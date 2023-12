Oroscopo del 28 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 dicembre.

Gli ultimi giorni dell'anno sono caratterizzati da una situazione dinamica per molti nativi del vostro segno. Mercurio e Marte nel Sagittario vi donano generosità e determinazione nel superare ogni difficoltà. Successi erotici e conquiste saranno a portata di mano! Conviene tenervi pronti e fare attenzione alle novità. I nati nella terza decade dovranno pazientare, mentre gli altri saranno volenterosi e entusiasti. Questo vale soprattutto per coloro che hanno scelto la libera professione. Questa previsione è valida per i compleanni dal 1 al 9 di aprile. Evitate di maneggiare denaro o provare la fortuna al gioco.

Giornata di dicembre con leggerezza e armonia, soprattutto per chi è nato ad aprile. In amore, giornata positiva per dare affetto e generosità, tranne per chi è nato dal 17 al 20 maggio, che deve evitare pressioni possessive. Nel lavoro, risolverete facilmente questioni complesse grazie alla vostra energia e buon senso. Nel denaro, buone possibilità di vincita nel Lotto per chi è nato ad aprile. Giove è favorevole.

Se festeggiate il compleanno dal 25 al 30 maggio, avrete ottimi risultati nelle attività sportive. In amore, la configurazione astrale vi spinge ad interagire attraverso i social media per conoscere nuove persone. Al lavoro, siete un punto di riferimento per i colleghi. Tuttavia, dovete fare attenzione alle finanze, evitando sperperi ed eccessi di spesa.

Giornata positiva con transiti favorevoli da Giove, Urano, Nettuno. Però attenzione a non sforzarvi troppo fisicamente, né nei compiti di casa né nell'attività sportiva. In amore, una cena romantica al riparo da fastidi vi unirà. Concentratevi di più sul lavoro senza evitare responsabilità. Fate attenzione alle finanze, senza eccedere.

Mercurio, nel Sagittario, vi supporta senza riserve. La configurazione astrale di fine anno è favorevole. In amore, il fascino aumenta per i nati ad agosto. Chi è in cerca di avventure vive flirt intensi. In coppia, risolvete un problema familiare. Grazie alla buona posizione di Mercurio, avrete una giornata serena e dimostrerete la vostra energia e calore umano. Il rapporto d'amore ne beneficia. Nella carriera, date prova della vostra creatività e sfruttate le opportunità per mettervi in luce. In tema di denaro, Giove può ancora creare ostacoli, quindi si richiede prudenza nelle spese.

Una giornata favorita da Luna e Venere nel vostro segno nonostante la dissonanza di Marte in Sagittario. Fate attenzione ai malanni di stagione, soprattutto se nati nella terza decade. In amore, pianificate le vacanze insieme al vostro partner per ritrovare armonia. Possibili sorprese sui social media per i single. Il vostro talento di concretezza porta successo nel lavoro, grazie a Urano. I pianeti della fortuna vi favoriscono anche nelle finanze, perché non tentare la sorte al Lotto?

Dicembre si conclude e voi siete generosi, espansivi e arguti. Mercurio nel vostro segno vi supporta. La generosità, l'entusiasmo e la gioia di vivere aumentano. In amore, sfide e emozioni coinvolgenti vi aspettano, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 8 al 15 ottobre. Nel lavoro, siate lucidi e razionali, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 17 al 22 ottobre. State attenti alle spese e aiutate dalla Luna, valutate attentamente ogni acquisto, soprattutto se nati in ottobre.

Oggi, la Luna nel vostro segno, aggiunge un tocco di avventura alla vostra vita. Nonostante alcuni imprevisti, il vostro cielo appare radioso, con la necessità di trovare soluzioni creative. Nell'amore, siate presenti e affettuosi. Prospettive favorevoli nel lavoro e non preoccupatevi delle spese grazie a Venere e la Luna.

Mercurio nel vostro segno esalta la vostra vivacità e amabilità. Siete attenti a valutare le situazioni con riflessività ed equilibrio. Venere, Mercurio e Plutone vi favoriscono. Transiti planetari fortunati per i Sagittario. Venere vi dona fascino e amabilità. Single? Prendete tutto ciò che il destino ha riservato. Tenete il timone della logica per ottenere amori corrispondenti. Urano vi suggerisce mosse azzeccate. Disciplinati e concluite bene la giornata lavorativa. Sole nel Capricorno dona creatività, soprattutto per i compleanni dal 23 al 29 novembre. Siate più generosi, evitate taccagneria.

Il cielo sereno di gennaio vi induce a fare mosse vincenti. In amore, i Capricorni si ammorbidiscono, trasformandosi in cuccioli desiderosi di coccole. Sul lavoro, potete concludere importanti incombenze con equilibrio e buona volontà. Le possibilità di fortuna al gioco sono alte, specie per chi è nato nella prima e terza decade.

Giornata discreta, ma cautela con la salute alimentare. Giove negativo per il Toro. Moderazione nei menu post natalizi. Possibilità di conquistare chi vi ha colpito il cuore. Attenzione per i nati a gennaio, evitate gelosie. Nel lavoro raccogliete i risultati degli sforzi e collaborate con colleghi. Appassionati al gioco del Lotto, fortunati se nati dal 15 al 19 febbraio. Non perdete l'occasione.

