Eventi 25 aprile, cosa fare in Veneto per la Festa della Liberazione

Sono tanti gli eventi organizzati in Veneto per celebrare il prossimo 25 Aprile, 78° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Dai cortei, ai momenti solenni fino ai concerti e le biciclettate nei luoghi della memoria, ecco gli eventi da non perdere. ( GLI EVENTI A ROMA - NAPOLI - MILANO - TOSCANA )

Il 25 aprile a Venezia

Martedì 25 aprile si svolgeranno le celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione, promosse, su tutto il territorio comunale, dal Comune di Venezia in collaborazione con Anpi, l’Anppia, Fiap-G.L., Assoarma, Comunità ebraica di Venezia e Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea. Le manifestazioni principali si terranno in Piazza San Marco, alle ore 9.30, e in Campo del Ghetto Nuovo, alle 12.30, e a Mestre, in Piazza Ferretto, alle 10.45. L’ammainabandiera nelle due piazze, alle ore 18.30, con gli onori resi dal picchetto militare, concluderà la giornata.

Gli eventi a Mestre

Le Scuole Grandi di Venezia, antiche istituzioni della Serenissima oggi patrimoni dell'arte lagunare, per la prima volta dopo secoli saranno unite in un'iniziativa comune per tutta la giornata del 25 aprile, con 10 tappe in cui si esibiranno oltre 200 voci della "Big Vocal Orchestra" e dei "Vocal Skyline", diretti da Marco Toso Borella. L'intento è quello di creare un dialogo tra le antiche istituzioni delle Scuole di Venezia e un tessuto sociale e artistico pulsante composto da cittadini che oggi a Venezia vivono, lavorano e studiano: le due formazioni corali sono interamente formati da cittadini che a Venezia vivono e lavorano. Sono state coinvolte anche le guide turistiche ufficiali della città, in collaborazione con l'Associazione Guide Turistiche di Venezia e Best Venice Guides, che per ogni tappa faranno un'introduzione storico-culturale ai luoghi in cui si svolgono le esibizioni.