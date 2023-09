Oroscopo del 20 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 settembre.

Nettuno favorisce l'intelligenza, risolvendo facilmente i problemi e permettendo un progresso rapido. Il campo familiare è positivo, così come i rapporti interpersonali. In autunno, le escursioni vi stimolano e la Luna vi dona una buona forma fisica. Marte può ritardare i progetti d'amore, ma la pazienza e la costanza di Venere sono al vostro fianco. Nel lavoro, la vostra genialità sorprende colleghi e superiori. L'approccio al denaro è ambivalente, ma oggi preferirete acquisti facili e spensierati.

In primo piano oggi sono le conquiste erotiche, i notevoli guadagni economici e la serenità in famiglia e con gli amici. Dovete fare attenzione a non chiedere troppo alla fortuna e non commettere errori. In amore, l'intelligenza e la sensibilità ravvivano il vostro rapporto. Al lavoro, con il supporto di Giove, siete comunicativi se svolgete una professione artistica. Riguardo ai soldi, siate prudenti a gestire i vostri denaro.

Marte nella Bilancia, vostro settore fraterno, dona una comunicazione senza pari grazie all'elemento Aria. Le benedizioni celesti di Marte nel segno d'aria vi avvicinano senza difficoltà ad ambienti e persone diverse. Nettuno può contrastare solo se nati nella terza decade, state attenti nel manifestare le idee. Venere e Marte portano sicuri successi in amore, Urano vi ispira creatività. Lavorate con energia, ma fate attenzione a non esagerare con la produttività a causa della Luna in cattivo rapporto. Plutone aiuta l'equilibrio delle spese.

Oggi il vostro elemento, l'acqua, vi invita a godervi il mare. Venere nel Leone accentua sensibilità e intuito, rendendo l'esistenza più scorrevole. Create un'atmosfera affettuosa con amici e famiglia. L'amore viene favorito da Nettuno e Saturno, mentre Venere apre le porte del desiderio. In ambito lavorativo siete come un treno in corsa, inarrestabili. Considerate il denaro un mezzo, non un fine.

Una piacevole fase di incontri, divertimenti e convivialità si presenta con il transito di Marte nella Bilancia. Venere nel vostro segno vi rende piacevoli e amabili. In famiglia, prevale un'atmosfera conciliante. Nuovi contatti umani vi trovano pronti all'accoglienza. L'amore si rafforza in riunioni familiari, mentre nel lavoro, Marte favorisce la competizione e la vittoria, soprattutto per chi è nato nella seconda decade. Nel campo finanziario, la prudenza è consigliata per gli acquisti, soprattutto per coloro che sono nati nella seconda decade.

Contrasti astrali temporanei, seguiti dalla gioia familiare che allontana le nuvole. Il benessere dipende dalla pienezza affettiva, senza ansie economiche. Plutone nel Capricorno regala poesia, favorendo i compleanni dei Vergine dal 5 al 12 settembre. Venere aiuta gli incontri fortunati nell'amore. Giove e Urano rendono il lavoro divertente. Attenzione alle spese e alla reputazione di essere tirati, falsa!

La Luna in Sagittario vi spinge a osare e affrontare sfide. Venere porta fortuna nel Leone. Momenti di relax sono necessari per ricostruire armonia interiore. In amore, tensioni risolte grazie a Luna e Venere, specialmente per chi è nato nella prima e seconda decade della Bilancia. Ambizione e determinazione nel lavoro, soprattutto per coloro nati in ottobre. Le spese diventano più libere grazie al Sole, nonostante la vostra abitudine al risparmio.

Oggi, Saturno e Nettuno portano inaspettate sorprese amicali. La Luna in Sagittario intensifica la sensibilità e l'intuito nella scelta degli amici veri. In famiglia, nascosti conflitti si risolvono con concordia e armonia. In amore, unite brio ed energia con la dolcezza che vi contraddistingue. Al lavoro, godetevi una temporanea vacanza con sonni rivelatori. Nel denaro, perseguite un desiderio a costo più elevato.

Luna, Marte, Venere e Plutone combinati vi sostengono in questa giornata settembrina! Agendo con coerenza e forza di decisione, raggiungerete il traguardo desiderato. Tenete a freno la tendenza al paternalismo. In amore, ascoltate gli altri e siate seducenti. Nel lavoro, cercate stimoli e soddisfazioni. Siate più prudenti nelle spese.

Dicembre: opportunità grazie all'astrotto Saturno, che vi guida nella prudenza e nell'intuizione. Famiglia: superate le prove brillantemente. Salute: vigore e agilità grazie a Urano e Giove. Amore: intimità emozionante per i single, atmosfera tranquilla per le coppie. Lavoro: impegno costante, ma avete bisogno di stimoli. Denaro: attenti alle spese impulsivi, mantenete l'oculatezza economica.

La situazione attiva-ambientale invita alla cautela nelle scelte. I cambiamenti sono "nell'aria" per le Aquariane della seconda decade ma non si concretizzano. Una Luna nel Sagittario favorisce il buonumore e le intese amicali. Sfruttate il vostro umorismo per intrattenere amici e conoscenti. Conquistate ciò che desiderate in amore, approfittando dell'appoggio di Marte. Dopo giorni stressanti, è necessario staccare la spina e godersi l'aria aperta. Con la Luna in Sagittario, sentirsi più giovani e vitali è possibile. Divertitevi a giocare al Lotto e tentate la fortuna, soprattutto le Aquariane della terza decade.

Giove nel Toro accentua il vostro fascino dolce e Plutone nel Capricorno aumenta il sex-appeal per chi è nato in seconda e terza decade. Anche Nettuno vi rende adattabili alle circostanze, aiutandovi a superare gli ostacoli. Attenzione alle aspettative amorose iniziali, ma atmosfere magiche con l'amato grazie a Nettuno e Plutone. Ricreatevi e recuperate la spensieratezza, con Jupiter che esalta l'eleganza femminile e Saturno suggerisce attività culturali serene. Fate attenzione a spendere impulsivamente, riflettete prima di agire.