Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 luglio.

Sole vi favorisce con grazia e vigore fisico se nati nella prima decade. I single di tutte le decadi potranno contare su un ottimo Plutone oggi, specie se nati dal 17 al 20 aprile. Urano è benefico se siete liberi professionisti nati dal 12 al 15 aprile. Luna e Giove vi portano ottimismo nel gioco.

Buona forma fisica grazie a Marte per i nati di seconda e terza decade. Anche Plutone vi sostiene in amore se nati dal 17 al 20 maggio. Urano e Nettuno vi ricompensano degli sforzi lavorativi se nati nella terza decade con notevoli compensazioni economiche.



Sole è magnanimo con voi oggi e pure Giove continua a stimolarvi. I single vivranno il tipico colpo di fulmine grazie a Sole e Venere, mentre a lavoro sempre Venere protegge i nati dal 14 al 18 giugno. Luna è imbronciata e vi consiglia di non tentare la fortuna.

Oggi risplende la vostra forma fisica se nati nella terza decade grazie a Urano e Plutone ma anche Mercurio e Marte vi sorridono. Giove, Urano e Nettuno sono dalla vostra parte in amore, con Giove che vi protegge anche a lavoro se nati nella seconda decade. I nati nella terza avranno invece Urano in ottimo aspetto economico.

Se nati nella terza decade e in particolare tra il 14 e il 19 agosto Venere e Marte vi favoriranno. Sole ha aperto delle brecce nel vostro cuore, che quindi è più disponibile a un rapporto di coppia. Il medesimo pianeta si mostra molto positivo a lavoro, con Mercurio e Venere che incrementeranno le vostre entrate economiche se nati nella terza decade.

Mercurio e Marte favoriscono i nati di prima e seconda decade, così come Giove. Plutone è molto stimolante per i single, così come Marte, Mercurio, Giove, Urano e lo stesso Plutone sono tutti affezionati a voi a lavoro. I nati di prima e seconda decade si godranno notevoli guadagni grazie a Nettuno.

I nati nella prima decade avranno Sole positivo e anche Venere sosterrà in amore i nati dal 9 al 18 ottobre. I single nati dal 25 al 29 settembre vivranno pesanti colpi di fulmine, mentre a lavoro Marte vi rende efficienti e svelti. Buone prospettive monetarie per i nati nella seconda decade.

Nettuno favorisce i nati a novembre, anche se Urano è un po’ contrario. Se siete single guardatevi attorno perché potreste trovare la vostra dolce metà, mentre a lavoro Saturno porta concordia tra colleghi e anche Plutone vi favorisce se nati dal 17 al 22 novembre. I nati a ottobre avranno Saturno pronto a portare gratificazioni economiche.

Luna è un po’ negativa ma niente di grave. I single avranno Venere pronta a cercare una dolce metà, mentre Sole e Plutone sono i vostri paladini lavorativi se nati in prima e terza decade. Attenzione a non tenere troppo stretti i cordoni della borsa per i vostri figli.

I nati dal 25 dicembre al 7 gennaio potranno vantare Marte e Urano positivi. Marte sorride in amore anche ai nati nella prima decade, mentre a lavoro i nati di prima e seconda decade non riusciranno a portare a termine tutti i compiti. Giove vi dona una bella iniezione di altruismo economico.

Sole, Venere, Urano e Giove sono contrari ma a sostenervi ci sono Plutone, Saturno e Nettuno. Lo stesso Saturno favorisce in amore i nati nella prima decade, anche se Urano mette il broncio a quelli della terza. Saturno vi sprona in ufficio, mentre se nati dal 2 al 29 febbraio i vostri soldi serviranno per un investimento.

Mercurio e Marte ma anche Luna sono un po’ ostili per i nati dal 23 al 28 febbraio ma nulla di grave. Giove e Urano vi propongono avventure indimenticabili in amore se siete single nati dal 18 al 20 marzo. Saturno favorisce a lavoro i nati dal 22 al 27 febbraio, mentre Luna vi invita a non rischiare al gioco.