Oroscopo della settimana, le previsioni fino al 4 febbraio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri questa settimana: ecco segno per segno l’oroscopo dal 29 gennaio al 4 febbraio.

Settimana caotica, mente bloccata dai soliti pensieri. Alzatevi sopra le incertezze, guardate dall'alto con distacco. Soltanto verso il weekend le stelle lasceranno spazio alla fiducia e serenità. Amore conflittuale, parole possono creare equivoci. Lavoro pieno di incomprensioni, ritardi e nervosismo. Finanze prudenti e moderazione nelle spese.

Ottimo cielo che ispira, motiva e fa emergere il meglio da ciascuno. Possibilità di cambiamento. Riflettere e meditare per chiarire idee e mettere i propri desideri al primo posto. Tempo libero per rigenerarsi e riacquistare fiducia. In amore, romanticismo, passione e dialogo costruttivo. Lavoro: mandare curriculum e aggiornare competenze. Buone entrate finanziarie. Possibilità di iniziative importanti e investimenti.

Inizia settimana con sensazioni malinconiche, ma non lasciate che queste emozioni negative vi abbattano. A partire da martedì pomeriggio, il sorriso tornerà piano piano e con esso la consapevolezza di avere molti motivi per essere felici. L'amore sarà tranquillo e rassicurante, mentre sul lavoro avrete l'opportunità di risolvere questioni in sospeso con diplomazia. Inoltre, ci potrebbero essere opportunità finanziarie che renderanno il vostro futuro un po' più sereno.

Settimana impegnativa con ritmi intensi e un po' di nervosismo. Fate attenzione a non reagire in modo eccessivo. Tuttavia, ci saranno momenti di tregua per ritrovare calma e stabilità. Le migliori giornate saranno lunedì, martedì, venerdì e sabato. Possibili tensioni familiari o gelosia. Fatica e stress, concentratevi sull'essenziale. Possibili spese extra, ma la sfortuna passerà presto.

Settimana di fiducia in sé stessi e scelte giuste. Organizzare, mettere ordine e cercare stabilità saranno necessari in alcuni ambiti. Le stelle saranno al vostro fianco, valorizzando le vostre qualità. Nel lavoro, praticità e successo. In amore, realismo e buon senso. Per i single, preferite la palestra alla seduzione spericolata. Le spese dovranno essere gestite con attenzione dato il braccino corto.

Questa settimana, le stelle vi regaleranno fiducia, tenacia e chiarezza mentale. In ambito personale, avrete le idee chiare su come agire e ne trarrete sollievo. Approfittate del tempo libero, socializzate, esplorate nuovi interessi. In amore, sentimenti forti e dialogo diretto: mescolate bene gli ingredienti celesti per viverlo al meglio. Sul lavoro, credete in voi stessi, pretendete un ruolo incisivo e agite. Sulle finanze, seguite il fiuto che il cielo vi darà.

Questa settimana sarà conflittuale, ma mantenendo attenzione ai dettagli, alle parole e alla voce, potrete evitare provocazioni. Alcune persone saranno stressanti con richieste e rimproveri, ma non abbassatevi al loro livello. Seguite il suggerimento delle stelle per il vostro benessere. L'amore richiederà pazienza e impegno, il lavoro necessiterà di una bussola guida e le finanze rimarranno stabili, ma attenzione alle spese e stringete i cordoni della borsa.

Iniziate e terminate la settimana con positività e sicurezza. La comunicazione chiara ed efficace, l'energia, la grinta e la tenacia vi aiuteranno ad affrontare al meglio i ritmi quotidiani. L'immaginazione, la fantasia e l'edonismo aggiungono interesse alla routine. Sui social, la vostra originalità potrebbe suscitare scalpore, ma voi attaccherete elegantemente con parole affilate. In amore, vivrete momenti profondi e coinvolgenti se siete innamorati, o potreste trovare la persona giusta se siete single. Nel lavoro, potrebbero presentarsi nuove opportunità se siete stanchi del vostro attuale impegno. Considerate anche l'aggiornamento delle competenze. Rispetto alle finanze, sfruttate il vostro fiuto affaristico per guadagnare o trovare finanziamenti vantaggiosi.

All'inizio della settimana, potrebbero passarvi per la testa strani pensieri a causa di un cielo malinconico e incerto. Tuttavia, queste sensazioni saranno temporanee. Martedì, le emozioni si stabilizzeranno e i pensieri diventeranno più leggeri. Sfruttate l'inventiva e l'estro per un cambio d'immagine, anche sui profili social. In famiglia, potrete trovare supporto e spunti interessanti da personalizzare. Desiderate stabilità nell'amore e costruire un futuro diverso. Nel lavoro, evitate missioni impossibili e siate concreti. Nell'ambito finanziario, rimanete stabili e concentratevi sulla gestione razionale del bilancio personale.

Il cielo vi promette un programma ricco: incontri galanti, flirt e amori importanti. Per primeggiare nella carriera, staccatevi dal gregge e brillate di luce propria con creatività e originalità. Apprezzate la fortuna come corollario delle scelte razionali, ma talvolta anche l'intuito e l'irrazionalità portano ai migliori investimenti. La dea bendata vi sorriderà!

Settimana insolita per voi dinamici e volitivi. Riflessioni profonde sul cambiamento nella vostra vita. Concentratevi sulle cose belle e concedetevi un lusso domenica per migliorare l'umore. Gelosia in amore tra giovedì e sabato, libertà d'azione è importante. Riflessione profonda sul lavoro. Siate cauti con le spese importanti, valutate il budget con razionalità.

I primi giorni della settimana potrebbero portare un po' di malumore, ma non fatevi sopraffare da queste sensazioni. Il vostro cielo è promettente in tutti i settori, quindi concentratevi sulla fiducia e sulla concretezza. Nel complesso, la settimana sarà stabile e vi aiuterà a ritrovare la fiducia. In amore, mostrate le vostre migliori qualità senza timori. Sul lavoro, dimostrate di essere la persona giusta e considerate solo le opportunità che vi valorizzino. Nel campo finanziario, si prospettano entrate positive, anche attraverso investimenti o affari vantaggiosi.