Eventi 25 aprile, cosa fare a Napoli per la Festa della Liberazione

Tante le iniziative in occasione del ponte lungo, tra maratone, pedalate e musica. Inoltre, in occasione del 25 aprile l'ingresso ai luoghi della cultura statali sarà gratuito

Tanti gli eventi a Napoli in occasione del ponte lungo del 25 aprile . Molte le idee per passare il weekend tra maratone, visite al museo, pedalate e musica.

Walk of Life di Telethon



Per quanto riguarda il weekend, la Fondazione Telethon ha organizzato per domenica 23 aprile 2023 la Walk of Life, arrivata alla decima edizione. Si tratta di un'iniziativa a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche che unisce lo sport alla solidarietà. L'evento è composto da una gara competitiva di 10 chilometri dedicata agli sportivi che vogliono gareggiare e di una passeggiata di tre chilometri dedicata alle famiglie e a tutti quei bambini che ogni giorno affrontano una patologia. Entrambe partiranno da Piazza del Plebiscito a partire dalle 8.30. Dal giorno prima, sabato 22 aprile, sempre in Piazza del Plebiscito ci sarà il Villaggio Telethon con attività di intrattenimento e con prestazioni sanitarie da parte dei Lions di Pozzuoli. Saranno presenti in piazza quattro camper destinati a visite mediche gratuite per l'oculistica, l'odontoiatria, la cardiologia e la prevenzione del diabete.

La Vulcanica

Domenica 23 aprile torna a Napoli l'appuntamento con la biciclettata Vulcanica, ciclovintage partenopea percorsa prevalentemente su strade con sanpietrini. La partenza è al mattino dalla Bicycle House in Galleria Principe di Napoli. La ciclostorica attraverserà in lungo e in largo la città mostrandone il patrimonio artistico, passando dall’Orto Botanico al Real Albergo dei Poveri, dal Real Bosco di Capodimonte alla Sanità. Non mancherà un passaggio in piazza del Plebiscito, con la discesa dal Monte Echia e un passaggio per il lungomare ammirando il Castel dell’Ovo. Poi i ciclisti si troveranno ad affrontare gli i tornanti in salita verso la collina di Posillipo con scorci affacciati sul golfo di Napoli e discese fino al mare.