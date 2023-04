Venezia, al via contatore dei posti letto per i turisti: sono 48mila

Nel bilancio turisti-residenti della Serenissima il sorpasso era nell’aria, ma adesso sono i numeri a parlare. Il contatore di posti letto a uso turistico, installato dalle associazioni Ocio e Venessia.com nelle vetrine della Libreria Usata by Marco Polo, lo dice chiaramente: attualmente ci sono 48.596 posti letto per turisti contro 49.365 residenti. Di questo passo a breve ci sarà un turista per residente con il rischio che i visitatori finiranno per avere il sopravvento sui veneziani. Nel 2008 venne messo un altro contatore: il “contaveneziani”, che da allora tiene traccia del numero di abitanti del centro storico per misurare il suo spopolamento. Il confronto tra i due numeri punta a mettere in evidenza lo squilibrio di cui si parla da anni tra l’eccessiva presenza di turisti e il progressivo svuotamento di Venezia da parte dei suoi residenti.