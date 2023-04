Oroscopo del giorno, le previsioni del 15 aprile segno per segno

Plutone e Giove rallegrano il vostro sabato con tante gratificazioni. Saturno consiglia di riprendere qualche sport mentre Marte è un po’ negativo oggi con il partner quindi occhio a parole e gesti. Oggi che film vi consigliano gli astri? Nel vostro caso “Ombre rosse”.

Venere, Urano e Luna sono tutti positivi per voi se nati dal 14 al 18 maggio. Nettuno amplifica le vostre esperienze emotive in amore oggi, specie se nati nella seconda decade. Nettuno e Mercurio insieme vi supportano nello studio per concorsi o esami.

Mercurio e Sole vi consigliano di fare un po’ di sport per rimettervi in sesto. I nati dal 24 maggio al 3 giugno potranno contare sul loro senso dell’umorismo per fare colpo in amore. “Sesso, bugie e videotape” è il film consigliato per voi oggi.

Venere vi guarda benevole oggi mentre Giove è un po’ dissonante se nati nella terza decade, insieme a Sole. Venere vi consente importanti slanci in amore, mentre a livello di film dovreste guardare “Neruda”.

Venere e Mercurio sono un po’ contrari oggi ma niente di grave. Anzi, Venere in amore sarà comunque molto positiva a livello di comunicazione con il partner. “The artist” del 2016 è il film giusto da guardare oggi.

Un po’ di contrattempi oggi ma Saturno vi regala comunque una giornata serena. Marte, Mercurio e Urano vi sorreggono in amore, mentre a livello di film non potete non guardare “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”.

Dovrete un po’ uscire da situazioni familiari scomode ma Plutone vi darà una mano. Marte, Sole e Luna incendiano i vostri sensi in amore. Film per oggi? Il bellissimo “Filadelfia” del 1993.

Marte vi rende particolarmente volitivi oggi, così come in compagnia di Saturno e Nettuno vi fa cimentare in ottime prove di sensualità con la vostra dolce metà se nati da 4 al 12 novembre. “Indovina chi viene a cena?” è il film consigliato.

Plutone e Sole sono tutti in ottimo aspetto ma Venere, Saturno e Nettuno sono un po’ imbronciati per i nati di prima e terza decade. Nettuno vi invita a una profondità maggiore a livello emozionale, mentre il film da guardare potrebbe essere “Passaggio in India”.

Giornata un po’ faticosa e nella quale dovreste fermarvi un po’. Sole è ancora dissonante, mentre Saturno vi fa rivoluzionare in positivo il vostro rapporto d’amore. Saturno vi supporterà per concorsi e studio.

Saturno e Plutone vi sostengono con spirito lieto. Ottima giornata amorosa grazie a Venere, che insieme a Giove e Plutone vi darà anche grande preparazione per esami e concorsi.

Saturno è pilota di alcuni cambiamenti importanti nella vostra vita. Luna è magica e vi porta qualche intuizione interessante in amore se nati dal 7 al 14 marzo. “Chocolat” di Lasse Hallstrom è il film consigliato per questa giornata.