Oroscopo dell'11 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 settembre.

Oggi siete pieni di impegni e interessi, ma cercate di evitare la noia. Problemi familiari da risolvere, ma l'umore alto vi permette di affrontare gli imprevisti con grinta. Nuovi incontri amorosi per le prime e terze decadi. Al lavoro siate seri e competenti, apprezzati dai colleghi. State attenti alle spese, soprattutto se siete nati nella prima e terza decade.

Mercurio in Vergine spinge al relax. Un Urano positivo vi rigenera con la musica. L'amore sorprende e la vostra sensualità conquista. Giove vi dà lucidità sentimentale. In ufficio siete risoluti, ma non esagerate. Evitate scommesse con Luna e Venere nel Leone. Attendete ancora un po' prima di giocare.

Oggi siete accompagnati dalle vostre qualità uniche, come la simpatia, l'umorismo e la socievolezza. In famiglia regna l'armonia. Però, sul piano fisico, evitate sport stressanti. Saturno vi sprona a riflettere, mentre Luna, Venere e Giove vi spingono a osare in amore. Sul lavoro, superate l'esame con grinta. Fate attenzione alle spese e mettete un freno equilibrante.

Oggi, sintonizzati con l'ambiente e il tuo "sesto senso", sentirai l'influenza positiva di Urano e Nettuno. Le tue qualità intuitive, creative e fantasiose ti porteranno successo in ogni ambito della vita. Riprendi gli hobby estivi per rigenerare corpo e spirito, specialmente la danza. In amore, connessione romantica sotto la luna piena per le coppie e nuove opportunità per i single. Al lavoro, aiuta un collega bisognoso e sii altruista grazie alla positiva influenza di Saturno. In termini finanziari, usa saggezza ed evita rischi e questioni familiari complesse.

Oggi, il Sole vi riconnette al mondo, facilitando affetti e incontri piacevoli, amicizie e armonia familiare. In amore, dimostrate dolcezza e attenzione alla vostra dolce metà. Al lavoro, impegni e incombenze in una giornata faticosa, ma Marte vi porta fortuna. Cautela nelle finanze e al gioco.

Fate tesoro delle esperienze passate e cercate di conservare ciò che avete acquisito. Mercurio promette di migliorare la vostra intelligenza e senso dell'umorismo, specialmente se siete nati a settembre. Saturno nei Pesci crea problemi sia nei rapporti familiari che nelle amicizie, soprattutto per coloro nati nella prima decade. In amore, seguite le percezioni e sorprendete il partner con gesti affettuosi. Al lavoro, superate le controversie con Mercurio favorevole e ottenete stima e consenso. Nelle finanze, lasciatevi tentare dagli incentivi per spendere di più e sentitevi più liberi.

Sotto l'influenza positiva di Marte, vi sentirete energici e intraprendenti. Approfittate delle nuove opportunità che vi stimolano a raggiungere traguardi familiari e affettivi. In amore, avrete successo nell'incontrare nuove persone e conquistare vittorie sicure. Sul lavoro, la vostra razionalità vi permetterà di ottimizzare i tempi. Spenderete più del previsto, ma per oggetti che rendono la vostra casa più bella.

Oggi la famiglia e gli amici fidati vi danno un senso di comfort e affetto sincero. Fate attenzione alle prepotenze, specialmente se siete nati nella prima decade dello Scorpione. Il firmamento astrale è sereno nonostante alcune negatività. Nettuno vi dona sensibilità ed empatia. Nell'amore, siate voi stessi senza pentimenti. Incontri casuali e notti bollenti per i single. In coppia, Plutone favorisce la sintonia, specialmente per chi è nato a novembre. Nel lavoro, lavorate con maggiore efficienza se siete nati nella seconda decade. Giocate d'astuzia per aggirare ostacoli e polemiche tra colleghi. La fortuna al gioco sarà più favorevole tra qualche giorno.

La vostra grinta e energia vi regalano successi inaspettati. Gli sport all'aria aperta vi danno vigore e vi riconciliano col mondo. Organizzate escursioni in montagna o visite ad amici affettuosi per mantenervi in forma. In amore, traetene piacere ma non puntate troppo in alto. Al lavoro, i risultati si fanno notare, soprattutto per chi lavora in modo indipendente. Preparatevi ad arrivi economici soddisfacenti. Consultate esperti per investimenti mirati.

Ospitato dalla Vergine, il Sole vi dona grinta e lucidità, arricchendo il vostro carattere schivo. Oggi, il vostro quotidiano scorre tranquillo senza intoppi. Urano e Nettuno offrono una giornata serena, permettendovi di risolvere questioni in sospeso. In amore, le vostre relazioni si basano su valori come l'onestà e la fedeltà. Nel lavoro, il riconoscimento dei meriti arriverà nel tempo. Le spese per il benessere dei vostri figli non vi spaventano.

Una salute in grande forma e una mente equilibrata vi accompagnano oggi, accompagnati da una notevole saggezza. Per rilassarvi e ritrovare l'armonia con la vostra essenza più autentica, vi consigliamo di praticare yoga o discipline orientali. Sentite una grande sicurezza in voi stessi e vi trovate in ottima forma psicofisica. Se vi piace, potreste partecipare a sport di squadra per divertirvi come quando eravate ragazzi. In amore, la comunicazione con il vostro partner è preziosa per il rapporto di coppia.

Influenze positive da Giove e Urano continuano a stimolarvi, portando cambiamenti e arricchimenti nella vostra vita. La sensibilità di Saturno vi guida verso miglioramenti familiari e relazioni più significative. Nettuno amplifica il vostro fascino e creatività, mentre Plutone sviluppa interessi misteriosi. Amore appassionante per i Pesci nati tra il 24 febbraio e l'8 marzo. Saturno vi guida nel lavoro e l'intuito vi aiuta a risolvere problemi complessi. La vostra generosità si manifesta nell'aiutare un familiare in difficoltà.