Eventi 25 aprile, cosa fare a Roma per la Festa della Liberazione

Dal 25 aprile sul palco del Teatro 7 andrà in scena “Bastarde senza gloria” di Gianni Quinto con Gegia, Manuela Villa, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Giulia Perini, Elisabetta Mandalari, Eugenia Bardanzellu. “Bastarde senza gloria” è un testo contemporaneo che affronta tematiche sociali e vede, ancora una volta, delle donne sul ring della vita, combattere per difendere i propri diritti.

Nel lungo weekend del 25 aprile, che inizia oggi 21 aprile, giorno della fondazione di Roma, nella Capitale sono in programma numerorissimi eventi. Dalle mostre ai concerti di musica, passando per gli spettacoli teatrali.

Il Parco degli Acquedotti

Si tratta di una visita con delle guide ambientata all’aria aperta. Si viaggia alla scoperta del funzionamento della storia dei grandi Acquedotti Romani. Ed è possibile partecipare martedì 25 aprile 2023 alle 11.

“Vino, Cibo & Libertà”

Appuntamento gastronomico in programma per il 25 aprile negli spazi della Città dell’Altra Economia. L’evento è ideato come una vera e propria festa conviviale da vivere in allegria, all’aria aperta, tra street food, vini naturali, bollicine, birra e cocktail di qualità. Dalle 12, e fino a tarda sera degustazioni, artigianato e intrattenimento.

Festa al Castello di Lunghezza

Festa grande al Castello di Lunghezza che apre in questi giorni di festa le porte del Fantastico Mondo del Fantastico per ben due giorni, il 23 e 25 aprile 2023, con una novità: Il nuovo laboratorio del Dottor Frankstein. Il personaggio immaginario creato dalla fervida fantasia dell’inglese Mary Shelley nel 1818, che approda al Castello in una location decisamente da brivido.

Candlelight: musica a lume di candela

Al Teatro Tor Bella Monaca, il 25 aprile alle 17.30 e alle 18.30 in Sala Grande, appuntamento con il saggio del Coro Multiculturale Il Cantamondo, formazione giovanile della Fondazione Musica per Roma e del Teatro dell’Opera di Roma. Un racconto in musica del percorso iniziato a ottobre scorso. I piccoli interpreti, attraverso la teoria musicale e tutti gli elementi che caratterizzano il canto corale, hanno imparato a stare insieme e, soprattutto, a divertirsi giocando con il canto.