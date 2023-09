Oroscopo del 12 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 settembre.

Giornata dinamica per voi, che siete tra i segni più atletici dello Zodiaco. Attività come corsa, ciclismo e nuoto vi aiuteranno a ritrovare la forma fisica. L'influsso positivo della Luna nel Leone vi dona vitalità e adattabilità. Cautela con gli eccessi, specialmente nella gastronomia. In amore, la Luna vi sorride e i rapporti sono protetti, specialmente se siete single. Nel lavoro, avete importanti decisioni davanti a voi, ma l'influenza positiva di Nettuno vi guiderà nella scelta migliore. Attenzione alle finanze, cercate equilibrio.

Luna e Venere nel Leone vi stimolano ad avere successo e gestire varie attività, inclusi sport leggeri. Uno stato di salute eccellente. Successi erotici per i single e passionalità esaltante per le coppie. Nettuno nei Pesci aiuta la costruzione di rapporti solidi, specialmente per la terza decade. Giornata tranquilla, presto arriveranno riconoscimenti meritati. Infaticabili e competenti come sempre. Abili nel gestire i soldi, siete portati al risparmio. Oggi sfrutterete questa tua attitudine al massimo.

Oggi, con Luna e Venere in Leone, la famiglia vi riconoscerà e vi stimerà. I transiti di metà settembre vi offriranno opportunità, soprattutto se appartenete alla gemellina della seconda decade. Attenzione alle incomprensioni amorose causate dal Sole e Marte garantirà armonia nelle relazioni. Marte vi porterà successi nel lavoro e otterrete conferme del vostro operato. Sarete abili nella gestione del denaro.

La presenza benefica di Venere nel segno amico del Leone vi porta sollievo su diverse questioni familiari. In amore, abbracciate le emozioni con romanticismo. Sul lavoro, dimostrate il vostro spirito indomito e ricevete maggiore stima dai superiori. Gestite il denaro con attenzione, puntando su investimenti sicuri grazie alla lungimiranza donata da Giove.

La presenza favorevole di Marte in Bilancia vi offre un forte supporto astrale, mentre l'influenza di Urano in Toro potrebbe limitarvi a un ruolo da spettatori. Mercurio in Vergine vi dona razionalità e decisione per la stabilità familiare. Nel vostro rapporto amoroso, mostrirete conciliazione grazie all'influenza appassionata di Marte in Bilancia. In caso di errori, il partner vi perdonerà generosamente. Nel contesto lavorativo, stimolate il vostro spirito competitivo ma ignorate giudizi e opinioni negative, grazie al vostro invidiabile autocontrollo sostenuto dalla Luna nel vostro segno. Nonostante la vostra parsimonia naturale, dovrete affrontare una spesa imprevista e casuale oggi.

La giornata inizia con qualche intreccio tra Saturno e Nettuno, ma la positività di Sole e Mercurio vi aiuta a mantenere la vitalità. Inoltre, il supporto di Marte e Bilancia vi daranno forza per fronteggiare le complicazioni familiari. Nonostante piccoli ostacoli, la salute rimane stabile. In palestra, molti vedranno successi e chi segue una dieta troverà facilità nel seguirla. In amore, attenzione alle reazioni imprevedibili del partner, ma Plutone e Urano vi sostengono. Le preoccupazioni lavorative saranno facilmente superate, permettendovi di godervi un momento di relax con un bel libro. Grazie alla vostra saggezza e capacità di gestione, saprete destinare in modo efficace la somma di denaro che avete ricevuto.

Oggi la vostra vita sociale è in crescita grazie all'energia di Marte in Bilancia e al supporto di Luna e Venere in Leone. Dovrete prestare attenzione ai rapporti familiari e dedicare tempo e impegno. La vostra capacità di coinvolgere le persone sarà fondamentale per il successo. In amore, potrebbero nascere nuove passioni. Nel lavoro, la magica Luna in Leone vi aiuterà a eccellere nella concertazione e a creare legami tra le persone. Gestite le vostre finanze con la tecnica della suddivisione dei rischi.

Oggi, approfittate della vostra vacanza o del tempo libero per esplorare la natura e cogliere nuove esperienze. Mostra e film offrono piacere intellettuale. Grazie al Sole favorevole dalla Vergine, vi sentirete energici e agili, soprattutto se compiete gli anni nella terza decade dello Scorpione. In amore, siete generosi e autentici. Plutone, nell'amico Capricorno, favorisce una connessione profonda con il partner, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 17 e il 20 novembre. I single della terza decade vivranno un grande successo amoroso. Al lavoro, abbiate pazienza e fiducia nei tempi lunghi. Con l'infaticabile Saturno in Pesci, se siete nati in ottobre, alla fine vedrete riconosciuti i vostri sforzi. Il lavoro richiede impegno, ma porta anche soddisfazioni. Nelle finanze, siete abili a trasformare i guadagni in ricchezza. Tuttavia, fate attenzione a non farsi tentare da speculazioni rischiose.

Con Luna e Venere nel segno di Fuoco, il quadro è estremamente positivo. Evitate situazioni complicate e non accettate sfide azzardate dagli amici. In amore, un clima di equilibrio e gioia favorisce l'espressione dei sentimenti. Nel lavoro, programmate una piccola vacanza e capitalizzate i guadagni. La Luna vi guida nelle scelte finanziarie.

La vostra salute prospera grazie a Plutone e Giove: sport, ballo e karaoke sono favoriti. Il Sole nella Vergine rafforza le ambizioni, mentre il Capricorno vi rende indomabili. Amore sensuale con Giove e Urano nel Toro, romanticismo garantito. Cambiamenti lavorativi a vostro vantaggio. Buone prospettive economiche grazie a Giove e Urano, soprattutto se nati a gennaio. Realizzate finalmente un investimento ambito con energia e pragmatismo.

Inizia la giornata con un'esplosione di buonumore, coinvolgendo chi ti circonda. Marte in Bilancia illumina il cammino, spingendoti a vedere il lato positivo delle cose. Nonostante gli impegni lavorativi, segui interessi culturali e artistici per ritrovare il benessere. Marte in Bilancia favorisce incontri significativi e aumenta il tuo fascino irresistibile. Nel lavoro, fai attenzione a non creare problemi involontariamente. Urano impone disciplina, ma dimostri competenza ed efficienza. Gestisci questioni economiche in sospeso con successo grazie a un'opportunità celeste.

Giove in Toro vi dona un irresistibile fascino, mentre Saturno vi infonde grinta vincente se appartenete alla prima decade. Siete tra i segni più fortunati e potrete ottenere grandi successi. Nettuno nel vostro segno vi apre a nuove esperienze culturali. In amore, se siete single, Urano vi rende audaci. Se siete in coppia, vivrete una giornata appassionata. Sul lavoro, avrete la motivazione per raggiungere il successo, soprattutto se siete liberi professionisti. In ambito finanziario, potrete realizzare un lungo desiderio di investimento grazie a Plutone, Urano e Giove.