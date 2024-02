Oroscopo della settimana, le previsioni fino all'11 febbraio

Scopri cosa ti riservano gli astri questa settimana: ecco segno per segno l’oroscopo dal 5 all'11 febbraio.

Buon inizio settimana con opportunità pratiche e ottimismo. Calma necessaria per gestire impulsività e nervosismo. Riflessione prima di ogni scelta cruciale. In amore, comprendere e dialogare per addomesticare le emozioni. Lavoro con comunicazioni chiare e concentrazione. Finanze gestite con saggezza per evitare errori costosi.

Questa settimana, l'energia sarà a vostro favore per i vostri obiettivi. Sarete guidati da un vento positivo fino a giovedì. Tuttavia, cercate di evitare malintesi e di mantenere la concentrazione tra giovedì pomeriggio e sabato mattina. Nel complesso, il weekend promette situazioni positive. In amore, potrete esaltare sia il sentimentale che l'erotico. Sul lavoro, la costanza e la comunicazione sono cruciali. Sul fronte finanziario, ci sono insidie, ma anche una possibilità di fortuna.

La settimana comincia con qualche incertezza, ma da martedì pomeriggio in poi tutto cambia e le stelle prevedono novità piacevolissime. Giovedì e sabato saranno giorni da ricordare, con inviti speciali e opportunità di ampliare i propri orizzonti in tanti modi gradevoli. Fate attenzione ai Social e al Web in generale, fidatevi del vostro istinto e scacciate le persone ambigue. Nel cuore e nella comunicazione state attraversando una fase neutra, ideale per il dialogo. Nel lavoro, potete godere di stabilità e comunicazione facilitata. Fate attenzione alle truffe online e non divulgate i dati bancari.

Questa settimana sarà impegnativa con situazioni complesse da gestire. Evitate di lasciarvi prendere dalla rabbia, poiché rallenterà il ritorno alla normalità. Sarà meglio affrontare eventuali discussioni in un momento più opportuno. Verso il weekend, potrete godere di momenti piacevoli e rilassanti tra divertimento e piaceri personali. In amore, evitate decisioni importanti e aspettate miglioramenti futuri. Nel lavoro, siate flessibili e adattabili alle circostanze. Riguardo alle finanze, mantenete la calma e limitate gli acquisti impulsivi.

Una settimana varia e vivace, con momenti divertenti e sereni e altri caotici. Le giornate migliori saranno le prime. Siate felici e concedetevi piacere, migliorando i rapporti e prevenendo incomprensioni. Evitate discussioni e concentratevi per concludere la settimana in modo rilassato. Cuore e gesti gentili nell'amore, attenzione e concentrazione nel lavoro, e premiatevi per i vostri guadagni.

Martedì pomeriggio, attese più ordinate per voi. Lunedì e martedì mattina caotici e situazioni ingarbugliate. Non prendete decisioni importanti. Poi giorni sereni e momenti piacevoli. Benedizione per la salute e opportunità di forma fisica. Settimana perfetta per il cuore, emozioni sincere. In coppia, concentratevi sui progetti personali. Il vostro impegno è apprezzato. Osate e volate alto. Possibilità di guadagno extra. Successo negli affari.

Settimana altalenante, con alti e bassi come una montagna russa. Possibilità di incontri interessanti, spinti dalla vita sociale. Attenzione a momenti di ira, mantenete la calma e la riflessione. Amore turbolento, diplomazia fondamentale. Lavoro concentrato ed elegante, astuzia negli accordi. Tensioni finanziarie familiari, fare i conti con attenzione.

Una settimana all'insegna della determinazione e dell'energia. Risolverete vecchi problemi e riprenderete buone abitudini come lo sport. Attenzione alle parole affilate, soprattutto tra giovedì sera e sabato mattina. L'amore sarà favorevole, ma state alla larga dalle parole. Al lavoro, sarà difficile gestire richieste e critiche. Occhio alle spese extra, potreste esaurire il vostro conto!

Settimana positiva, voi generosi e socievoli sarete pronti a confidarvi con il mondo. Un atteggiamento positivo, ma siate cauti nel dare fiducia. Sarete protetti per gran parte dei giorni, tranne per poche ore durante il weekend che creeranno confusione. In amore, vivace e frizzante, nel lavoro, efficienti e interessanti. Affari vantaggiosi, ma cautela nei contratti.

I Capricorno sono determinati e pragmatici, ma anche sognatori. Questa settimana avranno un cielo a loro favore, ideale per gestire questioni familiari e pratiche. In amore, cercate di capire le emozioni negative per poterle superare. Il lavoro darà risultati proporzionali agli sforzi. Ottimi investimenti porteranno frutti soddisfacenti.

Questa settimana promette emozioni stabili e socializzazione. Approfittate del cielo favorevole per divertirvi, fare nuove amicizie e sperimentare qualcosa di nuovo. In amore, dialogo e confidenza sono favorevoli, anche se manca passione. Sul lavoro, pianificate il futuro e sfruttate le opportunità. In finanza, cercate di essere più razionali.

Questa settimana sarà impegnativa con iniziali difficoltà legate a situazioni passate. Evitate l'ira. Dal martedì sarete più rilassati e pronti a decisioni equilibrate, pacifiche. Il cielo promette energia preziosa per lo sport, gli interessi personali e i piaceri. In amore, passione e dolcezza raggiungeranno nuove vette. Nel lavoro, scelte pragmatiche per la crescita nella sicurezza. Possibili ritorni finanziari e opportunità di affari.