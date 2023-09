Oroscopo del 14 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 settembre.

Con Venere in Leone, la mente si mantiene lucida e permette di valutare ogni situazione. Favoriti nello sport, potrete allenare le gambe con lunghe traversate in bicicletta. Marte continua il suo transito dissonante, ma l'amore si espande felicemente grazie a Venere e Sole. Un nuovo impegno professionale si presenta, mentre la fortuna al gioco tenta con il desiderio di vincere.

La Luna, il Sole e Mercurio nella Vergine favoriscono il buonumore e la vita comoda. In amore, Giove vi dà slancio razionale per conquistare chi vi piace, soprattutto dal 2 al 6 maggio. Il lavoro dei liberi professionisti è favorito da Nettuno. Plutone promette una mente lucida per le finanze.

Oggi risolvete piccoli problemi e fate attenzione alle questioni familiari e amicali. Nonostante l'ostilità di Nettuno, se siete nati nella terza decade, riuscite a capire ciò che vi circonda, specialmente nelle amicizie. Concedetevi una pausa per riposarvi dal trambusto quotidiano. In amore, Venere e Marte vi favoriscono, anche se siete single. Nel lavoro, affrontate con determinazione le complicazioni e proponete nuove idee. State attenti alle spese frivole, poiché la vostra tendenza è alta.

La Luna ritorna dalla Vergine a favorire il vostro segno. L'energia planetaria vi sostiene, in particolare Urano in Toro. Presto aumenterà il vostro entusiasmo. Plutone e Marte creano impegni familiari e lavorativi, limitando la vostra vita sociale. Prestate attenzione alla salute dello stomaco e del ventre. In amore, Plutone e Marte stimolano il desiderio erotico, ma non siete molto interessati alla dimensione romantica. Non esagerate nelle avventure!



La giornata si caratterizza per la volontà di assumersi responsabilità con orgoglio e lealtà, amplificata dalla configurazione planetaria e dall'energia vitale. Nonostante le difficoltà, una calma razionale permetterà di superare ogni intoppo. In ottima forma fisica, potrete sfruttare il tempo libero per nuovi interessi sportivi. In amore, i single godono del proprio fascino mentre chi è in coppia si dimostra altruista anticipando i desideri del partner. Nuovi progetti lavorativi si presentano, soprattutto per i nati in luglio, con ottime opportunità di miglioramento. Provate la fortuna al Superenalotto grazie a Venere e Marte, che vi rendono fortunati, specialmente se appartenete alla prima decade.

Oggi Giove, Urano, Sole e Mercurio rendono il vostro lato battagliero e grintoso, soprattutto nell'ambito della vostra attività abituale. Fate attenzione alle interazioni sociali, perché la presenza di Saturno e Nettuno potrebbe renderVi distratti e poco capaci di ascolto. In amore, il cielo è favorevole, soprattutto per coloro che sono nati ad agosto. Nel lavoro, non date peso alle chiacchiere dei colleghi e aspettate che i vostri meriti vengano riconosciuti. Nel denaro, se siete appassionati di scommesse, potreste tentare la fortuna nella terza decade.

Con la presenza benefica di Marte nel vostro segno, si accendono i vostri entusiasmi e il tono vitale si esalta. Siete sicuri di voi stessi, trasmettendo fiducia agli altri. Venere e Marte vi fanno sentire sotto esame, soprattutto se siete nati in ottobre. Affrontate prove in famiglia, lavoro, legami e amicizie, ma le superate brillantemente. Per scaricare tensioni, dedicatevi alla palestra o a lunghe passeggiate. Amore: se nati nella seconda decade bilancina, Marte vi spinge a tentare conquiste impossibili. Grandi possibilità di incontri entusiasmanti e intesa erotica se Venere vi accompagna. Lavoro: con Mercurio, pianeta del gioco, dalla vostra parte, ritrovate stimoli e creatività in ufficio. Rendete meglio quando vi divertite. Denaro: vi impegnate in una spesa importante per la famiglia, ma alla fine trovate tutto ciò che cercavate senza scontentare nessuno.

Vi sentirete finalmente rivitalizzati grazie all'energia positiva proveniente da Luna e Sole nel segno della Vergine. Il vostro benessere fisico sarà favorito da notti di sonno profondo. In amore, Saturno e Plutone favoriscono l'armonia affettiva, anche se le relazioni a lungo termine potrebbero risentire di stanchezza. I flirt e le avventure, invece, godranno di successi imprevisti. Sul lavoro, grazie a Nettuno, troverete soluzioni intelligenti, anche se potrebbero verificarsi imprevisti che richiederanno tempismo e intuizione. È importante controllare le finanze per evitare spese eccessive causate dagli effetti negativi di Giove e Urano nel Toro.

In settembre, Plutone vi sostiene, permettendovi di emergere e progredire nella vita. Venere vi renderà simpatici senza perdere la vostra serietà. Condividete il vostro attaccamento per gli animali e le piante. Marte vi fa sentire bene nella cura della persona amata. Single? Incontri e flirt vi aspettano. Ottime opportunità professionali, specialmente per chi compie anni nella seconda decade. Sfruttatele al meglio. Attenzione agli acquisti, Luna, Mercurio e Sole non vi accompagnano come di consueto.

Grazie alla protezione di Mercurio e Saturno, siete guidati verso una vita coerente in tutti i settori. La vostra razionalità risolverà con successo ogni problema, ottenendo stima e ammirazione da chi vi circonda. Giove Toro vi rende brillanti e spiritosi, ma non dimenticate di dedicarvi ai familiari e agli amici. Provatela a praticare trekking.

Il vostro benessere si amplia con l'accrescimento intellettuale e culturale. Avete l'occasione di frequentare mostre, eventi artistici e ritrovi che ricreano lo spirito. L'esercizio fisico è congeniale con Marte in angolo benefico per il vostro segno: siete scattanti e dinamici. In amore, espansione dei sentimenti per chi è in coppia nella seconda decade. Comunicazione produttiva con il partner nonostante l'ostilità di Giove. Esplosione del desiderio erotico per i single nella terza decade. Nel lavoro, ostacoli per chi è nella terza e seconda decade, ma siete agguerriti e determinati al successo. Attenzione alle ambizioni e alle finanze, ma stimolate le operazioni economiche a breve e lungo termine. Combinazione di intelligenza, fortuna ed energia per ogni vostra azione, soprattutto per chi è nato nella prima e terza decade.

La giornata si preannuncia con un'atmosfera serena ma variabile. La Luna e il Sole sfavorevoli dalla Vergine potrebbero causare impazienza o mancanza di combattività. Tuttavia, Giove vi protegge dal Toro, risolvendo i rapporti instabili, soprattutto per i compleanni tra il 28 febbraio e il 7 marzo. Plutone e Urano rendono tonica e giovane la muscolatura per chi frequenta la palestra. Saturno vi invita a ritrovare equilibrio e armonia nella musica e nella danza. In amore, Giove vi aiuta a conquistare con delicatezza, soprattutto per i nati in febbraio. Plutone sostiene i single della terza decade. Date più importanza all'aspetto sentimentale del vostro rapporto. Sul lavoro, Urano vi porta fortuna ma dovrete fare i conti con diversi imprevisti. È necessario destinare una somma significativa all'educazione dei figli, un investimento benedetto dal cielo.