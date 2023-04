Oroscopo dell'11 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole e Plutone sono entrambi propizi per voi oggi. C’è grande unione di intenti con la vostra dolce metà, specialmente se festeggiate gli anni dal 25 marzo al 5 aprile. La vostra cristallina onestà sarà il grande dono da mostrare a lavoro, nonostante Marte vi pungoli se nati dal 7 al 14 aprile.

Saturno è pienamente amico e alleato, così come Luna che vi promette grandi soddisfazioni. Nettuno è vostro alleato in amore, mentre a lavoro avrete calma e sangue freddo se nati dal 21 al 25 aprile.

Saturno è ancora ostile per i nati nella prima decade ma Venere per fortuna è vostra amica. Sempre Venere vi consente di lasciar andare alcune rigidità del partner per la vostra relazione di coppia. I nati dal 12 al 15 giugno avranno Nettuno dissonante in ambito professionale.

Venere è disposta in angolo molto benefico per voi oggi ma Luna, Sole e Giove sono dissonanti per i nati dal 16 al 22 luglio. Venite maggiormente incontro alla vostra dolce metà oggi, specialmente se festeggiate gli anni dal 30 giugno al 9 luglio. Giove è dissonante anche a lavoro.

Plutone e Urano sono due nemici se nati ad agosto ma Venere, Sole e Giove sono i vostri alleati di oggi. I nati dal 14 al 18 agosto avranno una Venere molto propizia a livello sentimentale, mentre Giove vi darà le strategie giuste per sfondare a lavoro.

Saturno vi tiene il broncio se nati dal 24 al 29 agosto. Urano vi favorisce nel creare una dimensione intima e calda con la vostra dolce metà se nati dal 31 agosto al 9 settembre. A lavoro Marte favorisce i nati nella terza decade.

Venere è molto sbarazzina oggi e vi porta grande buonumore nei rapporti familiari. Luna e Nettuno sono in felice aspetto amoroso, facendovi sentire ricambiati a livello sentimentale. I nati dal 2 al 15 ottobre avranno Marte un po’ negativo a lavoro e dovranno lavorare d’astuzia.

Saturno e Nettuno esaltano sensibilità, empatia e intuito oggi. Anche Marte è dalla vostra parte se nati dal 4 al 13 novembre. Magica alchimia emozionale nel rapporto di coppia, mentre a lavoro mantenete sempre un atteggiamento calmo, equilibrato e signorile.

Venere è in aspetto contrastante quindi fate attenzione a come vi ponete con gli altri. Sole è alleato per lo slancio erotico oggi ma Venere è un po’ storta e potrebbe far sentire il vostro partner trascurato. Portate pazienza oggi perché in ufficio sarà una giornata dura.

Luna e Nettuno vi danno creatività e fantasia, con il secondo che vi porta anche molta passione in amore. I nati dal 5 al 14 gennaio avranno un Saturno molto propizio a lavoro, così come anche i nati nella prima decade.

Venere è molto gentile nei vostri confronti oggi e vi darà gentilezza e diplomazia. Sarà molto importante mantenere un contatto costante con la vostra dolce metà, mentre a lavoro Plutone e Giove vi sostengono se nati dal 13 al 17 febbraio.

Luna vi alleggerisce da sporadici contrasti emersi oggi. Marte vi promette scintille di passione con la vostra dolce metà se nati nella terza decade. Nettuno vi darà estro e capacità di problem solving a lavoro.