante il week end, focus sugli affetti: dedicate più tempo a persone care in difficoltà.

Settimana carica di energia positiva e costruttiva per migliorare settori personali e professionali. Amore intenso e passionale, lavoro con grinta e forza di volontà, attenzione alle finanze. Nuove avventure sentimentali e opportunità di crescita professionale in arrivo.

Una settimana impegnativa, tra routine e situazioni particolari che richiedono coraggio. Gli amici e le vostre idee saranno fonti di sollievo. Meglio mercoledì e venerdì, evitate discussioni sabato e domenica mattina. In amore, respingete emozioni negative, soprattutto gelosia e risentimento. Lavoro concentrato e abile, attenzione alle proposte interessanti. Evitate spese superflue e possibili truffe finanziarie.

Una settimana di confusione, ma con doni da sfruttare: energia, passione, entusiasmo, creatività, intuito, forza di volontà. Momenti top nel week end. In amore, ricerca di chiarezza comunicativa. Lavoro attento e concentrato per evitare intoppi. Finanze positive, ma vigilanza sui dettagli.

Le stelle promettono chiarezza di pensiero e comunicazione efficace. Inizio positivo con nuove amicizie e gite. Possibili intoppi giovedì e venerdì, ma weekend entusiasmante. Amore promettente per single, dialogo aperto per coppie. Successo nel lavoro con idee innovative. Cambiamenti economici in arrivo.