Eventi 25 aprile, cosa fare in Toscana per la Festa della Liberazione

Non mancano gli appuntamenti per festeggiare il 25 aprile in Toscana: in programma, oltre alle celebrazioni ufficiali a Firenze, mostre mercato, incontri, dibattiti e iniziative all'aria aperta in tutta la regione

Saranno 9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per la festa della Liberazione mentre 8 milioni e 99mila si muoveranno per quella dei lavoratori. Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno all'interno dei confini nazionali saranno il mare, le località d'arte e la montagna. In cima alle preferenze per il ponte il Centro Italia, con la Toscana che segna percentuali di saturazione delle camere disponibili vicine all'81%. Ecco una selezione di eventi in programma nella regione.

Le celebrazioni a Firenze

Le celebrazioni a Firenze, medaglia d'oro alla Resistenza, inizieranno alle 8 del 25 aprile al cimitero di Trespiano con l'iniziativa 'Diamo un futuro alla memoria', organizzata dalla Rete democratica fiorentina. Alle 10, in piazza dell'Unità d'Italia, si terrà la cerimonia dell'alzabandiera solenne e la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre alla presenza del sindaco Dario Nardella, del prefetto Francesca Ferrandino, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, di un rappresentante dell'Anpi e di una delegazione delle forze armate.

A seguire, alle 10.45, il corteo lascerà piazza dell'Unità italiana per raggiungere Palazzo Vecchio dove alle 11, sull'Arengario, si terrà la cerimonia ufficiale nella quale interverranno il sindaco Dario Nardella, i giornalisti Aldo Cazzullo e Sandra Bonsanti e la presidente Anpi provinciale di Firenze e membro della segreteria nazionale Vania Bagni. Alle 17.30 in piazza della Signoria è in programma il concerto della Filarmonica di Firenze Gioacchino Rossini diretta dal maestro Giampaolo Lazzeri.

A Firenze torna la 'Corsa dell'Arno'

Torna a Firenze la Corsa dell'Arno, la competizione di galoppo più antica d'Italia che si

terrà il 25 aprile all'Ippodromo del Visarno. Giunta alla 196ma edizione, ospiterà (come accade da otto anni) il concorso "Il Cappello più bello per Corri la Vita", organizzato in collaborazione con il Consorzio Il Cappello di Firenze e volto a

raccogliere fondi per l'associazione guidata da Eleonora Frescobaldi, impegnata ad aiutare le donne colpite da tumore al seno e a finanziare progetti per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della malattia.

Al via la terza edizione della Merenda nell'Oliveta

Torna la Merenda nell'Oliveta, iniziativa giunta alla terza edizione e promossa dall'Associazione nazionale Città dell'Olio. La rassegna, in programma nei weekend dal 22 aprile al 31 maggio, prevede corsi di assaggio, laboratori didattici, incontri con olivicoltori, reading di poesie a tema olio, musica dal vivo all'ombra degli ulivi al tramonto. La manifestazione, vanta il patrocinio del ministero dell'Ambiente e delle tutela del territorio e del mare e la collaborazione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt). In Toscana, l'evento è organizzato nelle Città dell'Olio Cetona (Siena), Castiglion Fiorentino (Arezzo), Rosignano (Livorno), Pitigliano (Grosseto), Montepulciano (Siena).

A Firenze 87/a Mostra dell'Artigianato

Sono oltre 400 gli espositori da 28 Paesi fra imprese artigiane, designer, progettisti, giovani maker in vetrina per Mida — 87/a Mostra Internazionale dell'Artigianato, organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di categoria, dal 25 aprile all'1 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze. La fiera l'anno scorso ha avuto più di 56.000 visitatori. Ricco il palinsesto degli eventi in programma con mostre, convegni, workshop, laboratori didattici e lavorazioni in diretta e la partecipazione attiva della community artigiana globale. Mida si svolgerà inoltre in contemporanea con 'Abita - La Mostra del Vivere Oggi', evento sul pianeta casa a 360 gradi che offrirà negli oltre 3mila metri quadrati dei padiglioni Arsenale, Basilica e Fureria nuove soluzioni nel settore dell'arredamento, della bioedilizia, del design e del verde.

Mostre, incontri e dibattiti all'Ateneo di Pisa

'25 aprile. Una data, la nostra storia': questa il titolo dell'iniziativa in programma a Pisa fino al 27 aprile, promossa dal Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura dell'Università pisana. Si tratta di una settimana di eventi e confronti in cui il 25 aprile sarà affrontato da molteplici punti di vista, attraverso dibattiti, racconti, testimonianze, percorsi espositivi, proiezioni. Gli appuntamenti, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolgeranno nel Palazzo della Sapienza. Tra gli ospiti, Gad Lerner e Aldo Cazzullo.

A San Quirico l'Orcia Wine Festival

A San Quirico d'Orcia, a sud di Siena, dal 22 al 25 aprile grande mostra mercato del vino Orcia con un Wine Festival dedicato alla denominazione con degustazioni ed escursioni nelle cantine. Nelle sale di Palazzo Chigi spazio a degustazioni tecniche guidate, banco d'assaggio di vini di 19 aziende del territorio, oltre alla possibilità di visitare direttamente le cantine della denominazione. La kermesse è organizzata dal Comune in collaborazione con il Consorzio del Vino Orcia. Previste escursioni nelle cantine con preotazione obbligatoria (anche in e-bike sulle strade bianche), 'hiking tour' con visita in cantina, ossia passeggiata di quattro ore attraverso i paesaggi che vanno da San Quirico a Ripa d'Orcia accompagnati da una guida ambientale, tour delle cantine vino Orcia.