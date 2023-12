Oroscopo del giorno, le previsioni del 1° dicembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 1 dicembre.

Oggi Giove e Urano nel segno del Toro, Saturno e Nettuno nei Pesci, Sole e Marte in Sagittario vi portano benefici. Iniziate il nuovo mese con la vostra gioia di vivere contagiosa. In amore una sorpresa vi renderà felici nel pomeriggio. Lavoro: l'Ariete manifesta una schietta generosità anche se non sempre mostra affetto. Questo Natale sarà pieno di doni, anche fantasiosi, che riceverete con gratitudine. L'Urano e Nettuno favoriscono maggiormente i nati nella terza decade. Nel denaro, sarete conviviali e simpatici con gli amici, potrete provare la fortuna in una schedina del Totocalcio insieme a loro.

L'inizio di dicembre si apre con un auspicio celeste grazie a Mercurio, che entra in Capricorno. Intellettualmente efficace, riuscirete ad integrarvi con amici fraterni come desiderate. In amore, sei pianeti vi sostengono, offrendo l'emozione di stare con la persona amata. Nel lavoro, il piacere di donare supera quello di ricevere, grazie alla presenza di Saturno nei Pesci. Sarà importante scegliere con cura e attenzione i regali, che saranno investimenti affettivi appropriati per il destinatario. Tuttavia, è sconsigliabile provare fortuna al gioco a causa di una Luna dissonante nel pomeriggio.

Dicembre inizia con una giornata speciale per i Gemelli, sotto l'influenza benefica di Venere. In amore, sono scanzonati e amano condividere le festività. Nel lavoro, sono eclettici e entusiasti dei regali curiosi. Quest'anno possono aspettarsi doni tecnologici grazie all'influsso di Giove. In denaro, la fortuna arriva tramite giochi e lotterie.

Augurio positivo da Saturno, Giove, Urano e Nettuno! Mese indimenticabile per chi nasce nella terza e prima decade. In amore, l'unione con le persone a cui volete bene; nel lavoro, dimostrare senso d'appartenenza e costruire rapporti. Regali sorprendenti grazie a Urano e Giove. Attenti alle spese, protetti da Giove.

Dicembre 2023 si apre con un buon auspicio per i Leoni grazie a Marte in Sagittario, alla Luna nel vostro segno e a Venere in Bilancia. Marte vi riscalderà il cuore con una magia speciale. In amore, i single vedranno realizzate le loro lunghe attese, mentre chi è in una relazione stabile goderà di armonia familiare. Marte vi sorprenderà con colpi di fulmine proteggenti. Sul lavoro, i Leoni vivranno l'esperienza del dono: il loro grandioso cuore sarà riconosciuto e i regali, accompagnati da Venere, saranno veramente prestigiosi. Tuttavia, è bene essere prudenti nelle spese a causa delle influenze contrarie di Giove.

Dicembre 2023 inizia con molte opportunità astrali per il vostro segno zodiacale. Venere, Giove, Mercurio, Luna, Plutone e Urano vi donano una speciale energia positiva. In amore, sentirete uno slancio appassionato grazie a Venere, Luna, Urano e Plutone. Nel lavoro, come Vergine, mostrerete generosità e dedizione nella ricerca del regalo perfetto. Le vostre tasche saranno ben piene grazie a Giove in Toro.

Il cielo di dicembre 2023 è positivo. La Luna è il desiderio fortunato per il segno del Leone. Venere e il Sole sono in congiunzione in Bilancia, soprattutto per chi è nato ad ottobre. AMORE: Venere vi porta passi sicuri. Comunicazione profonda e attenzione alla persona amata. Attenzione a non lanciarvi in imprese troppo grandi se siete della terza decade, Plutone potrebbe ostacolarvi. LAVORO: Le Bilance sanno apprezzare il dono. Grazie a Venere, fascino e savoir-faire personale saranno valorizzati. I doni commuoveranno l'animo dei nati ad ottobre. DENARO: Considerate un investimento immobiliare, cercate consigli da esperti.

Dicembre 2023: esaltazione degli astri per lo Scorpione. Oltre a Saturno, Nettuno, Sole, Mercurio e Venere, Plutone offre una vivacità senza precedenti. L'amore regna nella terza decade, con corteggiatori all'angolo. Al lavoro, lo Scorpione dona appassionatamente. Per le finanze, cautela consigliata, soprattutto per chi è nato in ottobre.

Giornata di inizio mese favorevole per il Sagittario. Marte nel tuo segno ti dona fascino, buonumore e fortuna. In amore, vivi la tua storia con esclusività. Sul lavoro, il Sagittario è generoso nel donare agli altri, in linea con l'atmosfera natalizia. Venere porta doni graditi e attenzione dai tuoi cari. Lasciati coinvolgere dalla felicità. Presta attenzione alle finanze e non esagerare.

Tutti i corpi celesti si schierano a vostro favore, otto pianeti in totale. Un seducente Giove accompagna le vostre mosse in amore. Nel lavoro, il Capricorno è misurato ma sa stupire i conviventi. Con Giove, le vostre risorse sono floride, potete finalmente concedervi le spese messe da parte.

In questo favorevole mese di dicembre, l'oroscopo per l'Aquario promette grandi opportunità. L'amore richiede solo il coraggio di seguire il proprio cuore. Sul lavoro, l'Aquario gode di un talento naturale per le relazioni umane e riceverà doni inaspettati, come viaggi o esperienze insolite. Tuttavia, bisogna fare attenzione alle spese, soprattutto per coloro nati a gennaio.

