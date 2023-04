Eventi 25 aprile, cosa fare in Lombardia per Festa della Liberazione

Diversi gli appuntamenti per festeggiare il 25 aprile in Lombardia: in programma anche mostre mercato, incontri, dibattiti e iniziative all'aria aperta in tutta la regione

Molti gli appuntamenti, per chi resterà e per chi arriverà in Lombardia in questi giorni di ponte, per le celebrazioni della Festa della Liberazione del 25 aprile. (GLI EVENTI A MILANO - A ROMA - A NAPOLI - IN SICILIA - IN TOSCANA)

Gli eventi

Grand Roue ad Abbiategrasso

Fino a domenica 7 maggio in piazza Castello ad Abbiategrasso è aperta al pubblico la Grand Roue 34, la più grande ruota panoramica mai montata nella provincia di Milano: alta 34 metri e allestita da Hsc Events, l'attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. La Grand Roue 34 è stata costruita con tecnologia all'avanguardia ed è illuminata con vivaci proiettori led multicolor

Mercatini a Gaggiano

Fino a martedì 25 aprile si svolge a Gaggiano, in provincia di Milano, la manifestazione Fiori e Arte sul Naviglio, mostra mercato di piante e fiori, artigianato artistico, enogastronomia selezionata. L'appuntamento è dalle 10 alle 20 presso l'Alzaia lungo il Naviglio (via Gozzadini) a Gaggiano: oltre agli stand, il programma dell'evento prevede animazioni, intrattenimenti, spettacoli itineranti, musica laboratori creativi e di cucina per bambini, truccabimbi e un'area giochi senza limiti di tempo.

Festa del Latte a Morimondo

Fino a martedì 25 aprile a Morimondo torna la tradizionale Festa del Latte. Secondo il calendario ambrosiano, il 23 aprile si celebra San Giorgio, patrono dei lattai: mandriani e venditori al dettaglio proprio in questo giorno dell’anno usavano firmare i contratti di fornitura del latte.

25 Aprile a Leolandia

In occasione del 25 aprile Leolandia, il parco a tema di Capriate dedicato ai bambini e alle loro famiglie, presenta una serie di novità e sorprese per stupire grandi e piccini e offrire momenti di spensieratezza e allegria. In attesa di risolvere il mistero sulle enigmatiche uova colorate comparse dal nulla all’ingresso del parco, tutto è pronto per una primavera piena di novità, a cominciare del TrenOrto, un divertente trenino adatto anche ai bimbi più piccoli, circondato da un vero orto con colture stagionali. Grandi novità anche sul fronte degli spettacoli dal vivo, con un palinsesto di appuntamenti completamente rinnovato.