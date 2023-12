Oroscopo della settimana, le previsioni dal 18 al 24 dicembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri questa settimana: ecco segno per segno l’oroscopo dal 18 al 24 dicembre.

Si avvicina il Natale e la quotidiana frenesia aumenta, ma le scelte fatte si rivelano giuste. Il cielo approva la tua organizzazione, promettendo giornate piacevoli. Metti da parte la fretta e concentrati sulle situazioni divertenti e deliziose che ti attendono. Il week end ti riserva il meglio, con belle novità e tanta allegria. Non dimenticare cosa voleva il partner per Natale, ma chiedi aiuto a una terza persona. Se usi fantasia e passionalità, potrebbe pensare ad altro. I party aziendali possono essere un'opportunità per i single. Non sarai concentrato al lavoro, con il rischio di errori. Le spese aumentano, ma consolati con i giochi da tavolo durante le feste: avrai fortuna.

L'inverno porta novità per tutti: progetti importanti in vista per casa o lavoro. Il week end svelerà ancora di più quello che state pianificando. In amore, l'agitazione regna sovrana mentre cercate di garantire alla coppia un futuro appagante. Al lavoro, riconoscimenti arriveranno dopo le feste. Le finanze restano stabili.

La settimana inizia freneticamente con molti impegni per rendere perfette le feste. Tuttavia, la stanchezza potrebbe mettere alla prova anche i più resistenti. Le stelle consigliano di alleggerire il programma, delegare e chiedere sostegno. In amore, ci potrebbero essere emozioni forti da gestire con prudenza. Nonostante la stanchezza, sarete sempre produttivi sul lavoro. Non dimenticate di pensare anche ai conti personali durante questa svogliata fase festiva.

In attesa del week end, si prospettano situazioni piacevoli e un sorriso grazie alla Vigilia. Forse c'è un annuncio da fare in famiglia. Le giornate scorrono velocemente e la frenesia potrebbe portare a distrazioni e multe. Mercoledì e giovedì potrebbero essere nervose, ma le soluzioni arriveranno presto. In amore, il partner sarà un rifugio, un centro di gravità. Per i single, possibili novità eccitanti e tenere. Al lavoro tutto bene, ma si attende con ansia il tempo per se stessi e per le persone amate. Non abbiate fretta, evitate errori. Le stelle augurano fortuna finanziaria sotto Natale, con guadagni, investimenti e forse vincite.

Settimana dinamica, con tante idee da mettere in pratica. Energia costante favorisce il lavoro e la forza di volontà. Oscillazioni d'umore potrebbero influenzare relazioni familiari. Controllate l'impulsività di fronte agli imprevisti, mentre la Vigilia sarà buona. In amore, sfruttate l'energia per vivacizzare i rapporti. Al lavoro, rimanete concentrati per ottenere risultati prestigiosi. Le finanze potrebbero non migliorare, ma godetevi la vita.

Stanchi ma vigili, cercate una pausa. Collaborate con chi vi circonda per rendere una settimana logorante un periodo di complicità. Adattate i vostri ritmi e cercate sostegno. In amore, l'appoggio del partner renderà tutto più facile, altrimenti il confronto può causare stress. Al lavoro, attenti a non farsi carico di responsabilità altrui. Buone notizie finanziarie in arrivo.

Settimana frenetica in vista delle festività, ma organizzandovi bene potrete completare tutti i compiti. Fate attenzione ai vostri amici, un messaggio sarà sufficiente per mantenere i rapporti sereni. Nel weekend sarete al top e organizzerete qualcosa di divertente. La passione è essenziale per chiunque, metteteci impegno nel rapporto di coppia o nella conquista. Attenzione ai pettegolezzi. A lavoro sempre in prima linea, ma concedetevi una vacanza. Nonostante la svogliatezza, la settimana si concluderà positivamente lavorando fino al weekend. Fortunati in amore e al gioco, ma senza sperare di sbancare un casinò. Apprezzate i giochi in famiglia e otterrete piccole somme extra.

Una settimana autentica, con la possibilità di essere sé stessi. Voglia di festeggiare e condividere momenti piacevoli. Attenzione alle battute ironiche che potrebbero causare problemi. In amore, idillio con sentimento sincero, altrimenti possibili emozioni negative. Efficienza e costanza al lavoro. Bilancio economico sfida aperta, ma possibilità di trovare soluzioni geniali per risparmiare.

Settimana dinamica, con sorprese in arrivo. Riceverete un dono gradito, forse quello tanto atteso. Evitate l'impazienza, calmatevi e godetevi le festività. In amore, siate riflessivi e meno impulsivi. Le feste saranno vivaci e l'audacia dei single sarà ricompensata. Nel lavoro, sbrigare i compiti con calma e collaborazione. Finanze impegnate ma gestite con pazienza, questa fase passerà.

Settimana frenetica, attenzione ai dettagli ma imprevisti possono irritare. Fine settimana rilassante con affetti cari e divertimento con amici. In amore, desiderio reciproco di trascorrere tempo libero e dono pensato. Lavoro impegnativo ma efficiente. Fiuto per affari e possibile guadagno extra. Buona fortuna!

La strada del divertimento avrà delle difficoltà da superare. Concentrazione tra mercoledì e giovedì, ma venerdì e sabato potranno presentare imprevisti. Domenica sarà una Vigilia di riposo. In amore comunicate le ragioni dei dubbi a chi vi ama. Per i single, passione ma anche dubbi. Impegnati ma desiderosi di pensare ad altro. Amministrate il budget con astuzia.

Inizio settimana sotto i riflettori con sensazioni contrastanti. L'eccesso di impegni può generare insicurezza e stanchezza. Le stelle consigliano di resistere, il week end porterà divertimento e inizio delle feste. In amore, cercate attenzioni, organizzate qualcosa di spiritoso. Al lavoro, dimostrate pazienza e abilità nell'organizzazione. Possibili entrate extra e guadagni graditi.