Oroscopo di marzo, previsioni e consigli mensili per tutti i segni

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati del mese di marzo che sta per arrivare? Scoprilo grazie all’oroscopo di Sky ascolta articolo

Cosa ti aspetta a marzo? Sarà un mese positivo per te e per il tuo segno zodiacale? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di marzo 2024.

ARIETE Marzo è un mese di transizione per gli Arieti, con un nuovo vigore grazie alle energie solari e un effetto positivo di Plutone. Marte, Venere e Mercurio portano energia fisica e mentale. Marte e Venere favoriscono la passionalità e il romanticismo. Nuove avventure per i single e rivitalizzazione per le coppie, soprattutto per i nati nella terza decade. Mercurio favorisce soluzioni geniali per i nati nella seconda e terza decade. Concentrazione e prontezza per affrontare eventuali problemi. Marzo sarà un mese positivo per sbloccare situazioni finanziarie, con possibilità di fortuna se si tenta il gioco moderatamente.

TORO Il segno del Toro può attendersi un mese positivo, sebbene con alcune lievi flessioni. L'amore potrebbe essere turbato dai primi undici giorni del mese a causa di Venere, mentre Marte potrebbe sollecitare la gelosia fino al 23. Tuttavia, dal 12 marzo in poi le energie amorose si rivitalizzeranno, sia che siate single o in coppia. Nel campo lavorativo, Mercurio vi darà una mano con compiti più ardui fino al 10 marzo. Per quanto riguarda il denaro, è consigliabile essere cauti e non fare esperimenti finanziari, dato che avete vissuto anni di crescita e ora è tempo di raccogliere i frutti.

GEMELLI Cari Gemelli, marzo porta finalmente calma e nuova forza. Venere e Marte vi donano passionalità, ma attenzione a insoddisfazioni in amore. Mercurio stimola creatività, mentre energia e motivazione arrivano a fine mese nell’ambito lavorativo. Attenzione al denaro: pressione finanziaria per la seconda e terza decade, mentre la prima inizia a respirare, pronti a cogliere le opportunità future. Essere attenti alle esigenze del partner è un punto chiave per migliorare la situazione.

CANCRO Marzo porta nuove energie per il Cancro. In amore, Marte aumenta la passione per la prima decade, mentre Venere porta romanticismo per la seconda e terza decade. Sul lavoro, Mercurio favorisce la comunicazione per la seconda e terza decade. Attenzione ai conflitti per la prima decade e cautela negli investimenti finanziari. Mantenete la positività e la determinazione e riuscirete ad ottenere ottimi risultati.

LEONE Per i Leoni marzo si prospetta un mese pieno di sfide interessanti. I pianeti non sono tutti favorevoli, ma è importante concentrare le energie nelle aree giuste. Sarà fondamentale fare delle scelte coraggiose e riflettere sulle fondamenta della propria vita. Venere vi consiglia di non prendere decisioni affrettate, specialmente per i nativi della seconda decade. Mercurio vi darà la lucidità necessaria per portare a termine i progetti, soprattutto nei periodi specifici per ciascuna decade. La cautela è d'obbligo, siate pazienti e presto verranno risolti molti problemi finanziari, ma per ora è meglio non forzare la mano.

VERGINE Il mese di marzo porta agli amici della Vergine una piccola flessione nella motivazione, ma con transiti positivi da sfruttare. Venere porta divergenze e discussioni per i nati nelle prime tre decadi, mentre Marte genera gelosia per chi è nato tra il 24 e il 31. Mantenete pazienza e introspezione per superare insicurezze. Nonostante imprevisti, i progetti lavorativi procedono bene. Momenti di nervosismo sono possibili per i nati tra il 1° e il 10. Attenzione agli investimenti, evitate rischi e comportatevi con prudenza per evitare brutte sorprese. E ricordate, anche le formichine ottengono grandi risultati con costanza e attenzione.

