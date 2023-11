Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 novembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 novembre.

Novembre promette opportunità astrali, nonostante Venere e Plutone rendano l'umore altalenante. In amore Mercurio nel Sagittario vi rende corteggiati e curiosi. In coppia, Plutone può portare qualche noia passeggera. Nel lavoro, seri e ligi al dovere grazie a Mercurio e Saturno. Controllate le spese, Giove aiuta a ripristinare la situazione.

Giornata discreta, carattere pacato e sensibile si esprime con costanza. Nel campo dell'amore, periodo di appeal erotico straordinario per chi è nato dal 9 al 14 maggio. Emotività si esprime efficacemente grazie all'aspetto positivo di Luna, Saturno, Nettuno e Plutone. Lavoro piacevole, grazie all'attitudine positiva amplificata da Giove. Spirito parsimonioso ti rende oculato con i soldi.

Mercurio e Luna imbronciati oggi, ma la serenità e l'allegria risolvono gli ostacoli. Nonostante qualche nube, i pianeti non preannunciano problemi gravi. Con intelligenza e apertura, avviati dialogo affettuoso e riscopri l'unione con il partner. Venere in Bilancia favorisce affetti sinceri e movimento delle emozioni. Porta umorismo e divertimento in ufficio, apprezzato dai colleghi e dai capi. Oggi mostra la tua teatralità. Gioca con le spese con leggerezza, ma stai attento al bilancio. Mercurio richiede prudenza finanziaria in quel periodo.

Una giornata mediamente fortunata grazie alla Luna, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Amore intenso con il sostegno di Giove, Nettuno e Luna. Piena sintonia per i nati dal 29 giugno al 9 luglio, mentre i nati dal 18 al 22 luglio possono godersi una pausa dagli affetti. Dolcezza al lavoro per ottenere successo e intenerire colleghi e superiori. Gestione efficace dei soldi per i cancerini della prima e terza decade grazie all'influsso positivo di Urano.

Oggi le influenze planetarie favoriscono il segno del Leone. In amore, potreste accettare il corteggiamento di un long-time admirer. Nel lavoro, la vostra generosità si fa notare e dimostrate di amministrare il denaro con saggezza. Buoni acquisti nelle date di compleanno.

Il pianeta Mercurio ostacola la Vergine e il Sagittario, generando qualche difficoltà passeggera. In amore, il carismatico Marte nello Scorpione trasmette romanticismo e intesa emotiva, specialmente per le nuove relazioni. Al lavoro affrontate sfide ma con determinazione per ottenere soddisfazione serale. Finance: nonostante la vostra parsimonia, talvolta mostrate generosità per le cose che amate, diventando anche dei grandi spendaccioni.

Potenti moti planetari spingono ad osare e ad abbracciare nuove svolte nella vita. Mercurio e Venere sono angeli custodi. In amore, cercate compagnie nuove senza insicurezze. Corteggiate chi vi sta dietro e potreste scoprire una sorpresa. Compleanni dal 9 al 13 ottobre vedono possibilità di una nuova relazione. Al lavoro, il vostro rigore logico porta efficienza e gratitudine dai colleghi. Per le finanze, siate attenti se siete nati dal 18 al 23 ottobre e in professioni legate al denaro.

I pianeti hanno stabilito per voi un'importante stagione da non dimenticare. Il quadro planetario è di discreta fortuna, nonostante alcune forze ostili. Il Sole vi offre una giornata emotivamente esaltante, grazie all'influenza positiva di Saturno e Nettuno in Pesci. Gli Scorpioni nati dal 15 al 22 novembre sono particolarmente fortunati, avendo la possibilità di esprimere affettività ed erotismo in ogni tipo di rapporto. Nel lavoro, Mercurio vi rende più efficienti e disinvolti, ricevendo l'apprezzamento dei colleghi e dei capi, soprattutto se siete nati in ottobre. Per quanto riguarda il denaro, potete divertirvi provando la fortuna al gioco, se siete appassionati di evasioni come il Superenalotto o il gratta e vinci.

Giornata solare e positiva grazie all'armonioso transito di Plutone - Venere nei segni amici di Capricorno e Bilancia. In amore, fiducia nelle nuove relazioni e sentimenti stabili per giorno fruttuoso. Saturno in Pesci può suscitare insoddisfazione, ma seguire i suggerimenti di Venere porterà espansione emotiva. Lavoro efficiente con Mercurio, soddisfazione finale. In finanza, moderazione evitando eccessi.

Il cielo presenta una combinazione favorevole di astri per voi. La presenza di Saturno e Nettuno nel segno dei Pesci favorisce una magica sintonia amorosa, soprattutto se nati nella prima e terza decade. Il vostro lato tenero ed emotivo si esprime con la persona amata. Al lavoro, utilizzate saggezza e umanità per ottenere il massimo risultato. Non preoccupatevi delle spese extra dei vostri figli. Siate più flessibili e meno severi con loro.

Influenze benefiche planetarie vi raggiungono oggi, portando cambiamenti positivi nella vostra vita. Organizzate una serata romantica con il vostro partner, godendo dell'atmosfera lirica del momento. Progetti significativi, come convivenza, matrimonio o addirittura l'arrivo di un bambino, sono possibili. Nel lavoro, siate attenti agli scambi e alle spese correnti per evitare sprechi.

Nonostante gli ostacoli di Mercurio in Sagittario, oggi siete in grande ripresa grazie ad ottimi influssi astrologici, inclusa l'entrata della Luna nel vostro segno. In amore, favoriti gli incontri intensi e autentici, ma attenzione a non perdere la testa. Nel lavoro, Saturno vi dà fermezza e rigore, soprattutto se siete nati nella prima decade. In denaro, la Luna vi invita a scommettere sui numeri vincenti.