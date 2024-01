Oroscopo del 24 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 gennaio.

Oggi esprimerete il vostro io vibrante, soprattutto se appartenete alla prima decade. Il Sole e Plutone nel comunicativo Acquario vi sostengono potenzialmente. In amore, agirete personalmente per risolvere situazioni materiale e godrete di stabilità sentimentale grazie a Saturno e Giove. Nel lavoro, le passioni extra lavorative saranno importanti. Potrete sperimentare abilità fai da te grazie a Urano nel Toro. Nel denaro, provate la fortuna al gioco con l'amicizia di Plutone e Giove.

Si prospettano giornate gioiose e fortunate per i taurini. Grazie a Venere nel Capricorno, la prima decade sarà favorita, mentre la seconda decade sarà ben disposta da Nettuno e Luna in Cancro. Urano congiunto glorificherà la terza decade. In amore, un'armonia nuova vi accompagna, grazie al team Giove-Urano. Nel lavoro, la gastronomia sarà l'hobby preferito del Toro, con cui potrete creare piatti indimenticabili. Giove nel vostro segno renderà i nati ad aprile tra i più fortunati, pronti a tentare la sorte al gioco come il Superenalotto.

Transiti benefici grazie al Plutone amico dell'Aquario. In amore, complicità intellettuale ed erotica con il partner. Sociabili e affascinanti, sarete al centro dell'attenzione. Lavorate con passione e dedicatevi alle vostre passioni. Plutone favorisce il gioco d'azzardo.

Giornata favorevole per i cancerini grazie al sostegno di Luna e Nettuno. Se siete in una nuova relazione, Luna e Nettuno vi guidano verso un rapporto idilliaco. Le vostre mete saranno presto raggiunte, soprattutto se compiete il compleanno dal 12 al 18 luglio. Non rifiutate inviti e nuove amicizie. Dedicatevi alla lettura e alla scrittura come hobby. La fortuna vi sorride nel gioco d'azzardo grazie a Luna e Giove.

Oggi, moti planetari influenzano il cielo del Leone in modo contrastante, ma prevale la positività. In amore, fronteggiate piccoli imprevisti comunicando apertamente con il vostro partner. Nel lavoro, dedicatevi ai vostri hobby e agli interessi personali. Nelle finanze, evitate rischi inutili e aspettate il momento giusto per provare fortuna al gioco.

In questa giornata di fine gennaio, i pianeti Luna, Urano, Mercurio e Venere vi sostengono, regalando un cielo luminoso. Nonostante il contrasto di Saturno e Nettuno, con qualche nervosismo serale, l'amore sarà appassionante e i corpi parleranno. Nel lavoro, mostrate abilità manuali e seguendo i vostri hobby. Fate attenzione al risparmio, ma concedetevi qualche piccolo capriccio come una visita a una spa durante un viaggio piacevole.

Oggi, la vostra vitalità, generosità e creatività saranno al massimo, mettendole al servizio della famiglia e degli amici. I transiti astrali sono favorevoli con Plutone e il Sole dalla vostra parte. In amore, cercate l'unione perfetta e Venere vi aiuterà a raggiungerla. Nel lavoro, dedicate il tempo libero all'arte e alle passioni. Evitate di scommettere oggi, aspettate qualche giorno per buoni risultati finanziari.

Venere nel Capricorno, protettrice del giorno, regala una giornata soddisfacente ai primi Scorpioni. In amore, la Luna e Nettuno definiscono il vostro stile e creatività. Approfittate degli inviti e fatevi avanti con chi vi interessa. Organizzate un viaggio per rafforzare la relazione. Nel lavoro, dedicatevi alle vostre passioni e hobby. La fortuna vi sorride nel gioco, con l'aiuto degli astri.

Raggruppamento di stelle positive oggi, grazie agli aspetti favorevoli tra Sole e Plutone nell'Aquario, soprattutto per chi è della prima decade. Espansività e ottimismo vi permettono di imporvi in modo bonario. Ottimi consigli da dare in famiglia. In amore, incontri entusiastici e socievoli, spesso in situazioni imprevedibili. Mercurio favorisce intese tra fidanzati con identici interessi, soprattutto per chi festeggia il compleanno dal 2 al 10 dicembre. Hobby: cinema e musica, perfetti per voi figli di Giove e Nettuno. Attenzione alle spese, l'influenza negativa di Saturno e Nettuno potrebbe portarvi ad eccessi finanziari.

Super lenti Nettuno e Urano vi accompagnano, ma transiti astrologici positivi guidati da Venere e Mercurio favoriscono espressione del vostro carattere logico e coerente. Specialmente per compleanni dal 22 al 27 dicembre. AMORE: Con Venere nel vostro segno, siate razionali e preparate ogni dettaglio per una giornata speciale con la vostra dolce metà. Il vostro impegno creativo sta dando i suoi frutti! LAVORO: Quali sono i vostri interessi privilegiati? DENARO: Soprassedete al gioco oggi, aspettate qualche giorno per tentare la fortuna con Luna benefica.

Oggi vi sentirete un po' stanchi a causa di alcuni problemi pratici, ma grazie a un ottimo intuito saprete superarli brillantemente. La vostra vita familiare vi darà grandi soddisfazioni, soprattutto attraverso il divertimento con i vostri bimbi o nipotini. In amore, potrete stabilizzare ulteriormente la vostra relazione di lunga data grazie alla generosità e all'espansività che Venere e Nettuno vi regalano. In ambito lavorativo, seguirò passioni come il giornalismo, il cinema o il teatro per le donne e il giardinaggio o il fai da te per gli uomini. Avrete a disposizione una somma di denaro extra che potrete investire saggiamente in un bene immobile. Valutate attentamente le vostre scelte in questi giorni.

Ogni corpo celeste è positivo per voi. Nettuno, Luna, Venere e Giove vi gratificano. Fate attenzione nelle dinamiche familiari e non essere troppo estremisti nelle idee politiche. In amore, Marte e Luna vi sostengono, abbiate il coraggio di dichiararvi. La vostra passione per la musica, la danza e la lettura vi porterà successo nel lavoro. Avete la possibilità di provare la fortuna nel gioco e nelle corse dei cavalli.