BILANCIA Amici della Bilancia, gioite! Questo mese è in arrivo una serie di cambiamenti positivi, con i pianeti che si allineano per supportare i vostri progetti e talenti emergenti. Plutone trasformato in amico vi regala fiducia e scoperta di nuove capacità, mentre Marte e Venere vi donano forza, creatività e dolcezza nelle relazioni. Venere vi guida con diplomazia e estetica, portandovi a mettere alla prova i vostri talenti artistici. Dopo il 20 marzo, attenzione a non disperdere energie. Guardate al futuro con serenità, evitando impegni finanziari eccessivi subito.

SCORPIONE Caro Scorpione, marzo si preannuncia come un mese di cambiamenti: dalla dissonanza di Giove alla forza di Saturno, tutto influenza il vostro equilibrio emotivo. Instabilità amorosa nella prima parte del mese, ma serenità e nuove conoscenze nella seconda parte. Chi è in coppia potrebbe affrontare malintesi, ma i single avranno molte occasioni interessanti. Al lavoro ritmo congeniale per i nativi della prima decade e insoddisfazione per quelli della seconda decade. Siate cauti con le finanze, seguite le intuizioni soprattutto nella prima metà del mese. Diffidate delle proposte troppo allettanti e non abbiate paura di seguire il vostro istinto finanziario.

SAGITTARIO Marzo porta un buon equilibrio nelle energie dei Sagittario. Saturno e Nettuno creano dissonanze, ma i pianeti veloci stimolano la vostra migliore performance, soprattutto all'inizio del mese. In amore i primi 10 giorni favorevoli per incontri. Controllate attentamente il lavoro, poi Mercurio favorisce la "velocità" a partire dall'11 marzo. Dal 20 sarete più fiduciosi. Cautela necessaria con Saturno e Nettuno che limitano l'analisi finanziaria.

CAPRICORNO Anche in marzo i Capricorno sono determinati a raggiungere i propri obiettivi, sia nel lavoro che nelle finanze o nella sfera privata. I primi giorni saranno dedicati alla routine lavorativa, mentre nella seconda parte del mese gli influssi astrali favoriranno i nativi delle varie decadi in modo diverso. Venere favorirà l'intesa e la fiducia nei rapporti, con momenti romantici tra il 12 e il 31 marzo, soprattutto per la prima decade. Mercurio sarà alleato per concentrarsi sugli obiettivi, con qualche piccola difficoltà nei giorni specificati per ciascuna decade. Con lucidità e ambizione potrete pianificare i vostri obiettivi finanziari, cercando anche qualche rischio calcolato per aumentare le entrate.

ACQUARIO Cari amici dell’Acquario, il periodo attuale è favorevole per guardare al futuro con ottimismo, grazie all'influenza positiva di Plutone. Marte e Venere favoriscono incontri romantici per i single e momenti passionali per le coppie. È il momento ideale per dichiarazioni d'amore e riconciliazioni. Osate progetti a due! Mercurio vi darà prontezza di riflessi e comunicazione efficace. Sfruttate le vostre qualità nei periodi indicati per ogni decade. Concentrazione e attenzione saranno vostre alleate. Le nubi si diradano e potete iniziare a progettare il vostro futuro finanziario con prudenza. L'entusiasmo tornerà a guidarvi verso nuove opportunità. Siate propositivi e pronti ad accogliere i cambiamenti in arrivo, la vostra rinascita è iniziata!

PESCI Il Segno dei Pesci è al top questo mese, con energie divinamente protettive e stimolanti. Nati nella prima decade riceveranno un'intensa carica fisica e mentale, mentre nella seconda decade saranno attivi e ambiziosi grazie al favore di Giove e Saturno. Gli nati nella terza decade avranno visioni creative grazie a Nettuno, Marte, Venere e Mercurio. Marte e Venere accendono la passione e il romanticismo per tutte le decadi. Sole e Mercurio portano vitalità e efficacia mentale, con la prima decade favorevolmente influenzata. Ottimo periodo per consolidare progressi e puntare obiettivi ambiziosi, con possibilità di introiti extra e affari promettenti.