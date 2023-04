Eventi 25 aprile, cosa fare a Milano per la Festa della Liberazione

Sono tanti gli eventi in programma a Milano per il weekend del 25 aprile, Festa della Liberazione. Oltre alle celebrazioni e alle commemorazioni ufficiali, da non perdere le iniziative culturali in tutta la città

In mattinata, invece verranno deposte le corone di fiori nei luoghi simbolo della città. L'appuntamento è alle 9 al monumento alla Guardia di finanza, piazza Tricolore, a seguire 9.15 a Palazzo Isimbardi, corso Monforte 35; 9.30, Palazzo Marino, Lapide Medaglia d'oro in piazza della Scala; alle 10 Loggia dei mercanti; alle 10:30 al Sacrario dei caduti, largo Caduti milanesi per la patria; alle 11 al Monumento ai quindici martiri in piazzale Loreto.

Helmut Newton a Palazzo Reale

Per chi ama l'arte, questo può essere il periodo adatto per visitare la mostra dedicata a Helmut Newton. Il percorso espositivo è composto da 250 fotografie, riviste, documenti e video che ripercorrono l’intera carriera di uno dei fotografi più amati e discussi di tutti i tempi. Accanto alle immagini iconiche, è presente un corpus di scatti inediti, presentati per la prima volta in Italia, che svelerà aspetti meno noti dell’opera di Newton, con un focus specifico sui servizi di moda più anticonvenzionali.

La mostra di Leandro Erlich

Sempre a Palazzo Reale è in corso la prima mostra monografica in Europa dedicata a Leandro Erlich, artista concettuale argentino famoso per le sue opere immersive, con cui il pubblico si relaziona e interagisce. Palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità: queste sono solo alcune delle opere di Erlich, dove tutto è diverso da quello che sembra.