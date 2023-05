Oroscopo del 14 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole e Luna vi fanno festeggiare bene la Festa della mamma. Giove vi spalleggia in amore se nati dal 16 al 20 aprile e invece Saturno, Mercurio e Urano vi sostengono se siete in preparazione di esami o concorsi.

Festa della mamma con Giove in aspetto splendido e una bontà genuina per quanto concerne i sentimenti d’amore. Sarete anche disciplinati e versatili nelle materie di studio che avete prescelto se nati da fine aprile a inizio maggio.

Plutone è molto gioioso e favorevole oggi se nati dal 21 al 27 maggio. Venere e Mercurio sono entrambi benefici in amore oggi mentre a livello di studio sarete un po’ stressati ma anche dei veri fuoriclasse.

Tenete moltissimo alle istituzioni familiari e quindi per voi la festa della mamma è molto importante. In amore, se siete single, avrete come alleati Marte e Luna, mentre Mercurio aiuterà tantissimo chi sta studiando.

Vita familiare che regala gioie inaspettate in questo giorno dedicato alle mamme, con Venere e Giove che vi sono alleati. Plutone vi contrasta in amore se nati dal 22 al 27 luglio mentre Giove vi darà grande piglio lavorativo.

Se nati tra il 17 e il 20 settembre Marte vi infonderà una grande energia. In amore diversi pianeti fanno il tifo per voi, come per esempio Venere, Marte e Sole, se nati dal 9 al 16 settembre. I nati nella seconda decade avranno grande memoria in preparazione a concorsi pubblici.

Vi piace sentirvi immersi nell’atmosfera mondana delle feste e di questa della mamma in particolare se nati dal 7 al 10 ottobre. Marte, Venere, e Giove sono però negativi quindi occhio a restare tonici a livello di salute. In amore un semplice flirt si trasforma in qualcosa di più, mentre i nati dal 4 al 7 ottobre vedranno migliorare le loro finanze.

Giornata di armonia per voi, con Marte e Saturno che si scoprono anche romantici per i nati dal 2 al 14 novembre. Se state preparando esami i nati dal 5 al 14 novembre potrebbero avere Sole imbronciato.

Giove vi regala una perfetta forma fisica e irradia il vostro essere presenti in famiglia. Luna, Saturno e Nettuno sono tutti contrari in amore oggi, specie per i nati nella prima decade. Lo spreco di denaro non giova affatto: cercate di capirlo.

Luna vi sostiene ma in amore Venere, Marte e Giove sono tutti negativi oggi. Per fortuna Mercurio, Sole e Urano vi sostengono, invece. Urano e Mercurio saranno utilissimi a chi sta studiano se nati dal 5 al 9 gennaio.

Giove vi fa sentire bene e armonici, così come Luna. Una relazione amichevole iniziata da poco sta per trasformarsi in qualcosa di diverso grazie a Plutone. Sempre Plutone darà grande linfa vitali agli studenti nati dal 21 al 26 gennaio.

Luna vi fa dedicare alla Festa della mamma con affetto ed entusiasmo se nati a maggio. Marte e Saturno vi danno pacche sulle spalle benefiche in amore, mentre n campo economico fate attenzione a non spendere tropo se nati a marzo: Sole proverà ad assistervi.