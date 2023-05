Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 maggio segno per segno

Venere aumenta la vostra sensibilità oggi. Saturno e Giove inoltre promettono buone prospettive, mentre in amore il vostro carattere caldo e generoso sarà sospinto da Giove. A lavoro cercate di approcciare i clienti con intelligenza e signorilità.

Mercurio, Sole e Urano vi fanno godere di un’ottima giornata e anche Venere sembra in forma smagliante per i nati nella seconda decade. Marte e Saturno vi rendono ardimentosi in amore mentre Plutone è in verità un po’ contrario a lavoro se nati nella prima decade.

Venere vi dà un grande contributo in fatto di umore anche se Saturno e Nettuno vi osteggiano se nati in prima e terza decade. Venere e Luna vi danno grande aspetto per quanto riguarda l’amore e sempre questi due pianeti vi suggeriscono buoni affari economici.

Saturno sta transitando splendidamente nel vostro segno e vi porta una buona giornata in coppia con Urano. Un nuovo interesse passionale vi fa battere il cuore se nati dal 22 al 29 giugno, mentre a lavoro Nettuno è regista dei vostri successi se nati dal 16 al 20 luglio.

Luna vi porta qualche variazione un po’ disarmonica oggi ma in amore Venere è in angolo benefico se nati dal 10 al 16 agosto. Sappiate darvi qualche stop in questa giornata lavorativa.

Saturno e Venere vi contrastano un po’ in questa giornata ma Urano e Sole vi faranno riprendere. Marte, Mercurio, Luna e Urano vi sostengono in amore, che siate single o già accasai. Se svolgete un lavoro legato al business Saturno contrario vi impone di evitare manovre azzardate.

Venere vi apre a una giornata di serenità e armonia insieme a Luna, specie per i nati nella terza decade. Salute discreta ma occhio a Marte e Giove contrari che potrebbero portare noie. Luna e Venere vi danno garbo ed equilibrio in amore se nati dal 4 al 17 ottobre mentre Plutone vi darà grande polso a lavoro se nati a settembre.

Marte vi dona voglia di affermarvi mentre Nettuno è molto positivo per ciò che riguarda l’amore. Sempre Marte è super positivo per studio e concorsi qualora siate nati nella seconda decade.

Luna vi rende sensibili e percettivi oggi. Fase molto bella e costruttiva in amore se nati nella prima decade grazie a Plutone, mentre ancora Luna vi darà grande fortuna a lavoro se nati dal 13 al 17 dicembre.

Mercurio, Sole e Urano vi danno tono vitale e creatività ma pure pragmatismo. Urano è amorevolmente bello per i nati dal 7 al 13 gennaio mentre a casa sarete in grado di risolvere un problema tecnologico ricevendo apprezzamento.

Venere e Plutone vi propongono occasioni di mettere in scena la vostra simpatia oggi nonostante la contrarietà di Mercurio, Urano e Sole per i nati di seconda e terza decade. Plutone vi sostiene in amore se nati dal 21 al 27 gennaio mentre Giove vi invita a non fare spese folli oggi.

Mercurio e Urano ma anche Sole vi danno una vitalità inesauribile oggi. Marte è molto armonico e ammaliatore in amore se nati dal 4 al 12 marzo. Nettuno vi rende lucidi se nati dal 13 al 17 marzo in campo lavorativo.