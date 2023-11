Oroscopo del 16 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 novembre.

Astrologia positiva nonostante qualche negatività tra Bilancia e Capricorno. Cercate di non pretendere troppo dall'amore oggi, aspettate il momento giusto. In ufficio, sentite di essere protagonisti, ma fate attenzione a non esagerare. Plutone può ostacolarvi verso il successo. Considerate con cura l'investimento immobiliare proposto da parenti o conoscenti.

Il meraviglioso influsso benefico della Luna nel Capricorno accompagna questa giornata di novembre, portando gioia sia nel settore lavorativo che in quello privato. I nati ad aprile riceveranno il sorriso del razionale Saturno, promettendo auspici amorosi positivi. Chiunque abbia cominciato una relazione d'amore tra i Toro è protetto dal realistico Saturno. La sensualità ed eros sono presenti per tutti i Toro, soprattutto per la terza decade. Il contrario Marte dallo Scorpione limita l'autonomia professionale dei Toro. Tuttavia, Giove offre una visione lungimirante e realistica, facilitando l'organizzazione e l'impegno quotidiano. I migliori apporti astrali si rivolgono ai Toro nati dal 15 al 20 maggio. Seguite i consigli degli amici per un investimento immobiliare redditizio. Non esitate.

Venere in Bilancia vi espande e rende vivaci. Transiti planetari vi coinvolgono diversamente, ma senza perdere la vostra verve e vitalità. Scoprite il piacere della pienezza sentimentale nel quieto nido. Sentimenti calmi, solitamente stimolati, ma appagati. Nettuno in Pesci ostacola, ma sfide conducono alla vittoria, soprattutto se nati nella terza decade. Urano sostiene con grinta e forza nel lavoro. Mercurio vi rende spendaccioni, ricordate che il guadagno richiede sforzi.

Oggi Luna e Venere, le vostre madrine ideali, si mostrano ostili, ma voi resistete. Non mancheranno nubi passeggiere nei movimenti planetari, ma si dissiperanno rapidamente senza influire sul vostro buonumore. In amore, Venere dalla Bilancia vi guarda imbronciata, ma siate pazienti e sfruttate la vostra sensibilità e l’affetto per calmare la vostra anima. Per quanto riguarda il lavoro, svolte decisive sono dietro l’angolo e accettate le proposte di cambiamento. Saturno nei Pesci vi fornisce il talento professionale. Fate attenzione alle tentazioni di shopping oggi, Luna e Venere vi invitano a spendere senza pensare.

Oggi, il Leone vive un momento di entusiasmo e magnanimità. Mercurio, nel Segno, favorisce soprattutto chi è nato nella prima decade. In amore, i Leoni single avranno diverse conquiste, in particolare quelli nati ad agosto. I nati a luglio devono essere prudenti. Sul lavoro, si avverte energia e voglia di fare. I Leoni nati dal 24 al 30 luglio beneficeranno di questo transito. Per quanto riguarda le finanze, siete protetti da acquisti non mirati grazie a Mercurio.

Giornata con cambiamenti planetari che non influiscono negativamente. In amore, esprimete il vostro affetto in modo persuasivo grazie alla Luna nel razionale Capricorno. Nel lavoro, siete abili nell'organizzazione pratica e soluzione rapida. Attenzione a intoppi nel commercio, vendita o comunicazione. Valutate offerte di affari con cautela.

Venere influenza positivamente la giornata di metà novembre. Mercurio stimola la mente e la curiosità. In amore, usate la vostra dolcezza per risolvere eventuali incomprensioni. Nel lavoro, sfruttate la vostra capacità di creare armonia. Fate attenzione alle spese a causa della Luna ostile. Siate prudenti nelle decisioni finanziarie.

Promesse vantaggiose da parte dei pianeti, nonostante qualche ostacolo di Giove e Urano. Amore e passione grazie a Sole, Luna, Saturno, Plutone, Marte e Nettuno. Concentratevi sul vero amore. Plutone accresce la creatività nel lavoro. Luna offre opportunità di investimento. Non lasciate passare questa proposta finanziaria.

Cielo sereno e sicuro, con Venere e Mercurio che vi favoriscono. In amore, nuove opportunità se appartenete alla prima e terza decade; cercate il "grande amore" spostandovi e cambiando ambienti. Nel lavoro, Mercurio vi dà energia e vitalità, specialmente se nati dal 25 novembre al 5 dicembre. Ottime prospettive per chi ha ruoli di comando o gestione, facilmente in sintonia col proprio ambiente. Possibile affare promettente per la terza decade, valutatelo attentamente.

Un'armonia celeste si riversa su di voi, dagli influssi di Nettuno a Plutone, Giove e Luna accompagnata da Saturno. Famiglia e lavoro rispecchiano la vostra personalità. In amore, seguite il flusso senza intervenire direttamente sugli eventi, tutto si svolgerà in modo armonico. Nell'ambiente lavorativo dimostrate la vostra intuizione eccezionale, mentre vi occupate di delicate questioni interpersonali con pacatezza e razionalità. La fortuna al gioco potrebbe sorridervi con la Luna nel vostro segno.

Oggi, i pianeti del sentimento vi sorridono, portando gioia e positività. Concentratevi sulle relazioni sentimentali e variate le amicizie se il cuore non è impegnato. Nel lavoro, la vostra energia e vitalità sono potenziate da Mercurio. Risolverete una questione complicata con diplomazia e persuasione. Siate prudenti nelle questioni economiche a causa delle influenze negative di Giove e Marte.

Oggi, con Mercurio sintonizzato sul Sagittario, il quadro risulta altamente benefico per voi del segno dei Pesci. In amore, esplorate nuovi ambienti di amicizia e condivisione di interessi artistici e culturali, con l'opportunità di affezionarvi rapidamente a qualcuno. Sul lavoro, date dimostrazione della vostra intuitività e capacità di anticipazione, mantenendo un atteggiamento empatico verso i colleghi. Dal punto di vista finanziario, potete fidarvi di un buon affare con un investimento contenuto, soprattutto se siete nati nella seconda decade.