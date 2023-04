Eventi 25 aprile, cosa fare a Torino per la Festa della Liberazione

Diversi gli appuntamenti per festeggiare il 25 aprile a Torino: in programma ci sono diversi eventi nei musei, nei teatri e in città. Attesi tantissimi turisti in questo ponte nel capolouogo piemontese

Molti gli appuntamenti, per chi resterà e per chi arriverà a Torino per le celebrazioni della Festa della Liberazione del 25 aprile. (EVENTI A MILANO - IN LOMBARDIA - IN TOSCANA - IN SICILIA - A ROMA - A NAPOLI)

Gli eventi

Ingresso gratuito nei musei

Ingresso gratuito nei musei in programma martedì 25 aprile: ai Musei Reali dalle 9 alle 19; apertura straordinaria di Palazzo Carignano dalle 10 alle 18.30; ingresso gratuito e apertura straordinaria di Villa della Regina dalle 10 alle 19; ingresso gratuito a Gallerie d'Italia per martedì 25 aprile (con apertura straordinaria lunedì 24 aprile); ingresso gratuito a Museo della Radio e Televisione Rai dalle 9.30 alle 18.30. Invece, ingresso a un euro per Palazzo Madama, MAO e GAM.

Aperture straordinarie dei musei

Queste le aperture straordinarie: Fondazione Museo delle Antichità Egizie dalle 9 alle 20 il 24 aprile; Museo Nazionale della Montagna il 25 aprile dalle 10.30 alle 18. Il biglietto d'ingresso sarà ridotto per tutti a sette euro al Museo Nazionale del Cinema e Ascensore Panoramico della Mole dalle 9 alle 19-

Museo Nazionale del Risorgimento: aperture straordinarie e visite guidate

Fino a lunedì 1° maggio il Museo Nazionale del Risorgimento sarà aperto tutti i giorni (comprese le aperture straordinarie di lunedì 24 aprile e 1° maggio) dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17). Oltre alle collezioni permanenti sarà possibile visitare la mostra “Carlo Alberto Dalla Chiesa – l’Uomo, il Generale. 1982-2022” allestita nell’Aula della Camera Italiana (ingresso compreso nel biglietto del Museo).