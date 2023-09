Oroscopo del 13 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 settembre.

Oggi avrete risultati positivi nelle vostre organizzazioni, sia nell'ambito lavorativo che familiare. Venere consolida la vostra posizione e i cambiamenti sono accettati facilmente. I pianeti favoriscono il successo e vi invitano a rinnovare il look. Prestate attenzione alle esigenze del partner in amore. Nettuno e Urano vi rendono leader nel lavoro e la Luna vi suggerisce di essere prudenti nelle spese.

La configurazione astrale odierna evidenzia la razionalità e la forza interiore. La Luna dal segno della Vergine porta una chiara visione della realtà, utilissima per valutare i pro e i contro di ogni situazione. Venere contrario e Mercurio in Vergine influenzano amore, lavoro e denaro. Risultati positivi nella professione, moderazione nelle spese.

Rapporti agevolati, comunicazione veloce, Venere nel Leone favorisce situazioni fluide. Attenzione alle pretese e ambizioni, Saturno e Sole sfavorevoli per la 1ª e 3ª decade. Situazioni caotiche si sbloccano, nuovi incontri per i single. Lavoro ricco di opportunità, Marte promette avanzamenti. Prudenza nelle spese, Luna influsso negativo.

La Luna e Venere portano serenità e ottimismo al vostro segno della Vergine nel Leone. Nonostante Marte e Plutone creino tensioni, il vostro coraggio vi aiuta a superare gli ostacoli. Giove, Urano e Saturno vi danno grinta e adattabilità. In amore, emozioni intense con Nettuno. Nel lavoro, usate il buon senso e la fantasia per risolvere problemi giornalieri. Attenti alle distrazioni e alla confusione nel pomeriggio. Gestite i vostri soldi con successo grazie alla capacità della Vergine di ragionare sui beni materiali.

Oggi, come trascinatori, organizzate ritrovi senza noia per amici e famiglia. Slancio euforico con il Sole dalla Vergine, soprattutto per la seconda decade del Leone. Marte vi rende razionali e capaci di eliminare ciò che è inutile. Intesa sentimentale e fusione di anime in amore. Giove nel Toro potrebbe portare a pettegolezzi in ufficio, ma la prudenza di Marte vi proteggerà. Venere vi induce a spendere di più per il piacere personale.

Mercurio e la Luna nel vostro segno vi rendono perspicaci e attenti ai dettagli circostanti. Con umorismo conquistate le simpatie. Favoriti gli spostamenti leggeri, le passeggiate all'aperto e il nuoto. Rinforzate amicizie e frequentazioni, pianificate viaggi e gite. Cura il rapporto di coppia nonostante le distrazioni di lavoro e famiglia. Siate pazienti e competenti per trionfare professionalmente. Denaro gestito in modo eccellente grazie ai tre pianeti nel vostro segno. Acquisti soddisfacenti con ottimo rapporto qualità-prezzo.

Oggi organizzate una riunione con amici che vi propongono nuovi interessi e divertimenti stimolanti. Nonostante alcune difficoltà familiari, una coalizione di pianeti vi sostiene e vi dona ottimismo. La gioia di vivere è alimentata dalla Luna e dal Sole che vi regalano una forma psicofisica perfetta. In amore, la posizione favorevole di Venere nel Leone e di Marte nel vostro segno promette iniziative sentimentali positive e incontri promettenti, soprattutto per i single. Il Sole, dalla Vergine, vi sorregge e apre a sorprese amorose intriganti, soprattutto per i compleanni tra il 3 e il 12 ottobre. Nel lavoro, mantenete una tattica di serena indifferenza verso atteggiamenti autoritari immotivati di colleghi, in quanto Mercurio promette di rendervi giustizia a lungo termine. Per quanto riguarda le finanze, aiutate un familiare in difficoltà economica, dimostrando ancora una volta la vostra generosità.

Il rinnovamento e la comprensione globale sono le forze planetarie di cui potrete fare affidamento, insieme alla grinta difensiva data dal Sole nella Vergine. Tuttavia, la decisione e lo slancio espansivo saranno qualità su cui contare di meno. Approfittate di un momento favorevole per gli incontri fortunati e atmosfere romantiche. Cautela nella professione e nel denaro, evitate richieste rischiose. Siete capaci di far fruttare il denaro e potete manovrare i vostri risparmi oggi.

L'imminente autunno potrebbe portare noia o apatia, ma un'esuberante Venere vi sostiene nelle vostre attività. Marte e Plutone favoriscono il fascino sia per i single che per chi è in coppia. Nuove prospettive si delineano nel lavoro, mentre nel denaro è meglio attendere un po'.

Luna, Mercurio, Sole e Giove favoriscono l'energia e l'azione per il segno del Capricorno. L'esercizio fisico, come le passeggiate e il ciclismo, proteggono la salute. L'intelletto è eccellente, contribuendo al benessere generale del corpo. Saturno tutela la freschezza mentale. A metà settembre il Capricorno brilla grazie a posizioni astrologiche favorevoli.

Giornata mediamente faticosa per voi della terza decade. Chance in ogni campo con Marte in Bilancia, ma Urano nel Toro porta qualche limitazione. Associazioni e contratti possono limitare la libertà, ma offrono opportunità uniche. In amore, incontri appassionanti per i single, attenzioni amorevoli per le coppie. Lavorate bene in squadra, nuove amicizie in arrivo. Spese parsimoniose grazie a pianeti in Vergine, siate più elastici.

La giornata si presenta variabile con influenze astrali contrastanti. Nettuno e Saturno favoriscono il vostro benessere generale, ma Luna, Mercurio e Sole creano qualche ostacolo nel privato e nel campo pratico. Tuttavia, la situazione sarà gestibile e facilitata su tutti i fronti. Per evitare la noia, cercate di ampliare le vedute sul mondo e cogliete l'opportunità di viaggiare offerta da Nettuno. In amore, tra piacere intellettuale e sex-appeal, siete irresistibili. Nel lavoro, avrete l'opportunità di ottenere ciò che meritate e raggiungere grandi risultati. Evitate giochi d'azzardo oggi. Proverete fortuna tra tre giorni.