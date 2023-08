Oroscopo del 17 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 agosto.

Compite i vostri anni tra il 13 e il 18 aprile? Il Sole, simbolo di vitalità e desiderio di brillare, vi sostiene. Quest'estate sarà esplosiva per voi, con pianeti favorevoli al vostro segno. Sfruttate queste opportunità senza pretendere troppo dalla fortuna e bilanciate le ambizioni con le risorse reali. Se appartenete alla seconda decade ariete, Giove vi permetterà di realizzare i vostri desideri amorosi. Vivete un amore profondo, basato sul sentimento. Con Venere nel Leone, il lavoro non peserà troppo. Sarà soddisfatti dell'efficienza dimostrata. Giove nel Toro vi sostiene finanziariamente, ma fate attenzione alle spese impulsive che possono prendere il sopravvento.

Le vostre abilità analitiche e di valutazione vi permettono di aiutare gli altri a superare le difficoltà. Attenzione a non dare troppi consigli o criticare gli altri. La giornata è positiva grazie a Urano nel vostro segno. In amore, i single avranno avventure grazie a Nettuno, mentre le coppie avranno una fusione emotiva. Nel lavoro, Marte vi aiuta a superare lo stress. Per quanto riguarda i soldi, potrete permettervi qualche spesa in più oggi.

Nel Leone grazie al Sole benefico, comprendete meglio i comportamenti altrui e riflettete sulla vostra vita recente. Saturno in Pesci può farvi sentire un po' malinconici se siete nati a maggio, ma nulla di grave. Lavorate con cultura, comunicazione e tutela del territorio, gioiosamente se nati a giugno. Nonostante la gioia di spendere, alcune scadenze monetarie si avvicinano. Ma grazie all'aspetto benefico del Sole, le risorse economiche non mancano, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 9 al 14 giugno.

Giornata indimenticabile per i Pesci, con pianeti favorevoli come Mercurio e Nettuno. Marte e Urano sono anche dalla vostra parte. Il Sole nel Leone dona vitalità e passione, mentre Plutone potrebbe causare lievi tensioni familiari. In amore, giocate secondo le vostre regole e il lavoro non richiederà sforzi extra grazie ad Urano. Le risorse economiche non mancheranno grazie a Giove.

Le stelle vi sorridono in una calda giornata estiva, esaltando la vostra personalità dinamica e individualistica. Siate inclusivi e generosi, ma fate attenzione alle provocazioni. In amore, Venere e il Sole portano possibilità inaspettate e stimoli intellettuali. Al lavoro, siete energici e Mercurio vi assiste. Nelle finanze, siate prudenti ma anche generosi.

Nettuno, in dissonanza con Pesci, potrebbe bloccare scelte edonistiche per la terza decade. Controllate eccessi gastronomici e moderazione nei consumi alcolici. Non abbattetevi, siete resilienti! AMORE: Eccezionale ascolto risolve questioni con la dolce metà. Mercurio aiuta la comunicazione, specie per compleanni dal 29 agosto al 5 settembre. LAVORO: Riprendete attività con disciplina e risolutezza, grazie a Marte. DENARO: Urano favorisce le risorse finanziarie, ma mantenete equilibrio senza eccessi di spesa o risparmio.

Buone amicizie e contatti utili in tutti gli ambiti grazie al generoso Sole nel Leone. Aspetti planetari positivi vi offrono l'opportunità di esprimere la vostra personalità spumeggiante e allegra. In amore, crea un'intesa completa con il partner, coinvolgendolo in proposte e interessi comuni. Lavoro efficiente e rapido con Mercurio e Marte. Attenzione all'impulsività finanziaria e controllate le spese.

Plutone, governatore principale, offre adattabilità e creatività al Capricorno. Mercurio e Marte, signori amici dalla Vergine, gratificano il segno. La Luna dona energia e vitalità. Nettuno e Saturno donano il gusto per la vita. In amore, Venere, Urano, Giove e Sole potrebbero creare incertezze. Nel lavoro, ultimi giorni di ferie per ricaricarsi. Attenzione alle spese, Giove è contrario.

Una Venere vivace, in compagnia del Sole, dal segno del Leone, regala ottimi influssi ai sagittariani. Grinta, sicurezza e volontà di imporsi sono presenti in entrambe le decadi. In amore, Venere offre l'opportunità giusta per innamorarsi, anche in situazioni inaspettate. Nel lavoro, non demordere e completa ogni compito. Nel denaro, mantieniti prudente nonostante le spinte di Saturno dai Pesci.

La Luna in Vergine favorisce l'armonia tra affetti familiari e amicizia sociale. Attenzione agli eccessi enogastronomici, Nettuno in Pesci potrebbe indurre a facili abbuffate. In amore, sia le storie recenti che quelle durature si sviluppano positivamente, soprattutto per i nati dal 10 al 17 gennaio. Con Urano in Toro, una giornata da sogno con il partner. Nel lavoro, la presenza benefica di Mercurio in Vergine offre l'opportunità di arricchirsi culturalmente. Nella gestione del denaro, attenzione alle spese futili che possono compromettere la prudenza finanziaria.

Oggi, grazie a Saturno e Nettuno in Pesci, promette una giornata estiva brillante con amici e socialità, ma i compleanni della terza decade potrebbero sperimentare alti e bassi emotivi. L'amore si intensifica con romanticismo e condivisione tra amici. Al lavoro, siete produttivi, soprattutto se nati a gennaio. Fate attenzione alle spese frivole nonostante l'invito di Giove.

Giove vi favorisce attraverso il segno amico Toro. La vostra salute è discreta e potete godere di relax e tranquillità durante il sonno. In amore, pazientate per conquistare il cuore di chi vi affascina. Nel lavoro, dedicatevi al relax e leggete i giornali per approfondire gli argomenti di attualità. Fate attenzione alle spese in questa giornata estiva.