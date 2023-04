25 aprile, in viaggio 9 milioni di italiani. Spesa media di 490 euro

4/10 ©IPA/Fotogramma

La spesa media pro capite sostenuta per la vacanza, comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti, è pari a 490 euro. Per chi resta in Italia la spesa media è di 463 euro mentre aumenta per chi trascorre un periodo di vacanza oltre confine, in media 721 euro

Venezia, al via contatore posti letto per i turisti: sono 48mila, quasi come i residenti