Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 10 aprile

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 aprile.

Sole e Plutone vi danno un miglioramento del tono e dell’umore oggi. Discreto anche lo stato di salute se nati dal 15 al 20 aprile. Se cercate l’anima gemella Giove vi stimolerà a trovare occasioni se nati nella terza decade, così come anche Venere e Sole sono propizi. Quale attore impersona meglio il vostro segno? Per l’Ariete sicuramente Matthew Modine.

Pasquetta con un lieve nervosismo ma niente di grave se nati dal 26 al 29 aprile. Vi accende di curiosità una nuova conoscenza fatta da poco se nati dal 9 al 14 maggio: lavorateci su. Un’attrice di riferimento per voi può essere Natasha Richardson.

Prosegue il favore degli astri per voi, con un focoso Sole che vi favorisce in amore anche grazie alla presenza dell’alleato Plutone, questo specialmente se nati dal 5 al 13 giugno. Carey Mulligan è l’attrice di riferimento del vostro segno.

Urano e Nettuno sono molto felici oggi per voi se nati dal 2 al 6 luglio ma anche dal 12 al 16 luglio. Ritrovate sintonia con la vostra dolce metà se nati dal 10 al 18 luglio ma occhio perché Sole e Giove sono negativi. L’attore cardine del vostro segno è Tom Cruise.

Un po’ di svogliatezza oggi ma nulla di grave, assecondatela se nati dal 10 al 13 agosto. L’amore bussa alla vostra porta oggi: non fatevi bloccare da timidezze ed esitazioni. La splendida Charlize Theron è l’attrice di riferimento per voi.

Urano, Mercurio e Venere sono tutti favorevoli oggi. I nati dall’8 al 13 settembre potranno vivere una storia d’amore molto intensa, a patto però di mettere da parte la timidezza. Sean Connery è il grande attore che rappresenta il vostro segno.

Giove è un po’ dissonante per i nati nella terza decade in questa Pasquetta. I nati dal 28 settembre al 4 ottobre saranno un po’ nervosi con la persona amata ma Plutone metterà le cose a posto. Montgomery Clift è l’attore che oggi rappresenta meglio il vostro segno.

Luna vi darà grande libertà d’azione oggi e in amore, insieme a lei, anche Saturno, Marte e Nettuno sono dalla vostra parte, questo specialmente se anti dal 26 ottobre al 5 novembre e dal 9 al 16 novembre. Monica Vitti vi rappresenta artisticamente oggi.

Giornata frizzante e avventurosa per voi se nati in prima e seconda decade. Colpite al cuore una persona che avevate puntato da tempo se nati nella terza decade, grazie a Sole. Franco Nero è l’attore giusto per voi oggi.

Pasquetta brillante e dinamica per voi che siete nati nella seconda decade. Sole è un po’ dissonante e può portare cali di tono e umore per i nati nella terza decade. Venere esalta la fase amorosa oggi, mentre l’attore di riferimento per voi è sicuramente il leggendario Humphrey Bogart.

Giove e Sole ma anche Plutone vi tengono alto l’umore oggi, specie se nati dal 2 al 7 febbraio. Sole vi fa riannodare alcuni fili se siete single. L’attrice giusta per voi è Vanessa Redgrave.

Favore assoluto e incondizionato da parte degli astri, in particolare da Nettuno se nati dal 9 al 15 marzo. Urano e Nettuno ma anche Mercurio e Venere vi favoriscono in amore, mentre la vostra attrice di riferimento è senz’altro Elisabeth Taylor.