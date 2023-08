Oroscopo del 30 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 agosto.

Transiti discreti, con Marte che vi contrasta ma senza grossi problemi. Luna favorevole all'ottimismo, incontri fortunati per terza decade. Urano nel Toro infonde forza per decisioni, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Possibilità di trovare un'intesa sentimentale e fisica perfetta. Saturno sostiene i nati ad aprile. Possibilità di superare traguardi con abilità e tempismo. Ambizione per ottenere sempre di più. Giove vi sostiene se siete nati nella seconda decade, allegria e buona salute. Nessuna ossessione per l'arricchimento.

Le incombenze in sospeso si risolvono, la serenità pervade il quotidiano grazie a Sole, Plutone e Urano. I pianeti benefici accompagnano il vostro nuovo giorno di agosto. In amore, i single godono di sicurezza e i cuori disponibili si lasciano sedurre da un partner inaspettato. In coppia, siete pronti per nuove avventure. Nel lavoro, un'amica esperta offre preziosi consigli e i cambiamenti vi portano a decisioni importanti per il vostro ruolo nell'azienda. Nelle finanze, la soddisfazione di sé cresce con Giove nel vostro segno. La tentazione di crescere i beni materiali è presente, ma il benessere personale e dei cari è prioritario.

La giornata si apre con ottimismo grazie alla Luna in Aquario, che armonizza la vita familiare. Dopo un fraintendimento, la situazione si rasserena e godete della concordia in casa. Un giorno positivo in amore, soprattutto per chi festeggia il compleanno dal 10 al 16 giugno. Nel lavoro, vedrete presto i risultati del vostro operato, soprattutto se appartenete alla terza decade gemellina. Un buon momento anche per chi è coinvolto nella cultura e nei mezzi di comunicazione. Giove vi sostiene nel denaro, soprattutto se siete nati nella seconda decade, ma la vostra attenzione è più rivolta alla crescita personale che ai beni materiali.

Oggi risolvete questioni familiari allentando tensioni con sensibilità e affetto. I pianeti vi aiutano a sistemare questioni in sospeso. In amore, Marte e Plutone mettono alla prova i single, offrendo opportunità di cambiamento. Nel lavoro, migliorate il rendimento e conquistate posizioni di rilievo. Attenzione alle spese e al conto in banca.

Marte, il vostro alleato in Bilancia, vi dona convinzione e sicurezza. Agosto vi accoglie con transiti positivi, se siete del segno Leone. Giove, Luna e Urano offrono un tocco di adrenalina alla vostra vita. Apritevi a nuove frequentazioni per rinnovare l'affettività. Marte promette scintille per i nati tra il 24 e il 29 luglio. Buone soddisfazioni in arrivo, soprattutto nelle decisioni professionali. Il Sole dalla Vergine vi guida se nati tra il 27 luglio e il 5 agosto. Aiutate una persona cara bisognosa. La vostra generosità si apprezza anche in aiuti materiali.

Con Saturno e Nettuno opposti, potreste preoccuparvi per i figli. Se siete nati ad agosto con un influsso positivo del Sole, risolverete le cose col dialogo. Siete in buona forma fisica e ad agosto sarete molto produttivi grazie alla vostra energia. In amore, cercate il benessere del partner, dimostrando generosità. Sul lavoro, la vostra costanza e il favore di Mercurio rendono piacevole anche il compito più monotono. Giove, Plutone e Urano vi favoriscono se nati a dicembre/gennaio o aprile/maggio. Finanziariamente conservatori ma generosi.

Risolvi tensioni familiari con il tuo spirito amabile. Marte nel tuo segno migliora sport come nuoto e vela. Nonostante sfide, il cielo è sereno. La Bilancia mira alla felicità di coppia. Luna dall'Aquario regala momenti speciali col partner, soprattutto per chi è nato dal 15 al 20 ottobre. Plutone potrebbe causare stanchezza psicologica per la terza decade, fai pause di relax. Vedi il denaro come mezzo, non fine; serve senza danneggiare gli altri.

Una giornata con alcune incombenze familiari e pratiche da sistemare, ma sarete abili nel gestirle grazie al vostro carattere adattabile. Se appartenete alla prima decade, avrete un momento discretamente sereno nonostante qualche nuvola passeggera. In amore, limitate la vostra intensa passionalità e valutate razionalmente le conseguenze delle vostre relazioni. Nel lavoro, il passaggio di Nettuno raffina i vostri risultati operativi, soprattutto se avete una professione artistica o in connessione con la cultura. Prediligete il denaro liquido sepolto in banca, evidenziando il vostro temperamento accaparratore.

La Luna in Aquario rende la sensibilità raffinata e l'ascolto degli altri una capacità naturale. Grazie a Marte in Bilancia, potrete utilizzare queste qualità senza sforzo. In amore, nuove emozioni richiederanno un impegno concreto. Nel lavoro, nuovi contatti potrebbero offrire opportunità nel campo dell'arte visiva. La vostra mentalità materialista vi spinge a cercare il successo finanziario.

Marte ostile dalla Bilancia vi rende nervosi, anche senza motivo. Qualche interruzione nella quotidianità, ma nulla di serio. In amore, desiderio di una gita con la persona accanto se nati a gennaio. Urano e Mercurio nelle vostre amiche Vergine, Toro e Pesci vi aiutano nell'organizzare viaggi convenienti. Urano dal Toro vi accompagna nella professione, rendendovi molto impegnati. Oggi potreste sentirvi apatici e distratti, ma recupererete domani. Siete attaccati al denaro per raggiungere l'indipendenza, mentre alcuni vedono il denaro come strumento di potere.

La vostra giornata inizia con l'influenza della Luna, ma si prospettano questioni familiari ancora irrisolte. Tuttavia, il vostro spirito positivo è in grado di superare ogni ostacolo. Venere, Urano e Giove potrebbero mettervi in difficoltà. In amore, festeggiando il vostro compleanno, potrete godere di momenti di intesa e condivisione con il vostro partner. Fate attenzione ad abbagli passeggeri. Sul lavoro, grazie all'energia di Marte, potreste ricevere conferme inaspettate se siete coinvolti nella comunicazione o nei media. Sul fronte finanziario, mantenete un atteggiamento ambiguo e cercate di equilibrare il desiderio di possesso con la realtà.

Oggi, la vostra personalità ottimista e comunicativa è al centro. Avete una chiara visione del futuro, soprattutto i nati a marzo. La presenza amica di Giove nel Toro rende la giornata speciale. In amore, una nuova passione si accende, mentre al lavoro il vostro entusiasmo è un successo. I frutti economici dell'impegno arriveranno presto, con riconoscimenti che riempiono di orgoglio chi è del 2-10 marzo. Vedete il denaro con fiducia quasi mistica, aprendo opportunità di ricchezza.