Oroscopo del 23 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 agosto.

Plutone, nemico del Capricorno, lancia sfide dal 18 al 20 aprile. Fortunatamente, Venere Leone migliora il vostro segno garantendo successi e forza decisionale. Venere vi influenzerà di più se appartenete alla terza decade. Il periodo positivo continua con freno alle fortune. Amore passionale con possibili nuove fiamme. Lavoro: guadagnate simpatia per il vostro buon cuore. Incontro fortuito consigli su investimenti. Buoni influssi per la seconda decade, guidati da Giove.

Il duo Mercurio - Marte vi sostiene dalla Vergine, donandovi una maggiore sicurezza nelle relazioni e nelle conoscenze. Saturno continua ad essere favorevole, stimolando il desiderio di compagnia e interazione sociale, soprattutto per chi è nato nella prima decade. L'orizzonte amoroso si libera delle nubi lentamente, consentendo al vostro partner di richiedere maggiore attenzione e sensibilità. Nettuno vi aiuta a recuperare ogni momento di incertezza o distrazione, mentre il lavoro intellettuale o legato alla comunicazione sarà favorito dall'influenza positiva di Giove nel vostro segno. Nel campo finanziario, è il momento di fare i conti e rendicontare le entrate e le uscite dell'azienda, se si è imprenditori.

La Luna nel segno dello Scorpione favorisce la risoluzione rapida di questioni pratiche e patrimoniali in famiglia. Mercurio dalla Vergine apre un nuovo giorno positivo, gestendo situazioni imprevedibili con equilibrio. In amore, i single della terza decade godono di successi grazie a aspetti lunar, uraniani e netteani. Plutone richiede un dialogo con la dolce metà, specie per chi è nato tra il 20 e il 22 luglio. Nel lavoro, Mercurio e Sole favoriscono la libera professione permettendo di portare avanti progetti incompiuti. Le casse non sono vuote per chi è nato nella seconda decade, ma è importante saperli gestire con parsimonia.

Oggi, la Luna in Scorpione vi porta ad affrontare questioni familiari pratiche, ma con la vostra determinazione e spirito risolutivo, non ci sono ostacoli insormontabili. Se appartenete alla seconda decade, utilizzate il vostro vigore leonino per superare tutto. In amore, Venere rende affascinanti e seducenti, ma tenete conto anche dei sentimenti dell'altro. Nel lavoro, Mercurio vi offre capacità di programmazione e Marte energia per nuovi progetti. Nelle finanze, siate prudenti a causa di ostacoli da parte di Luna e Giove.

Il segno della Vergine gode di un clima pacifico grazie alla presenza di Mercurio in domicilio. La salute è ottimale, soprattutto per chi è nato a settembre. Venere in Leone regala un fitness mozzafiato. L'amore richiede moderazione e Plutone e Urano aiutano a mantenere il controllo delle emozioni. Nel lavoro, l'ambiente è calmo e sereno, ideale per il ritorno dalle vacanze. I pianeti Luna, Mercurio, Urano e Giove favoriscono investimenti fruttuosi.

La tua governatrice ideale, Venere nel Leone, regala intense emozioni e armonia familiare. Bella forma fisica, soprattutto per le donne della prima decade bilancino settembrina. L'amore potrebbe essere sfidante, ma modulando le esigenze sulla vostra dolce metà, il sentimento potrà raggiungere alte intensità. Successi erotici per i single di settembre. In ambito lavorativo, capacità eccezionali per i professionisti intellettuali, soprattutto per quelli nati ad ottobre. Esploit di carriera imminente, con riconoscimenti economici per coloro nati dal 24 al 29 settembre.

Oggi, i mutamenti planetari influenzano il panorama sentimentale. Nonostante ciò, la vita familiare scorre serenamente grazie alle influenze positive di Luna, Sole, Mercurio, Plutone, Marte, Saturno e Nettuno. La salute è ottima, eccetto per un lieve nervosismo passeggero per i nati nella seconda decade. In amore, vivete momenti unici col vostro partner e se siete single, godetevi la libertà senza coinvolgimenti. Nel lavoro, Plutone vi guida verso il vostro percorso e non prestare attenzione alle chiacchiere. Per quanto riguarda le finanze, potete essere generosi con persone care in difficoltà.

Dopo le vacanze, potrebbe esserci malinconia nel ritorno alla routine. Successi rallentano per influenze astrologiche. In amore, serenità sia per coppie che single grazie a Venere. Successo lavorativo possibile grazie a Plutone, cautela nelle finanze con pianeti in Vergine.

Il vostro temperamento diventa più coraggioso, mostrando un atteggiamento audace. Il Sole è nella Vergine, aumentando il vostro tono e umore. In famiglia, imponete con vigore le vostre convinzioni. In amore, siete intensamente desiderosi di unione. Nel lavoro, costruite ponti e si avvicina un periodo favorevole. Gestite il denaro con rigore, equilibrio e disinvoltura.

Oggi, con il Sole nella indifferente Vergine e la Luna nello Scorpione, sentirete un alleggerimento dell'umore. Vi sentirete più tranquilli mentalmente e spiritualmente. In amore, Saturno vi rende avventurosi e coraggiosi, mentre Plutone vi rende razionali ma illuminati. Sul lavoro, potreste trovarvi coinvolti in una mediazione tra colleghi. Nelle finanze, siate prudenti e non fate acquisti azzardati.

Il team astrologico Sole - Mercurio - Marte in Vergine può causare momentanei abbassamenti di energia e percezione. Famiglia potrebbe avere piccoli intoppi, ma salute rimane buona grazie alla Luna in Scorpione (nati dal 13 al 20 marzo). In amore, stabilità per coppie, opportunità per single grazie a Giove nel Toro (nati all'inizio di marzo). Lavoro può portare piccole frustrazioni, affrontatele conciliando per serenità. Cautela nelle finanze, voglia di rischio controllata.