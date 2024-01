Oroscopo del 26 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 gennaio.

Oggi, i transiti nel segno del Capricorno possono creare ostacoli. Dovete affrontarli con energia, specialmente se siete della prima o seconda decade. Fate attenzione nei rapporti familiari e interpersonali, evitando comportamenti impulsivi. Con Plutone, Sole e Saturno, prendete decisioni pragmatiche e risolvete gentilmente questioni con il partner. Considerate il vostro benessere osservando la posizione dei pianeti nel vostro segno. Fate attenzione alla muscolatura e alla testa. Con il supporto della Luna in Leone, c'è la possibilità di una vincita se siete della terza decade. Provate con il gioco del Lotto.

Il vostro segno è favorito da sette corpi celesti, tra cui Venere, Nettuno, Marte, Giove, Mercurio e Urano. Tuttavia, il Sole, la Luna e Plutone vi ricordano che non tutto sarà concesso. In amore vi godrete una bella posizione planetaria, mentre al lavoro i punti forti del vostro corpo sono occhi, palato, lingua, faccia e organi sessuali femminili. Riflettete sulle opportunità di investimento finanziario. Le mosse concrete avverranno a breve.

Incredibile successo e fortuna grazie al duo Sole-Plutone in transito in Acquario. Un atteggiamento più leggero e voglia di dimostrare ciò che si sa fare. In amore, sfide emotive tra Saturno Pesci e Luna Leone. Concentratevi su persone che dimostrano interesse reale. Importanti punti del corpo da proteggere per i Gemelli: timpano, braccia, polmoni e bronchi. Attenzione ai malanni stagionali. Luna nel Leone invita a tentare la fortuna al gioco, soprattutto nella terza decade. Non perdere l'occasione!

Il Capricorno è il segno opposto al tuo nella ruota dello Zodiaco. Oggi, Marte, Venere e Mercurio sono i tuoi nemici, insieme ad altri otto corpi celesti. La Luna nel Leone non fornisce un supporto completo. Comprendere il partner rafforzerà il legame, soprattutto se nato nella terza decade. Controlla le debolezze nel Cancro, come le parti superiori del corpo, governate dalla Luna e Venere. Buone opportunità finanziarie ti permetteranno di gestire situazioni passate in sospeso. Investimenti vantaggiosi saranno possibili.

Oggi, due pianeti nel vostro segno vi rendono un po' ambiziosi e severi con voi stessi, ma fate attenzione a non esagerare. In famiglia, con la Luna nel vostro segno, siete il centro del vostro nido e i vostri figli vi daranno grandi soddisfazioni. In amore, potete godervi dei piccanti flirt mentre nel lavoro dovete prestare attenzione alla salute, soprattutto al cuore e alla circolazione. Nel denaro, la fortuna potrebbe sorridervi oggi.

Marte, Mercurio e Venere nel Capricorno e Giove e Urano nel Toro favoriscono la vitalità, la sensibilità, l'intelletto, l'affetto e la creatività. Tuttavia, Saturno e Nettuno nei Pesci richiedono moderazione, soprattutto per chi è nato nella prima e terza decade. Sensibilità e passione per la seconda decade. Mani e basso ventre da tenere sotto controllo. Giove nel Toro favorisce le fortune al gioco, soprattutto per chi è nato dal 25 al 31 agosto. Non perdete questa opportunità!

Transiti planetari nel Capricorno pungolano diversi settori della vostra vita, ma l'Aquario riunisce il Sole e Plutone, mentre il Leone accoglie la Luna trionfante. Forze attive, creative e razionali sono in angolo benefico. Agite con tatto, amore e diplomazia. Supportati da Luna e Plutone, minimizzate le difficoltà sentimentali. Nel lavoro, controllare la salute in base ai pianeti ospitati. Luna e Plutone favoriscono i soldi.

Oggi, il vostro segno è influenzato positivamente da sei pianeti: Saturno, Mercurio, Marte, Venere, Nettuno e Sole. Tuttavia, è importante non lasciarsi prendere troppo dalle ambizioni e rimanere realistici. A livello amoroso, un nuovo incontro vi ha conquistato completamente. Venere e Marte vi daranno l'energia necessaria per non rinunciare alle nuove conquiste, soprattutto se siete nati tra il 2 e il 7 novembre. I nati nella seconda decade avranno successi sorprendenti nel futuro. Sul fronte lavorativo, le energie scorpio corrispondono alla parte finale dell'intestino e agli organi riproduttivi maschili. In termini finanziari, potreste considerare un investimento per migliorare la vostra casa.

Il Sole e Plutone nell'Aquario, vostro alleato zodiacale, vi stimolano positivamente. Con saggezza e fermezza, potrete affermarvi e emergere. In amore, attenzione a Saturno che limita i desideri. Nel lavoro, prendete in considerazione i possibili limiti di un'avventura recente. Inoltre, controllate le spese sotto l'influenza della Luna in Leone.

Potente posizione astrale nel Capricorno con Mercurio, Marte e Venere. Giove e Urano vi sostengono mentre Saturno è negli amici Pesci. Nettuno vi dona affettività e carisma. Plutone e il Sole nel vicino Aquario completano il quadro positivo con nove pianeti a vostro favore. In amore, evitate il dominio eccessivo e la possessività. Successo per i single. Essag di lavoro su schiena, vertebre, ossa e denti. Fortuna finanziaria in ogni operazione, da investimenti a acquisti immobiliari.

La giornata inizia con rigore grazie all'alleanza Plutone Sole nel vostro segno. Agite con praticità e produttività in ogni ambito. Attenzione alla salute durante questo periodo, seguite una dieta rigorosa. Nettuno vi rende brillanti e seducenti, in particolare se festeggiate il compleanno dal 10 al 14 febbraio. Controllate la circolazione venosa, tenetevi stretti nelle spese a causa di Giove e Urano contrari.

Le forze planetarie ti sorridono con un numero record di nove. Nettuno e Saturno nel tuo segno migliorano la tua vita. Un nuovo amore intenso e duraturo è appena sbocciato. Transiti formidabili ti mostrano le tue potenzialità e ti consentono di fare mosse vincenti, specialmente se sei nato a febbraio. Con l'appoggio di Giove nel Toro, hai voglia di provare fortuna al gioco. Prova con le combinazioni numeriche del Lotto.