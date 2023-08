Oroscopo del 22 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 agosto.

La posizione splendida di Venere, dal segno del Leone, favorisce gli Arieti. La forma fisica brilla, soprattutto per le donne con uno sguardo intenso e una criniera importante. Gli uomini vedono esaltata la loro carica virile e il loro slancio solare. In amore, una fine d'estate calda per i sentimenti, grazie a Nettuno, ma attenzione ai passi falsi a causa di Plutone. Nel lavoro, Urano favorisce l'affermazione individuale, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Buona sorte finanziaria grazie alla Luna in Sagittario, ma solo per la prima decade.

Le negatività dell'estate stanno finalmente svanendo. Mercurio, Marte e il Sole vi favoriscono dalla Vergine, garantendo un equilibrio intimo al top. In amore, trovate l'armonia perfetta con il vostro partner attuale e i single hanno successo nelle avventure. Nel lavoro, dedicatevi alla lettura di autori contemporanei appartenenti all'elemento Terra. Giove porta fortuna finanziaria, ma sta a voi sfruttarla.

Oggi, influenze negative di Mercurio e Nettuno possono causare squilibrio e impreparazione, ma la situazione migliorerà presto. In amore, non date troppo peso a malumori temporanei. Per i Gemelli della terza decade, sono favoriti viaggi con partner e amici. Sul lavoro, leggere "Canale Mussolini" di Antonio Pennacchi può essere utile. Nelle finanze, evitate rischi e spese eccessive, date le influenze attuali.

Grazie al vostro intuito, gestite prontamente gli imprevisti familiari, dimostrando attenzione per ogni componente del vostro ambiente. Chi è nato a giugno affronta con estro i contrattempi pratici, mantenendo un senso dell'umorismo. In amore, godetevi un momento di esclusività con la persona amata, anche se dovrete rinunciare ad alcuni piaceri con gli amici. Per chi è nato dal 12 al 15 luglio, l'anima è colma da un nuovo amore, che coinvolge emozioni e sensualità. Mantenete il vostro equilibrio saldamente. Nella lettura estiva, potrete trovare affinità con il segno dell'Acqua, che rappresenta il Cancro insieme a Scorpione e Pesci. Tenete sotto controllo le situazioni finanziarie senza eccedere, gli sprechi sono dietro l'angolo.

Mercurio nella calma, razionale, analitica e perfezionista Vergine offre utili consigli da esperti per decisioni pratiche. Buona forma fisica vi consente di sperimentare vari sport, in particolare ciclismo, nuoto e, per fortunati, equitazione. Leone vi guida con chiare scelte attraverso prospetto celeste. Amore profondo implica sincerità e condivisione emotiva. Lavoro: scoprite autori italiani contemporanei di Fuoco come Simonetta Agnello Hornby. Denaro: Luna in Sagittario favorisce gestione finanziaria, ma evitate spendite sfrenate.

Oggi troverete soddisfazione nelle routine familiari e nella tranquillità della vita quotidiana. Se vi sentite stanchi, optate per il relax assoluto evitando sport e attività faticose. In amore, le vostre genuine qualità verginiane emergono: fedeltà, impegno concreto verso il partner e rispetto reciproco. Sul fronte lavorativo, un suggerimento di lettura per l'estate: Erri de Luca, uno scrittore Toro molto acclamato. In ambito finanziario, avete il controllo delle risorse economiche e siete attenti alle finanze familiari grazie a un positivo influsso di Giove.

Mercurio in Vergine favorisce divertimento e amicizie per Bilancia nate dal 4 al 13 Ottobre. Connettetevi con l'anima gemella tramite pensieri e affinità mentali. Lavoro: leggete l'autore Gemelli Gianrico Carofiglio per scoprire affinità astrologiche. Luna in Sagittario vi permette piacevoli acquisti personali e per i vostri cari.

Saturno, pianeta dell’intelligenza, è in un punto di eccellenza per voi nativi dei Pesci, donandovi sensibilità e intuito. Grazie all'influenza di Nettuno, avrete una percezione profonda della realtà e l'opportunità di esprimervi nell'arte e nella musica. In amore, per i nativi che festeggiano il compleanno tra il 29 ottobre e il 5 novembre, si prospetta un incontro folgorante. Nel lavoro, potrete dedicarvi alla lettura e scoprire le modalità dell'elemento Acqua. Per quanto riguarda le finanze, Mercurio vi renderà oculati e bravi nel risparmio.

La positività della giornata viene sostenuta da Venere nel Leone e Plutone nel vicino Capricorno. La Luna è ancora al vostro fianco, specialmente se siete nati tra il 7 e il 15 dicembre. L'amore è intenso e le emozioni forti. Nel lavoro, cercate affinità tra scrittori italiani che hanno scritto recentemente, come Maurizio de Giovanni. La fortuna vi sorride, provate il gioco del Superenalotto o del Totocalcio.

Giove, Mercurio, Marte e il Sole stimolano il vostro spirito, soprattutto se siete nati dal 27 dicembre al 4 gennaio. L'amore si distingue per la vostra sensualità appassionata, ma la componente emotiva può essere trascurata. Un influsso di Plutone vi offre un grande fascino erotico, specialmente se festeggiate il compleanno tra il 18 e il 20 gennaio. Sul fronte lavorativo, sfruttate il tempo per leggere un romanzo di Andrea Camilleri, un celebre scrittore italiano del segno della Vergine, che può ispirarvi. Infine, con Giove come vostro alleato finanziario e se siete nati nella seconda decade, la fortuna vi sosterrà in ogni vostra iniziativa economica.

Il Sagittario è influenzato positivamente dalla Luna, stimolando la passione per la letteratura e la scrittura. La vita familiare è armoniosa e il cuore riaccende, portando nuovi incontri speciali. Plutone supporta avventure stimolanti, mentre la lettura è perfetta per i sagittari in vacanza al mare. Nel campo finanziario, il Sagittario è favorito nel gioco del Lotto.

La sensibilità e l'intuito si innalzano nel Toro, desideroso di esplorare e esprimere la propria personalità. Piccole divergenze familiari, ma niente di grave. Attenzione alle gelosie e alle interferenze nel rapporto di coppia. Momenti di relax consigliati con libri legati all'elemento Acqua. Occhio alle spese e contenete lo shopping.